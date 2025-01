Xanguito, estrella de la Revetla de Palma: «Ser agradecido y el buen humor son tan importantes como la disciplina»

¿Qué se siente siendo cabeza de cartel de la Revetla?

Creo que el concepto de «cabeza de cartel» es muy subjetivo. Para algunas personas nosotros lo seremos y para otras serán otros artistas. En cualquier caso vamos a entregarnos al 200% para que todos se lleven un buen recuerdo.

¿Cómo se prepara un concierto como este?

Estamos trabajando para aprovechar al máximo el potencial del escenario, y también estamos enfocados en crear algunos momentos únicos y especiales para este día.

¿Entiende que el ayuntamiento haya tardado tanto en anunciar los grupos y solistas que tocarán en las fiestas?

Imagino que la ausencia de M-Clan y Nacha Pop pudo haber influido en el tiempo necesario para cerrar y reorganizar todo el cartel.

Al margen del de Xanguito, ¿qué otros conciertos recomienda para esa noche?

Recomiendo darse un paseo por todas las plazas como es típico de esta fiesta y dejarse sorprender por los grupos menos conocidos. Y también recomiendo Música Nostra. A mí me encanta ver cómo llenan plazas enteras de gente bailando ball de bot a la vez que puedes disfrutar del virtuosismo de los músicos.

Xanguito actuará en Cort, muy cerca de la que fue su primera escuela, la calle de Sant Miquel, donde se forjó como guitarrista.

Tengo muy buenos recuerdos de la época que vivimos con mi primo Miquel con Muntaner Duo. Él tocando el ukelele y yo, la guitarra. Había días en que la gente pasaba de largo y otros días no parábamos de provocar aglomeraciones de gente atraídas por la música. De hecho, gracias a esas actuaciones callejeras nos salieron muchos bolos, uno de ellos en un festival en la India. Nunca imaginamos que la calle pudiera ser un escaparate tan potente.

Joan Muntaner, 'Xanguito' / .

Hace solo unas semanas los músicos callejeros protestaron en Cort al considerar que se les «criminaliza». ¿Se imagina una ciudad sin músicos?

Sería muy triste una ciudad sin música. No creo que actuar en la calle sea un acto criminal. Es un eterno debate entre la música en directo y el descanso y tranquilidad de los vecinos. En nuestro caso personal terminamos hablando directamente con los vecinos y negocios para llegar a acuerdos. La solución fue cambiar de sitio de actuación cada 30 minutos. Pero de eso hace 15 años. Desconozco cómo esta ahora la situación.

Pocos saben que antes que músico usted fue pirata.

La de Pirates Pirats fue una época delirante donde abordábamos las plazas con rumbas y fiestas descabelladas. Todavía queda algo de ese pirata en los conciertos de Xanguito, aunque son proyectos totalmente distintos.

Desde hace unos años se escuchan algunas voces pidiendo que se trasladen las fiestas de Palma a un mes más caluroso, huyendo de la lluvia, protagonista en muchas ediciones. ¿Aprobaría ese cambio de fechas?

No lo había oído. Si fuera por mí haría las dos. Pero a la de verano deberíamos llamarla de otra forma. Creo que el frío y la incertidumbre climática forman parte de Sant Sebastià.

¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con la Revetla?

Buscar parking, torrar, pasearme por las plazas viendo a grandes artistas y terminar en el Sant Kanut de Ses Voltes.

En la Revetla también actuará Tomeu Penya, con quien logró el videoclip más visto en Balears de 2024: Fent voltes per Palma.

Para mí Tomeu Penya es un referente por su autenticidad y perseverancia. Su obra lleva décadas presente y siempre sigue activo y en lo alto, a pesar de las oleadas de modas que van y vienen. Conocerlo como persona me ha hecho admirarlo aún más. Trata bien a los que le rodean y se hace querer por todos.

En Bunyola tampoco resulta sencillo aparcar. ¿Qué otros males afectan a su pueblo?

El mismo que en Palma: que en las fiestas patronales siempre llueve.

En la Revetla sonarán las canciones de su último disco, Bon rotllo, marcado por la actitud positiva y el buen humor.

El buen humor siempre ha sido uno de los ingredientes que caracterizan el grupo. Nos sale natural, a pesar que tenemos días malos como todo el mundo. Lo pasamos bien y siempre estamos bromeando. Esto lo transmitimos al público y también impregna nuestras canciones. Creo que el buen humor y ser agradecido es tan importante como la disciplina en un proyecto.

Con la música busca un objetivo: hacer feliz a la gente. ¿Dónde encuentra usted la felicidad?

Paseando por el campo, jugando con mi hija, pasando tiempo con familia y amigos, viajando, agradeciendo cada nuevo día que me despierto... Y haciendo canciones, por supuesto.

¿Qué le da mal rollo a Xanguito?

Las cucarachas.

¿Qué espera del año que arranca?

Que pueda seguir levantándome cada día con salud para mí y los que me rodean. Con eso me conformo.

¿Qué conciertos tiene señalados en en la agenda de 2025?

Con Xanguito tenemos un concierto en Eivissa en agosto que me hace especial ilusión. Y fuera de nuestra gira, me gustaría asistir al Mallorca Live. Luego están las fiestas de Sant Mateu (Bunyola), que no me las pierdo.

¿En qué le está cambiando la reciente paternidad?

Me siento bendecido y lo hago todo con más entusiasmo. También he aprendido a ser más eficiente, ya que no dispongo de tanto tiempo como antes.

¿Vería con buenos ojos que su hija se dedicara en el futuro a la profesión de músico, de la que solo unos pocos pueden vivir con holgura?

Por supuesto. Si eso es lo que le apasiona, adelante. Como si quiere ser astronauta. Que elija su pasión y que al menos lo intente.