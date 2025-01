Rigoberta Bandini, nueva confirmación del Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival dio a conocer recientemente la distribución por días de los más de 60 nombres confirmados hasta la fecha para su octava edición, que volverá al Recinto Mallorca Live de Calvià los días 12, 13 y 14 de junio de 2025. Para recibir el nuevo año y a modo de regalo de Reyes por adelantado, la organización ha confirmado hoy la participación de una artista que regresará al festival en junio: Rigoberta Bandini.

Los abonos weekender, de 3 días y VIP (desde 99€) y las entradas de día (a un precio de lanzamiento de 55€+ gastos de gestión la general y 125€+gg la VIP) están a la venta en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.

El esperado regreso de Rigoberta Bandini

Cuando Paula Ribó dio a luz a Rigoberta Bandini, ya llevaba años dedicada al mundo del arte: escritora, artista, dramaturga… Todas esas disciplinas que cultivó la persona detrás de la artista sirvieron para que Rigoberta Bandini fuera un éxito en la cultura popular española desde su aparición. Su primera etapa (2019-2022), que comenzó como prueba y terminó como estrella, coincidió con un periodo de cambio en el que la sociedad española cambió al ritmo de sus canciones; ’Perra’, ‘Too Many Drugs’ o ‘In Spain We Call It Soledad’ ya forman parte de la memoria audiovisual de los últimos años. Después llegó el Benidorm Fest y el éxito de ‘Ay Mamá’ hizo que su nombre se diera a conocer entre todas las capas del país. Al calor de una etapa increíblemente fértil e innovadora, publicó su primer álbum, La Emperatriz (2022), una antología de la originalidad en la música pop.

Tras un periodo de reflexión y trabajo (un “descanso espiritual”) Ribó se prepara para su próxima mutación y volverá a Mallorca Live Festival el viernes 13 de junio con su nuevo disco, Jesucrista Superstar (2025). Rindiendo homenaje al clásico musical, presenta un trabajo dividido en tres partes –Introspección, Resurrección y Comunión– y con títulos que ya son éxitos como ‘Si Muriera Mañana’ o ‘Pamela Anderson’.