Passaven els reis i era de nit

En arribar la festa dels Reis i veure els carrers de les ciutats plens de nins amb els ulls lluents, il·lusionats de pensar que aquells Mags que arriben de lluny guiats per una estrella els portaran els regals que esperen amb el cor estret, tinc la quimera d’imaginar com va esser la meva infantesa i què em portaren els meus Reis de Postguerra. Llavors, aquells éssers misteriosos passaven de nit, en secret. No arribàvem a veure’ls, però la imaginació em feia sentir les petjades dels seus cavalls dins la nit freda. I pressentia la seva presència. Em cobria el cap amb el llençol i m’esforçava a fi d’endevinar quan passarien. No volia que vinguessin molt tard. Sempre ho feien en el moment en què la son em guanyava i, en adonar-me, ja havien passat cap a una altra casa, cap a unes altres finestres, endavant pel camí que els menava a trescar pam a pam els pobles de l’illa.

Mai no he pretès idealitzar aquell temps de silencis amargs, de misèria, de gent que s’ufanava d’haver guanyat una guerra. La meva infantesa no és un paradís perdut i no me’n queda ni un pessic de nostàlgia. No ho va esser per a la meva generació. M’hauria agradat que hagués estat un temps lluminós, assolellat i clar. Ho havia estat per a Antonio Machado. Escriu, l’any 1908: “Mi infància son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero”. Ho tornaria a escriure, derrotat i malalt, el mes de febrer de 1939, en un paper que portava a la butxaca camí de l’exili i que potser era l’inici d’un altre poema, el darrer que no va escriure.

Sovint, passats els anys, més que imaginar el nin que vaig ser m’agrada imaginar el nin que hauria pogut ser. És un retorn als orígens, el retorn a un passat que no va existir. Imaginar el nin que hauria pogut ser és una fantasia.

Segurament l’exemple més conegut d’aquella representació lluminosa de la infantesa és al pròleg de “Records d’infància i joventut” d’Ernest Renan. Hi explicita la seva mirada cap a aquell temps valent-se del relat llegendari de la ciutat d’Is, una vella vila bretona engolida pel mar en un temps remot, però els vestigis de la qual apareixen de sobte entre les ones en dies de tempesta: poden veure’s els arcs i les torres, els campanars i les esglésies, i es pot sentir el toc de les campanes que s’imposa, quan el temps amaina, al renou del mar.

La ciutat d’Is és per a Renan la metàfora d’una infantesa que resta sepultada sota l’aigua: “Sovint tinc la impressió –escriu- que guard al fons del cor una ciutat d’Is (...) I a vegades intent posar l’oïda a punt per sentir les seves tremoloses vibracions que sembla que vénen de les profunditats infinites, com si fossin unes veus de l’altre món”.

Però la ciutat roman sepultada per les ones del mar. I la seva absència es fa present en el record de la infantesa. Un record vagarós d’unes veus que quasi no se senten i que arriben de la ciutat fabulosa. Són les veus d’aquells que ja no hi són: de la mare, de la germana, dels padrins... I se senten altres veus que conten històries, relats mig oblidats, vides de sants, llegendes mítiques, històries de guerres, històries de terror, contes vells. I tot això configura un espai mític d’una infantesa que es fa present al cor de l’home adult a través del relat misteriós d’una ciutat perduda al fons de la mar.

És cert que Renan ens ofereix una mirada a l’interior de la seva ànima per mitjà de la història mítica d’una infantesa que no sabem si fou certa. A mi m’agrada pensar que puc cercar la meva identitat moral d’adult en la ficció que puc construir de la meva infantesa. I puc trobar-hi allò que em sosté, el que hem permet continuar dret i amb el cap alt. Ja he dit que fou un temps amarg.

M’agrada contar-me a mi mateix el que sé de mi mateix. I no m’importaria contar-ho en veu alta, tot i que potser és una mentida. El que sé de mi mateix i el que he fet amb el que sé de mi mateix. No és poca cosa. M’he servit de la maldat d’un temps i de la por per extreure’n unes lleis de vida. He après, alhora que he pouat en l’amargor d’aquells anys, el que no puc fer, el que mai no faria. Jo sé que la por té molts d’ulls. I que aquell temps en què esperava els Reis amb el cap cobert sota el llençol havia nascut d’un ull de la por. Però vull ser capaç de transformar la por en amor a la vida. Hi haurà qui se’n rigui. No és una tasca fàcil.

