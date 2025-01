José María Moreno, director de orquesta y de coral: «La música llega por igual a todos los espectadores»

El director José María Moreno y la Capella Mallorquina se reencontrarán con la Orquestra Simfònica de Baleares el próximo jueves, en un concierto en el Teatre Principal de Palma. El repertorio incluye El cazador furtivo de Carl Maria von Weber, Canciones de un caminante de Gustav Mahler y Requiem for the Living de Dan Forrest. También cantarán la soprano Vanessa Goikoetxea, el tenor Gerónimo Seib y el niño Adrià Sánchez.

¿Cómo será este concierto con la Simfònica de Baleares?

Desde que me fui a la Orquesta Filarmónica de Málaga, ha habido una serie de años en que no he dirigido a la Simfònica y también ha coincidido varios años durante los cuales la Capella Mallorquina no ha cantado con la Simfònica, con lo cual es un proyecto de feliz reencuentro de dos instituciones muy importantes dentro del ámbito musical de nuestra isla, que se reencuentran para hacer un proyecto precioso.

¿Cuál es el nexo de unión entre las tres piezas?

La ópera de Weber, El cazador furtivo, es muy sobrenatural, fantástica, oscura, muy turbia y trata sobre la muerte. Esa muerte es la que presentamos en el Requiem for the Living, de Dan Forrest, pero desde el punto de vista de los vivos, y también en Gustav Mahler, en esas Canciones del caminante, se habla también del deseo de la muerte porque ¿cómo sobrellevar la pérdida?, no por muerte del ser querido, pero sí por ruptura de la relación amorosa. El último de los poemas, que es una canción muy dulce, muy suave y melancólica describe con serenidad la tristeza de haber perdido a ese ser amado y, por tanto, el deseo de descansar para siempre. La muerte está sobrevolando las tres obras, ese es el nexo.

¿El público escuchará piezas muy diferentes musicalmente?

Es un repertorio poco conocido, porque a diferencia de El cazador furtivo, que es una obra muy interpretada, el ciclo de Mahler no es el más habitual y, por supuesto, el Requiem for the Living, que es la primera vez que se hace en Mallorca en la versión de orquesta y coro. Digamos que va a ser un repertorio poco conocido para el público, sin embargo, es de esa música que va directa al corazón. Es una música escrita de tal manera que impacta directamente al público, lo atrapa y lo emociona durante toda la duración de la obra. Es lo que nos va a pasar con Mahler y con Dan Forrest. Además contamos, en el caso de Mahler, con una voz exquisita, de una dulzura, pero al mismo tiempo de una pasión increíbles y eso va a impactar mucho al público. Y en el caso de Dan Forrest tenemos, en ciertos momentos, la enorme sutileza, delicadeza, suavidad y serenidad en muchos pasajes del Requiem, y en otros momentos hay grandiosidad y gran poderío coral.

Como director, tiene un mes de enero muy cargado...

Sí, estoy muy contento de cómo se está desarrollando mi carrera como director de orquesta en los últimos tiempos. Vengo de dirigir en China y en Latinoamérica he dirigido a un montón de orquestas nacionales, de Colombia, de Uruguay... He estado en el Teatro Colón de Buenos Aires, con la Orquesta Nacional de Puerto Rico, en Brasil... Además de toda la trayectoria de mi actividad en Málaga, que es muy intensa con la Filarmónica, que es una de las orquestas más versátiles y dinámicas de Andalucía y de toda España. Y en Europa estoy dirigiendo muchísimo, en Polonia, en la República Checa, ahora tengo que debutar en Francia, me marcho en febrero a Alemania, donde he estado hace un par de meses... También me marcho a Finlandia, que es un país en el que he trabajado muchísimo. Así que estoy muy contento porque tengo muchos proyectos interesantes y muy feliz.

Veo que se mantiene ese momento dulce del que hablaba meses atrás...

Sí, muy dulce y además con proyectos de envergadura. En España he dirigido a la inmensa mayoría de orquestas, pero me faltaba dirigir la orquesta de la RTVE. He sido seguidor de esos conciertos de La 2, los sábados por la mañana, toda la vida, desde pequeño, y siempre he sentido gran admiración por esta orquesta y nunca había tenido la oportunidad de dirigirles. Pues les dirijo ahora en marzo, debuto con ellos.

¿Qué otros proyectos tiene?

Regreso al Teatro de la Zarzuela, tengo muchísimos proyectos con orquestas españolas y pronto será anunciado que voy a ser nombrado director principal invitado en la orquesta china de Sichuan, que supone asentarme en el mercado asiático. Y en Málaga estamos haciendo que la Orquesta funcione y se nos han concedido varios premios por grabaciones discográficas. Estoy muy contento de volver a dirigir en Palma, porque hacía ya varios años que no dirigía a la Simfònica y es una orquesta a la que tengo un cariño muy grande.

¿Le condiciona el público ante el que tiene que dirigir? Supongo que no es lo mismo el de China que el de Colombia.

Es un aspecto muy interesante de nuestra profesión y yo siempre lo tengo muy en cuenta. Pero, lo que demuestra que la música es un lenguaje universal y que llega por igual a todos los espectadores, sean de la nacionalidad que sean y de la cultura, es precisamente eso, que da lo mismo donde estés dirigiendo una sinfonía de Beethoven o de Chaikovski, que realmente al final, toca por igual el corazón de la gente, somos mucho más parecidos de lo que pensamos.

Suscríbete para seguir leyendo