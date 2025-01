Se estrena en Palma ‘Godspell’, un musical coral con el sello de Emilio Aragón

El musical Godspell se estrena este jueves, 16 de enero, en el Auditorium de Palma, donde se podrá ver hasta el próximo día 20. Adaptado, dirigido y producido por Emilio Aragón, es un espectáculo muy coral, que interactúa con el público, en el que predomina un mensaje sobre la esperanza y que hace terrenales las figuras de Jesús y Judas. El elenco ha explicado, horas antes del estreno, cómo es esta obra, que fue escrita en los años 70 por Stephen Schwartz, también autor de las canciones de Wicked, y John-Michael Tebelak, basado principalmente en el Evangelio de San Mateo y en sus parábolas.

En Godspell, el musical (Una nueva Pasión), los artistas están continuamente en escena y se van sucediendo las canciones, de estilos como el rock and roll, la balada y, por supuesto, el góspel. Además, el elenco no solo canta y baila, acompañados de músicos en directo. También hay marionetas, clowns, máscaras… Producido por Antonio Banderas y Emilio Aragón, responsable de esta versión, se estrenó en 2022 en el Teatro Soho Caixabank de Málaga. En Palma, habrá doble función el viernes, 17 de enero, y sábado, 18 de enero.

Adrián Salzedo interpreta a Jesús, figura bíblica que en este musical “puede ser cualquier vecino que te encuentras, cualquier colega que siempre quiere lo mejor para ti”, comenta el actor. “Lo que también estamos intentando es dar una humanidad al personaje, no endiosarlo tanto, simplemente una persona de calle, del día a día que, igual que se aplica los consejos que da, intenta que los demás se los apliquen y aboga por el amor, aboga por el cariño", señala.

También en el caso del personaje de Judas se ha querido llegar a un plano más humano. “Yo creo que lo que han conseguido con esta nueva revisión de Godspell es que, al final, los personajes aterricen y, en este caso, no nos queríamos quedar en la caricatura de Judas, de lo que todo el mundo puede tener en su imaginario, como el malo de la película, sino buscar también cuáles son sus miedos, qué le lleva a hacer lo que hace finalmente”, explica Alberto Ladrón de Guevara, quien interpreta este papel y a Juan Bautista.

Presentación del musical Godspell en el Auditorium de Palma / B. Ramon

Para su personaje de Judas, este actor contó con la ayuda de Víctor Ullate Rocha, bailarín, actor y coreógrafo, que interpretó ese papel en el primer montaje de este musical, además de ser, junto a Aragón y Banderas, responsable del casting. “Me ayudó un montón en todo lo que fue el inicio de la creación del personaje y es un placer porque es un hombre que sabe muchísimo, ya no solamente a nivel de interpretación, sino de cuerpo, él sabe mucho de presencia”, destaca Ladrón de Guevara.

Completan el reparto Andro Crespo (Andro), Érika Bleda (Érika), Iván Amigo (Iván), Juls Sosa (Juls), Lucía Ambrosini (Lucía), Noemí Gallego (Noemí), Nuria Sánchez (Nuria) y Raúl Ortiz (Raúl), además de los swings Mónica Solaun y Nicolás Vilallonga.

“Es un musical muy dinámico, algo no muy visto, porque estamos los actores y las actrices todo el rato en escena, con la música también en directo, cantamos todas las canciones, casi no salimos de escena, van pasando un montón de cosas, una encajada dentro de la otra. Creo que como espectador no te deja indiferente, porque va cambiando tan rápido que hasta que asumes que estás viendo, ha pasado a lo mejor media función. Y eso va atrapando. Y después pues ver a compañeros que cantan también con la partitura que hay tan bonita, más toda la escenografía que tenemos, pues es un sí seguro”, comenta Érika Bleda.

El musical plantea un juego con los espectadores, tal como ha explicado Raúl Ortiz: “Digamos que lo integramos en la obra en varias partes de la misma e interactuamos con ellos en muchos puntos”. “Ahí, de hecho, es cuando más notamos nosotros el feedback del público, de que entran en la historia”, apunta Bleda.

Y por si alguien es reticente a ir a ver un musical sobre el Evangelio según San Mateo, Iván Amigo garantiza que, “quitando lo obvio, es un mensaje que es universal. Se puede ser creyente o no, que al fin y al cabo lo que se cuenta y lo que se enseña en este musical son enseñanzas que se pueden aplicar a cualquier estilo y aspecto de vida. El mensaje que quiere dar es de unión y de esperanza y yo creo que eso es lo que al final le acaba llegando al público, independientemente de su creencia”.

Del elenco que actúa en Palma, Andro Crespo formó parte del montaje anterior y tuvo oportunidad de trabajar con Emilio Aragón en la construcción de los personajes. “Y nos dimos cuenta de que es una persona con una generosidad y un respeto a los actores que es raro de ver con gente que ha estado a un nivel tan top”.