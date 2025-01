Jorge Martí, de La Habitación Roja: «Una canción es una postura casi política ante la vida»

El primer concierto de este año para La Habitación Roja será el de Palma, el próximo 11 de enero, en Es Gremi, dentro del ciclo Mallorca Live Nights. «Mallorca es un sitio recurrente es nuestro recuerdo», afirma el líder del grupo valenciano, Jorge Martí. No es una afirmación gratuita, Pau Roca, el guitarrista, vivió y estudió en la isla, aún tiene familia aquí y, de hecho, está estos días visitándola, explica Martí desde Noruega, país donde reside desde hace años.

¿Cómo se lleva una doble vida entre Noruega, donde ha sido enfermero, y España donde se le conoce como músico?

Yo me sigo sintiendo como una especie de turista. Estoy quitando la nieve y estoy haciendo vídeos y fotos porque lo siento todo como muy exótico, como si viviera en una película y es muy extraño, pensando cómo he acabado aquí... Yo vine de Erasmus a Molde, donde estoy viviendo, y alguna vez venía en Navidades a ver a mis suegros, cuando éramos más jóvenes y nunca pensé que iba a vivir aquí. Cuando estoy en Valencia, como dice mi madre, no pare en torreta, estoy siempre con amigos, de comida, cenas... y aquí es como una especie de cámara lenta todo.

¿Y para componer?

Desde luego vivir aquí me ha influido porque es una vida más introspectiva. Y para hacer canciones necesitas también una vida contemplativa, tiempo, no estar distraído en otras cosas. Aquí sí que es cierto que leo más, toco más, pienso más, no sé, estoy más en contacto con la naturaleza. Y de repente, todo eso se traduce en canciones. Y, de alguna manera, creo que la música es lo que me ha permitido poder vivir aquí. No sé hasta qué punto sería catastrófico, pero si no tuviera la vía de escape de la música, no sé si soportaría el vivir aquí sin volverme majareta.

Supongo que sabe con antelación la reacción que tendrá cada uno de sus compañeros cuando les envía una canción...

Sí, sí, total, total. Al final te conoces mucho y la verdad es que creo que una de las cosas que hemos aprendido también es que la música tiene mucho de entusiasmo, de convicciones, de intentar aunar esfuerzos en pos del bien común, ¿no? Y creo que seducir a tus compañeros de grupo es una de las tareas que uno como músico tiene que poner en práctica. Digamos que es como una democracia, al final tienes que convencer al otro con argumentos musicales o intelectuales y hacerlo partícipe de tu causa. Y ese juego es el que va dando frutos en forma de canción. Y uno se tiene que subir a un escenario a defender una canción que, al final, son unas ideas y es una postura casi política, me atrevería a decir, ante la vida.

Ha declarado que La Habitación Roja vive su mejor momento y que no le deben nada a nadie. ¿Antes sí?

Bueno, supongo que ese día me sentía bien y dije eso. Musicalmente sí que creo que estamos en un momento muy bueno, nos sentimos a gusto con lo que hacemos, es como que disfrutamos la música y nos hemos quitado de encima un montón de cosas que son superfluas o que eran un lastre. Esto tiene mucho que ver también con la edad, con la madurez bien entendida, o sea que uno se va dando cuenta de que lo importante es pasar tiempo con la gente que te quiere de verdad y no entrar a pelear conflictos o batallas perdidas, que sabes que no tienen solución y que solo crean frustración. Es como la gente mayor, ¿no? No tiene miedo a decirte lo que piensa, a decir la verdad.

A veces sin filtro...

La portada de nuestro disco son nuestras madres. Fue muy gracioso cuando hicimos las sesiones de las fotos, porque te dicen las cosas de una manera, con gracia, sin pudor... Me parece como muy potente también. Creo que como músico también te va pasando algo así. Hay que poner en valor también la trayectoria de un grupo como el nuestro, que lleva 30 años, desde lo más humilde, una trayectoria siendo independiente, sin habernos vendido a nadie ni a nada, habiendo pasado muchos desengaños y también, el hecho de seguir adelante, sobre todo por la música, y hacerlo como una familia todavía, respetándonos, disfrutándolo y emocionándonos. Que al final la música también es como el amor de pareja, no se puede fingir, o estás enamorado o no. La convivencia se asemeja mucho a las relaciones de pareja de mucho tiempo, que quizás pierdan cierta chispa en algunos aspectos, pero hay una vida plena y una sublimación de lo esencial y de la belleza que todavía conmueve.

Las canciones de su último disco, ‘Crear’, destilan mucho amor.

No creo que sean canciones de amor al uso, ¿sabes? No, pero que está el amor allí, sí, desde luego, sí. Está entroncado también con lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Es parte de lo que te queda, es la esencia un poco de la vida, no sé, es como lo que vale la pena, lo que no se puede comprar ni vender, lo auténtico es lo verdadero y lo real, es como que lo que realmente nos mueve. Yo, de hecho, si me paro a pensar por qué estoy aquí, ahora, en Noruega, a tres mil kilómetros de donde soy, pues es por amor. Y cuando hablamos de amores, estoy hablando de la vida misma, de la naturaleza, de la amistad, de la ternura, de un montón de cosas que creo que confrontan el odio, el hate y el mundo tan hostil en el que vivimos.

La canción ‘Crear es mejor que destruir’ abre el disco y tiene un bonito mensaje, de la importancia de autocuidarse, de valorarse.

Sí, es una canción importante también poner en valor la capacidad de poder expresarse, de poder crear, de poder ser creativo, de poder utilizar el arte, la música, la pintura, no sé, como algo terapéutico el poder mostrarte al mundo y contar lo que pasa, cómo te sientes, expresarte de alguna manera.

¿Tiene alguna otra canción especial en este disco?

Estamos bastante orgullosos de la temática del disco, creo que hay una serie de temas recurrentes, como el amor, pero también el duelo, la vida, la muerte, la salud mental, la naturaleza, el amor fraternal, los lazos, la ternura. Yo creo que es un disco de los importantes del grupo, no sé, supongo que el tiempo lo pondrá en su lugar y, bueno, la gente en su corazón.

