El músico mallorquín Toni Monserrat se instala en el invierno de Suecia con vistas a 2026, cuando girará por Alaska

Toni Monserrat cabalga de nuevo, y como cantaba con la banda con la que se dio a conocer hace más de 30 años, Murder in the Barn, «el camino lleva hacia el norte». Su destino es Suecia, un país que conoce bien y en el que está desde el pasado sábado, y su objetivo no es otro que desconectar, dialogar consigo mismo, leer mucho y preparar musicalmente el año que comienza y el siguiente, 2026, en el que tiene programada una gira por Alaska junto a Tim Easton.

Esta aventura escandinava, que guarda algunas similitudes con aquella otra que vivió en 2015 y que le llevó de costa a costa de Estados Unidos, de San Francisco a Nueva York, un viaje que fructificó años después en un brillante disco, TransAm (2021), responde a «un cúmulo de cosas», y la primera e importante, es que el último año Monserrat, profesor de secundaria y de literatura americana en un instituto de Felanitx, se tomó un paréntesis musical porque hizo la tesis y se doctoró, así que a los de la banda les dio libre. «Este 2025 estoy fresco, hace una semana que soy un señor jubilado, he dejado mi etapa en la educación y es un momento de mi vida para empezar nuevos proyectos. Hace tiempo que tenía en mente empezar algo yo solo y después ir incorporando músicos y banda. Siempre he sentido esta especie de atracción por el invierno y la nieve, será que estoy harto de los horrorosos veranos mediterráneos», comenta entre risas.

Toni Monserrat, frente a la casa-cabaña en la que pasará este invierno / T. M.

Su amistad con Sami Yaffa

En un primer momento, Monserrat pensó en instalarse en Finlandia, este invierno, en casa de su amigo Sami Yaffa, pero el que fuera integrante de The Hellacopters, The New York Dolls y Hanoi Rocks, se lo desaconsejó: «No te quiero dejar mi casa porque no está preparada para el frío y te morirás», le dijo rotundo. Así que optó por Suecia, donde le han alquilado una cabaña, una casita de madera con calefacción y agua corriente. «No sé cuánto tiempo estaré, alrededor de un mes o un mes y medio, supongo. De hecho no tengo billete de vuelta», aclara. Tampoco sabe con certeza si volverá con un disco aunque no lo descarta: «Me llevo un estudio portátil, una tarjeta de sonido, una grabadora normal, una guitarra (una Guild de 1973), unos micros… Lo básico para poder grabar solo. A ver qué sale, tengo canciones que hace tiempo necesito terminar y otras que me rondan la cabeza. Creo que al estar solo tanto tiempo, en el silencio, voy a escuchar mi cabeza mucho mejor. Esa es la idea, pero igual me agobio la primera semana y vuelvo corriendo».

Sin prisas y sin ninguna presión, tan solo con el deber de ir de vez en cuando a buscar víveres a algún pueblo cercano y de que no se apague la hoguera en un lugar donde pueden alcanzar en estas fechas los -15ºC, Monserrat confiesa que «no sé todavía si de esto saldrá un álbum o no, quizá sea una maqueta para un disco y quizá me salga el disco casi entero y cuando venga pongo las baterías y el bajo. No lo sé, esta todo muy abierto». Lo que es seguro es que leerá mucho. «Tengo literatura pendiente. Me llevo muchos libros, sobre todo tochos: The Sot-Weed Factor, de John Barth; Libra, de Don Delillo; A Journey to the Frozen Heart of Siberia, de Jacek Hugo-Bader...»

Enamorado de Suecia

El músico manacorí no se siente un extraño en Suecia. El instituto en el que impartía clases en Felanitx lleve más de 20 años realizando intercambio de alumnos con estudiantes del país escandinavo, del que afirma que podemos aprender muchas cosas. «Lo primero, aprender a pagar impuestos con alegría e ilusión», porque los suecos están entre los que más impuestos per cápita proporcionan al Estado, lo que les permite comedores escolares gratuitos o permisos de maternidad y paternidad muy largos. «También tienen una actitud hacia la vida muy cordial, hay muy poca crispación, los suecos son muy sociales. Verás pocos coches haciendo sonar el pito. Son una mezcla entre relajados y educados», subraya.

Panorámica del lugar en el que se ha instalado Toni Monserrat, en el centro de Suecia / T. M.

Gira por Alaska

No será su única estancia en el frío. En enero de 2026 Toni Monserrat está invitado a una serie de conciertos en Alaska, con Tim Easton, con quien actuó en Palma, en la sede de la Fundació Sa Nostra, en Can Tàpera, el pasado mes de noviembre. «Tim me dijo lo de la gira por Alaska el penúltimo día que estuvo en Mallorca, durante una comida. Tim está ahora mismo en Alaska, hasta el mes de febrero. Y ahora está preparando los contactos de cara a la gira de 2026. Los conciertos los daremos en casas de particulares, en tiendas, restaurantes... No en todos los sitios hay teatros o espacios similares. Son pueblos de 2.000 personas, pero son sitios entrañables, maravillosos».

