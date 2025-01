Marta Bauzà, soprano y Jesús López, pianista: «Las canciones de Capllonch tienen la capacidad de transportarnos a otras épocas y momentos»

Marta Bauzà y Jesús López, autores del disco doble ‘Lo que diu una cançó’. La soprano y el pianista han publicado una integral de las obras, 33 en total, para voz y piano del compositor ‘pollencí’ Miquel Capllonch (1861-1935).

¿Queda mucho por descubrir de Miquel Capllonch?

Si se entiende que a un compositor se le descubre interpretándolo, escuchándolo y programándolo para que se pueda tener contacto con su música y experimentarla en más de contadas ocasiones, por supuesto, queda mucho por descubrir, y nosotros pretendemos contribuir a esto con nuestra grabación y conciertos.

La obra de Capllonch comprende varios géneros, música para piano, música vocal religiosa o música de cámara por ejemplo, y en cada uno de ellos hay ejemplos que han recibido una atención dispar. En el terreno de la música para voz y piano, Miquel Capllonch hizo una aportación excepcional mostrando su comprensión e integración del estilo romántico germánico en sus lieder, y aunque otros compositores nacionales también escribieron canciones en alemán, Capllonch es el que con más intensidad lo hizo. Nos parece importante impulsar un repertorio que destaca por su originalidad y que no ha jugado en igualdad de condiciones por no ser un género musical de masa, por la barrera idiomática, o por el hecho de haber sido un género alemán compuesto por un extranjero o un género extranjero compuesto por un mallorquín. Si bien en 1902 la mayor parte de la obra para voz y piano de Capllonch ya estaba editada y publicada, otras fueron editadas en el 2001. Para nuestra sorpresa hemos podido reconstruir cinco piezas más y hasta encontrar una de la que hasta ahora no se tenia noticia alguna. Hasta ahora se ha hecho una divulgación relativa de su biografía pero faltan

muchos capítulos por documentar, y eso es lo que está haciendo Jesús con su trabajo de investigación, en el que quiere intentar documentar y ampliar las informaciones que hay hasta el momento.

«Nos parece importante impulsar un repertorio que destaca por su originalidad»

¿Cómo nació y con qué propósitos un proyecto como el de Lo que diu una cançó?

Yo (Marta) descubrí a Capllonch hace ya bastantes años porque me regalaron un libro con alguna de las partituras para voz y piano, y a partir de ahí tuve la inquietud de querer saber más de Capllonch y de su obra, pero esa inquietud quedó aparcada unos años. Más adelante vimos que se había hecho muy poca difusión de la música de Miquel Capllonch y creíamos que debíamos hacer algo, sobre todo con la calidad de su música y aún más siendo yo de Pollença. Así que con Jesús decidimos ponernos manos a la obra y salió la idea de grabar toda la obra para voz y piano que teníamos en nuestras manos, para de esta manera poder divulgar y dar a conocer esta música tan preciosa a la gente de aquí y de fuera. Y así empezó todo, empezamos a buscar información y a investigar para preparar la grabación. Y buscando pues encontramos más material del que había editado hasta ese momento, obras preciosas. Y lo que tenía que ser un CD pues al final han sido dos.

El disco se presentó en directo el pasado 8 de diciembre, en Pollença. ¿ Qué respuesta obtuvieron de parte del público?

Poder hacer la primera de las presentaciones de este trabajo en el pueblo natal de Miquel Capllonch, junto a su familia, fue un momento muy emotivo que disfrutamos mucho. El público se sorprendió y disfrutó de conocer la música de Capllonch en las diferentes épocas en que las compuso. Presentamos obras poco conocidas del compositor, y el público estuvo muy receptivo durante todo el concierto. Algunos de los asistentes al finalizar el concierto nos agradecieron el trabajo realizado, y esta es la mejor recompensa para nosotros. Tuvimos una gran acogida en Pollença, estamos muy contentos.

«Al conocerse poco su música, la primera reacción es de sorpresa»

¿Qué sentimientos cree que la música de Capllonch despierta en el oyente?

Al conocerse poco su música, creo que la primera reacción es de sorpresa. Creo que el público no espera escuchar una música tan bien trabajada, melódica y armónicamente, tan apasionante e interesante y con tanta variedad entre las canciones.

Las canciones de Capllonch tienen la capacidad de transportarnos a otras épocas y momentos y hacernos vibrar de una manera muy íntima. Y pienso que a medida que se conozcan más y que se escuchen más de una vez, el oyente podrá dejarse llevar por las emociones que transmiten, la sensibilidad.

Miquel Brunet, de Ona, en el centro, con Bauzà y López. / .

¿Qué otros conciertos tienen en su agenda?

Teníamos claro que la primera presentación del disco tenía que ser en Pollença, localidad de donde era Miquel Capllonch, donde nació y también donde pasó los últimos años, y así lo hicimos el pasado 8 de diciembre como ya hemos comentado antes. Pero pensamos que una presentación en Palma es lo ideal para poder llegar al mayor número de público posible, ya que dar a conocer esta música es lo que más nos interesa. Por ello, y gracias al apoyo del Teatre Principal de Palma y de su director, Miquel Martorell, el próximo día 20 de febrero a las 20 horas presentaremos este proyecto en Palma.

¿En qué sentido pudo marcarle a Miquel Capllonch el hecho de que estudiara en Alemania y no en París?

Miquel Capllonch fue aconsejado inicialmente para que continuara sus estudios en París. Sin embargo, cuando Capllonch solicita la beca a la Diputación de Baleares en el año 1884, ya se explicita que es en Alemania donde quiere estudiar. La relación con Francia, de donde se tomaban tantos modelos, era más evidente por su proximidad y era el camino habitual para muchos músicos durante el siglo XIX, incluso los profesores de Capllonch en Madrid (Compta, Power...) habían estudiado en París y se conocía la tradición musical e interpretativa. Pero la música alemana tenía cada vez más peso en las programaciones de conciertos y en la crítica, el fenómeno de la música de Wagner se imponía como uno de los caminos progresistas con más seguidores y todo ello, además de su afinidad con la música alemana, pudo influir en que Miquel Capllonch optase por Alemania. Allí se formó desde la perspectiva germánica y del estilo alemán, además de poder relacionarse con muchos artistas y personalidades de la época.

La diferencia principal con respecto a París serían las influencias estéticas y estilísticas que pudo obtener y el tipo de repertorio al que se dedicó como intérprete y compositor. Si no hubiese estado en Alemania, su lenguaje como compositor sería otro, y seguramente no hubiese escrito tantos lieder, por ser un género que tenía principalmente popularidad y prestigio en el país germánico. Nos hubiésemos perdido una parte sensacional de su producción. S

u música sería seguramente también muy interesante, pero sería otra.

Portada del disco dedicado a Capllonch. / .

El disco reúne una serie de piezas que nunca antes habían sido editadas. ¿Qué criterios interpretativos han aplicado en el álbum?

El criterio que hemos utilizado a la hora de grabar estas piezas se ha basado en los conocimientos que los dos hemos podido obtener a lo largo de nuestros estudios, que en parte también se han desarrollado en Alemania, como fue el caso de Miquel, con especial atención a cómo plantear el lied como un género de música de cámara, que es poesía hecha música y en la que todos los elementos están relacionados para transmitirnos la lectura que el compositor ha hecho del poema. Hemos prestado mucha atención a intentar trasladar esto a nuestras interpretaciones partiendo siempre desde la flexibilidad y la sensibilidad, desde cómo se relaciona el texto con la música, buscando que este siempre se entienda y sea motivación para lo que va ocurriendo en las canciones. Hemos tratado de cuidar este repertorio con cariño, de la misma manera que haríamos con un lied de Schumann o de Brahms, pues el estilo es muy similar al de los lieder de compositores habituales de esta época. Ha sido un trabajo muy bonito y especialmente intenso el de aquellas piezas que no se habían grabado nunca, porque también nos ha permitido jugar con mucha libertad y creatividad al partir solamente de la referencia de la partitura y el texto. Está siendo un proyecto que nos llena de mucha ilusión y esperamos poder compartirlo con el público.

