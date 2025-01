El sector editorial en Valencia anuncia retrasos y cancelaciones ante la falta de ayudas

"Queremos manifestar nuestra enorme preocupación por la posible cancelación o la celebración en condiciones muy disminuidas, de los principales eventos anuales del mundo del libro". Así volvieron a denunciar ayer, casi dos meses después de la primera vez, un total de 11 entidades editoriales valencianas el riesgo en el que están de algunas de las citas más importantes del sector ante la falta de la ayuda institucional. Desde finales de noviembre, cuando hicieron el mismo llamamiento, parece que poco ha cambiado y mucho está en peligro.

El sector alerta de posibles cancelaciones, parálisis y actos reducidos. En concreto, la entidades lamentan que "peligran" citas tan emblemáticas como la Fira del Llibre de València y Castelló, los festivales Valencia Negra y Vociferio, las plazas del Llibre, la Fira de l’Edició, las ferias del Libro Antiguo y de Ocasión, el festival y la Feria de la Ilustración Baba Kamo, programas de fomento de lectura o premios literarios.

"La no convocatoria en tiempo y forma de las ayudas ordinarias de concurrencia competitiva para el sector del libro, por parte de la Generalitat Valenciana, puede dejar al sector muy maltrecho. De momento, la Conselleria de Cultura no ofrece soluciones con garantía". El pasado mes de noviembre, este diario ya recogía el llamamiento del sector, que denunciaba que la Generalitat había dejado sin convocar las ayudas por 1,15 millones de euros que había incluido en el presupuesto autonómico de 2024 para la Difusión del Libro y la Lectura.

"¿Cómo se puede hablar de recuperación de las librerías si no se celebra la Fira?" Pedro Font de Mora — — Presidente del Gremi de Llibrers

"En 2025 se encuentra en peligro eventos como la Fira del Llibre de València, que este año tendría que celebrar la 60 edición, así como la de Castelló, las plazas del Llibre de la Fundació FULL, la Fira de l’Edició que organiza la Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), los festivales València Negra y Vociferio, las ferias del Libro Antiguo y de Ocasión organizadas por el Gremio de Librerías de Lance, el Festival y Feria de la Ilustración Baba Kamo propuesto por la Associació Valenciana de la Il·lustració (APIV), programas de fomento de la lectura como Llegir en Valencià, que gestiona la Fundació Bromera pel Foment de la Lectura, o los Premis Sambori que convoca la Fundació Sambori con Escola Valenciana", señala el comunicado conjunto.

Clave en la recuperación

Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremi de Llibrers de València, destaca la Fira del Llibre de València como el evento con mayor volumen de ventas del sector, que "podría ser clave en el año de recuperación de la dana". En la Fira, remarca Font de Mora, "se podrían encontrar librerías que aún no han podido abrir las puertas". Font de Mora acaba por preguntarse "cómo se puede hablar de recuperación de las librerías si no se celebra el principal evento anual donde se venden los libros". Además destaca el "daño a nivel de reputación que representaría la no celebración de la segunda feria en importancia de España".

Àfrica Ramírez, presidenta de AEPV, asegura que como consecuencia de "la no convocatoria de las ayudas", la entidad se ha visto obligada a "tomar una decisión drástica, como es la de detener la actividad prevista para el primer tercio de 2025. Esto afecta la Fira de l’Edició". Ramírez denuncia que "se trata de una situación insostenible" e insta a las autoridades "a tomar medidas inmediatas".

"Hemos detenido la actividad del primer tercio de 2025. Esto afecta a la Fira de l’Edició" Àfrica Ramírez — — Presidenta AEPV

Desde la Fundació FULL, su presidenta, Alicia Sellés, insiste en el "impacto negativo" que puede tener la cancelación de las plazas del Llibre, "un proyecto singular de impulso y promoción de la lectura y el libro en valenciano además de un proyecto itinerante que vertebra territorio".

Rechazo a grandes autores

El Festival València Negra, que se celebra desde hace 12 años con la presencia de destacados autores internacionales, puede ver reducidas "drásticamente" sus actividades. Su director, Jordi Llobregat, asegura que "nos veremos obligados a reducir significativamente los actos del festival". "En realidad -continúa- tendríamos que cancelar, lo que no hemos descartado del todo. ¿Cómo puede sobrevivir un festival que pierde 50.000 euros? Ya hemos tenido que rechazar la presencia de dos grandes autores internaciones porque no podemos asumir el gasto".

"Hemos aplazado nuestros premios, previstos para el próximo febrero" Rosa Mengual — — Presidenta de la Fundación Bromera

Desde la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, su directora, Rosa Mengual, explica que "la falta de financiación institucional ha afectado gravemente las finanzas de la fundación, ya que en 2024 sí ha realizado todas las actividades que tenía programadas. Ante esta situación hemos decidido aplazar la edición de los Premios de la Fundació Bromera 2025, prevista para febrero. Además, peligra la continuidad de la campaña ‘Llegir en valencià’, esencial para dar apoyo a nuestra lengua y a los profesionales que hacen posible esta iniciativa. Sin el apoyo institucional y el patrocinio de la Generalitat, no solo se verá comprometida la campaña, sino también el futuro de más de un centenar de escritores, ilustradores, correctores y empresas del sector editorial y audiovisual".

Jo Nesbo, en Valencia Negra. / / Miguel Ángel Montesinos

Desde la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana ven peligrar la celebración de sus principales actividades, como el Festival y Feria del Libro Ilustrado Baba Kamo, previsto para diciembre de 2025. Pero, en palabras de la gerente de APIV, Águeda Forés, "lo más preocupante es que vemos peligrar la estructura, se pueden perder puestos de trabajo y, en consecuencia, la capacidad de cumplir con sus tareas".

Miguel Sanz, vicepresidente del Gremio de Librerías de Lance, que organiza ferias del libro antiguo y de ocasión en Alicante, Castelló y València, destaca que en su caso "el encarecimiento de los costes compromete la asistencia de librerías de otras ciudades, lo que empobrece la oferta y la calidad de los eventos".

Desde la Fundació Sambori, la presidenta, Laura Font, explica la necesidad de seguir fomentando la literatura "a través de proyectos como ‘Els contes del Sambori’ en el que participan artistas orales y visuales que motivan a la lectura y la escritura en valenciano a través de los cuentos escritos por el alumnado. Uno de los marcos más importantes para llevar a cabo esta actividad son las ferias y las plazas del libro y, por eso, es fundamental no perder el apoyo de la Generalitat que ha de velar por la supervivencia de nuestra cultura".

La respuesta de Cultura

Desde la Conselleria de Cultura aseguran que "se están manteniendo reuniones con las entidades afectadas del sector editorial y fomento de la lectura, que se retoman el próximo jueves". Añaden además que "en el ejercicio 2025 se habrá una nueva convocatoria de subvenciones, con la capacidad de acreditar gastos asumidos en ejercicios anteriores", mientras que "se está habilitando la posibilidad de atender actuaciones urgentes que permitan garantizar la celebración de iniciativas como la Feria del Libro".

