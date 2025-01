Andrés Barrios, pianista: «Nada me satisface más que levantarme por la mañana y crear»

El pianista flamenco Andrés Barrios (Utrera, 1997) actuará en el próximo Festival Paco de Lucía Mallorca junto al bailaor Miguel Fernández, El Yiyo (Badalona, 1996), ofreciendo una mezcla «inusual» de piano y baile, para la que contarán con un cantaor y percusión. Será el 13 de marzo, en Trui Teatre. «Va a ser un espectáculo en el que va a haber sitio para tanto el flamenco más ortodoxo, pero también para algunos momentos más jazzísticos, más de música latina», avanza el músico de su concierto en Palma.

Barrios sitúa a Paco de Lucía en la misma estela de los grandes compositores del flamenco de finales del siglo XIX y del siglo XX, junto a Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Joaquín Turina. «Es un músico inquieto y que no se cierra a nada», afirma el de Utrera sobre el autor de Entre dos aguas, a quien ha rendido homenaje en más de una ocasión. De niño, este joven pianista comenzó a tocar las composiciones de este maestro. De hecho, afirma que su niñez es el origen de todo, el momento clave de su carrera. «Yo hago ahora lo mismo que hacía cuando tenía 10 años, que es jugar con la música. Entonces realmente ya tuve claro lo que quería hacer en la vida», recuerda el pianista. Por ello, su propósito profesional es «poder vivir de la música». «Por supuesto, todo lo que va viniendo para mí es un regalo. Por ejemplo, el año pasado que tuve la posibilidad de tocar en el Teatro de la Ópera de Frankfurt, en Alemania, podía haber sido uno de los sueños que tenía, pero creo que no hay nada que me satisface más que el poder levantarme por la mañana y crear. Incluso más que tocar en Nueva York, que el año pasado tuve la suerte de tocar también en el Flamenco Festival, o en tantos de los países en los que he estado y que ya de por sí es un sueño, pero el poder crear, eso sobrepasa todo», afirma.

Volviendo a la influencia de Paco de Lucía, al igual que el de Algeciras, a Andrés Barrios le gusta derribar fronteras musicales. «El flamenco es un crisol de culturas porque hay mucha influencia de las músicas árabes o incluso de músicas indias o africanas y de alguna manera, Paco lo que hace es eso, seguir con la búsqueda, no quedarse en el flamenco y seguir aportando», añade sobre uno de sus referentes.

Sus inicios

Barrios tiene una familia amante de la música, de esas que en las reuniones se juntan y cantan, algunos más aficionados al flamenco que otros, pero todos respiran ese arte, aunque él es el primero que se dedica de manera profesional, explica el pianista. Empezó tocando un piano de juguete y después se formó en el conservatorio de Sevilla. «Yo siempre digo que el piano es la orquesta de bolsillo, o casi. Es un instrumento en el que una sola persona puede recrear no solamente un taconeo, a mí me gusta mucho jugar con la misma madera del piano y representar el taconeo o el sonido del cajón, también, al tener la posibilidad de tocar con diez dedos, al ser un instrumento polifónico, pues tiene unas posibilidades que hacen que no solamente te sirve para acompañar a un cantante sino que también puedes ya cantar con el propio piano y se puede convertir en un instrumento solista que puede hacerte sentir unas emociones. Con otro instrumento es difícil llegar a lo que se puede expresar con el piano», describe.

2024 ha sido un año muy productivo para él. Ha publicado dos discos con muy poco margen de tiempo. De Barrios a Lorca se gestó en 2020, lo tocó en la Bienal del Flamenco de Sevilla, pero la pandemia paró su salida al mercado. Tras una gira que le llevó a India y Eslovenia a finales de 2023, tuvo un parón de un mes y aprovechó ese impasse para meterse en el estudio y lo grabó en cinco días. Tenía otro disco en marcha, Km 0, pero no quería dejar de hacer ese homenaje a las canciones populares y a sus abuelos. Promete que en Palma hará un recorrido por esos dos discos.

«El Yiyo es un bailador con una raza impresionante. Digamos que él viene de un flamenco mucho más ortodoxo y yo aporto una parte más ecléctica», dice Andrés Barrios de quien le acompañará sobre el escenario el 13 de marzo. No será la primera vez que actúen juntos. «Nos hemos criado en esta era del mundo universal, que hemos visto a través de las pantallas de nuestros teléfonos, hemos llevado el mundo en el bolsillo y estábamos pendientes de lo que se hacía en la India, en África o en Estados Unidos», añade el pianista.

