Ana Carla Maza: «Cuba me ha dado el arte y la fuerza para soñar en grande»

La cantante y compositora Ana Carla Maza actuó el pasado verano en el Festival Mallorca Jazz sa Pobla, un concierto que recuerda como «algo maravilloso y pura dinamita». Con esa conexión con el público, esta cubana de 29 años tuvo claro que esta isla tenía que entrar en su Caribe World Tour en 2025, así que vuelve para actuar el próximo 26 de febrero en Trui Teatre (20 horas). Traerá los temas de Caribe Deluxe, su nuevo disco en el que ha remasterizado temas, ha grabado de nuevo su voz y también ha incluido canciones inéditas. Y, por supuesto, volverá con su inseparable violonchelo, instrumento del que se enamoró siendo niña y que la acompaña a todas partes, también a las entrevistas.

«Los invito a un viaje imaginario en América Latina. Nos vamos al Caribe. Es un concierto donde honro mis raíces de latinoamericana, de caribeña. Nos vamos a través de los diferentes ritmos del Caribe, por ejemplo, un merengue de República Dominicana, una salsa cubana, son cubano, una cumbia colombiana o un tango argentino. Todo este paisaje sonoro de ritmos diferentes se va a ir viendo reflejado en este espectáculo, al que vendré con toda mi banda», avanza la artista sobre la actuación del próximo 26 de febrero en Palma.

Y en este punto se detiene a remarcar la participación en su banda de un baterista perteneciente a la nueva generación de músicos de Cuba y de una pianista. «Es importante, porque somos, en la industria de la música, solamente un 10% de mujeres compositoras, productoras musicales aún menos, un 2%». Ella está en ese último porcentaje con Caribe: «En mi caso he producido musicalmente el disco, es un paso importante. Fue un reto para mí». Por su experiencia, asumir más responsabilidad como productora es una parte más del mismo proceso creativo y es cuestión de organizarse. «Hay un tiempo para todo, sigo componiendo. Este disco Caribe lo compuse en plena gira pasada, mientras hacía 150 conciertos, en trenes, aviones... Había un vuelo de 10 horas hacia México y cuando todo el mundo se ponía a ver la pantallita, yo me ponía a hacer partituras. Siempre hay un momento para estar atento, solamente uno tiene que querer darle el espacio a la creatividad».

Un compañero de vida

En su caso, esa creatividad está unida al violonchelo, desde que lo descubrió en un concierto sinfónico de niña: «La primera vez que vi el violonchelo me enamoré, hasta el día de hoy ha sido mi compañero de vida de siempre, nunca nos hemos separado. Y ha sido con el violonchelo con quien he viajado a muchísimos países, la gira pasada fueron 150 conciertos». De familia de músicos, para ella, «ese sonido que tiene es como la tesitura de la voz humana que conecta con nuestro corazón, con el amor, con la pasión que uno siente en la vida o cuando siente esa conexión emocional», describe. «Cuando se toca el arco y resuena las notas del chelo, me recuerda lo bonito que es estar en este momento presente. A veces nos preocupamos mucho por el futuro o estamos tristes del pasado, pero vivir el momento presente es algo maravilloso. Y la música, en mi caso, forma parte de esas actividades que desde niña me gusta hacer y con la cual me pierdo las horas», añade.

A lo largo de su formación con el chelo le extrañó no estudiar obras compuestas por mujeres, por ello, quiere «que esta nueva generación que empieza vea a mujeres violonchelistas, compositoras y que vea también cómo un violonchelo puede tocarse sin barreras. Un violonchelo, que quizás pensamos en una orquesta clásica, sinfónica, tocando otros géneros: el latin, el jazz, la música de salsa, la música cubana, cantando el pop, el rock, el urbano... Todos esos géneros que me hacen vibrar, que los disfruto mucho».

La compositora compara el tiempo que un músico dedica a ensayar a las horas de entrenamiento de un deportista de élite, con una vida sacrificada. Pero le compensa y transmite que le apasiona lo que hace. «Y gracias al arte y la música he podido encontrar un hogar en cada lugar donde voy», afirma esta compositora, que con 16 años se fue a París a estudiar en el conservatorio de La Sorbona y que tiene Barcelona como segundo hogar, porque ella hace gala de su alma caribeña. «Mi casa siempre la llevo dentro, que es el Caribe, es la isla y sobre todo esta cultura latina del compartir con los seres queridos, de cantar juntos, de bailar juntos, y eso es lo que vamos a ver en el espectáculo, que realmente será de mucho baile, de mucho canto juntos, porque así es como lo vivimos. Hay mucha gente que no estudia música en el Caribe, pero que siente la música y es algo cotidiano reunirse, o cuando hay un apagón, que de repente se va toda la electricidad del país y no queda nada más que una guitarra y ponernos a tocar en el balcón o en la azotea y ya está, con cosas muy sencillas».

No solo nacer en una familia de músicos le ha marcado. También ser del barrio rumbero de Guanabacoa. «Cuba lo que me ha dado es este enamoramiento hacia la vida, el arte, el compartir y la fuerza para soñar en grande», asegura.

La artista tiene muy presente el concierto en sa Pobla del pasado agosto. «Lo viví con mucha emoción y me dije quiero regresar a Mallorca, porque está esta conexión de la manera de vivir, la filosofía de vida de una isla, que me recuerda mucho al Caribe», declara Maza.

