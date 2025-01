Carlos Garrido reflexiona sobre lo digital en ‘La Caverna del Rívoli’

¿Qué convierte una sala de cine en una caverna? El escritor y músico Carlos Garrido se reinventa y presenta La Caverna del Rívoli, un monólogo con el que sirve «una reflexión sobre cómo interpretamos la realidad en los tiempos de internet». La cita, este jueves a partir de las 20.30 horas en la sala Rívoli Aficine (información y venta de entradas en la web carlosgarridotorres.com).

«La idea de La Caverna del Rívoli es un proyecto que hace tiempo llevo entre manos, pero no me atrevía a hacerlo realidad. La idea es reunir a un pequeño grupo en un lugar, en este caso la Sala 2 del cine Rívoli— que de repente se convierte en una caverna. Y así, cerca de un fuego imaginario, contar historias y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, que está afuera», explica Garrido.

Se trata de un monólogo a partir de historias siempre en primera persona. Desde episodios de juventud a los años de visitas nocturnas que Garrido organizaba en el Cementeri de Palma, pasando por los fantasmas de la infancia. «Un poco de humor, algo de aventura interior, de sueños y recuerdos, y también misterio», adelanta.

En la obra no faltará la música, un lenguaje que Garrido siempre ha utilizado en sus espectáculos. «Yo soy un músico malo, pero siempre me ha gustado dar profundidad a las historias con algún fondo o sonido, aunque en mi caso no sea demasiado melodioso. Compensa la rigidez de la palabra a secas. Y además, así la gente descansa un poco de ver a un tío hablando solo en el escenario. Tú también descansas de ti mismo si te pasas por unos minutos al registro musical. Se hace más soportable. Es un reto, pero me gusta. Aunque alguna vez cuando cogía la guitarra había un señor del público que se levantaba y se iba», comenta.

Contemplar el mundo desde el fondo de una caverna. ¿Son reales las sombras que proyectan las luces que vienen de fuera? Esta es la metáfora que sirve de base a este nuevo formato, en la línea siempre sorprendente de Carlos Garrido. Las redes sociales, la ciber-espiritualidad y los misterios de la mente son algunos de los temas que tratará en esta ocasión.