Marta Sánchez se enfrentará a Antonio Miguel Morales en la final del Torneig de Dramatúrgia

La escritora Marta Sánchez ganó este pasado sábado por la noche la segunda semifinal del XI Torneig de Dramatúrgia de Balears, imponiéndose a Carla Nyman en el Teatre Mar i Terra. Con su texto Bon al·lot, la vencedora se medirá en la gala del próximo 18 de enero con Antonio Miguel Morales, ganador de la primera semifinal.

Pau Vinyals y Miquel Gelabert fueron los encargados de interpretar Bon al·lot, en que, en una consulta veterinaria, Tumbet se pone cada vez más nervioso, quiere irse de allí, y no tiene más remedio que ponerse a hablar con su amo, una habilidad que no había utilizado hasta el momento, porque está convencido de que le quitarán su masculinidad. Albert lo tranquiliza, le dice que no será así y la conversación se va volviendo más íntima. Pronto sabrá la verdad, además de descubrir que con quien está hablando ya no es su amo.

Por su parte, Carla Nyman presentó Animal fluorescent, interpretada ayer por Rebeca del Fresno y David Marcé. Después de diez años sin saber nada el uno del otro, Nora empieza a recibir correos anónimos que contienen la memoria en común de su relación con Iván. Un día, él acude al museo donde ella trabaja para reprocharle el envío de los mismos materiales, de una relación que llegó a ser tóxica. Bajo las miradas atentas ajenas de numerosas cámaras de seguridad, se produce el reencuentro entre ambos.

Este festival de la palabra está organizado por Producciones de Ferro y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y de la delegación de la SGAE en Baleares.

En esta edición, la compañía teatral Ovnipresents, formada por Bel Albertí, Miquel Mas Fiol y Bet Palou, es la encargada de presentar las galas.

El pasado viernes tuvo lugar la primera semifinal entre Antonio Miguel Morales y Josep Ramon Cerdà. El texto ganador, El temps de les agulles, estuvo interpretado por Aleix Melé y Sara Sánchez. En él, se explica la historia de Alan, que visita el taller de su madre por primera vez después de su muerte y decide retomar la búsqueda de su verdadera identidad y hacerse cargo de algunos encargos profesionales. También descubre que su madre no se ha ido del todo.

Como establecen las normas, es el público con sus votos el que decide cuál es el texto ganador. Cada autor conoce solo unas horas antes a los intérpretes que van a dramatizar su obra.