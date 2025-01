Netflix convertirá en serie ‘Celda 211’ con Diego Calva como protagonista

Daniel Monzón, que rodará este año un nuevo largo, «una historia de privación de libertad de un grupo de mujeres», ha querido recordar para Diario de Mallorca lo que significó en su momento Celda 211 con motivo de la nueva serie de Netflix basada en la novela en la que se inspiró el director mallorquín para su famosa película.

Netflix presentó ayer el tráiler oficial de la serie Celda 211, basada en la novela de Francisco Pérez Gandul que narra la historia de un funcionario de prisiones, papel que interpretó en la cinta de Monzón el actor Luis Tosar. En la serie será Diego Calva, conocido por su trabajo en Babylon (2022), quien encarne al protagonista, que se moverá en un motín que tuvo lugar el 1 de enero de 2023 en una cárcel de Ciudad Juárez y que dejó un saldo de varios muertos.

«Conozco el proyecto de Netflix pero no estoy involucrado. Teóricamente la serie parte de la novela y en un principio no tiene nada que ver con la película», aclara Monzón.

16 años después del estreno de una película con la que ganó ocho Premios Goya, Monzón recuerda que con su guionista de siempre, Jorge Guerricaechevarría, partieron de la novela de Pérez Gandul, pero era solo un punto de salida: «Nos interesaba sobre todo lo que planteaba de una persona normal que de pronto por una situación excepcional se veía involucrado en una pesadilla. Para mí tenía que ver mucho con las tragedias griegas, que siempre me habían entusiasmado desde pequeño, de cómo una persona sale a la calle y de pronto por unas circunstancias completamente inesperadas su destino se convierte en una pesadilla. Es decir, cómo el azar puede conducirte, porque el protagonista es un hombre que acaba de casarse, va a tener un hijo, empiezan un trabajo nuevo, y todo les sonríe, y de pronto la rueda de la fortuna, como decían los griegos, gira y aplasta con toda la contundencia de su peso. Y eso es lo que me llamó la atención del punto de partida de la novela».

Celda 211 contó con «un presupuesto bastante reducido» y a pesar de que le advirtieron de que era «una película áspera, claustrofóbica, dura, que no iba a tener ninguna repercusión comercial, me decían», él decidió seguir adelante. «Curiosamente luego tuvo un enorme éxito internacional, incluso compraron los derechos en Estados Unidos, lo hizo Paul Haggis (Million Dollar Baby, En el valle de Elah) con el fin de hacer un remake. Y me abrió puertas. Conseguí un representante en Estados Unidos a cuenta del éxito que tuvo primero en el Festival de Venecia y posteriormente en Toronto y el mundo entero. Con lo cual me vino al recuerdo una frase creo que de Truffaut que decía: cuando una película conoce un éxito extraordinario tiene un pequeño milagro dentro».

Celda 211 también le dio otro aprendizaje al director mallorquín, a saber: «Uno ha de creer profundamente en lo que hace, tiene que apasionarse por aquello que tiene que contar. Profesionalmente me situó en un punto muy distinto al que tenía y que ya no he abandonado. A día de hoy aun hay gente que se me acerca y me felicita por esa película», confiesa.

Sobre su nuevo proyecto, reconoce que tiene una cierta conexión con Celda 211: «No es una historia carcelaria pero sí es una historia de privación de libertad, con una curiosidad: tengo un reparto femenino. Es una historia de mujeres, de mujeres privadas de libertad, que son manipuladas para tratar de llevarlas por un camino que no es el que ellas naturalmente quisieran vivir. Es un drama muy tenso, más que intenso, con el que estoy igualmente entusiasmado. La rodaré este verano y se estrenará en 2026».