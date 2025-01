La aventura de la ilustradora Nívola Uyá en busca de ‘El alma del violín’

El viento habla, como la lluvia, con quien quiere escucharle. A veces danzan o se estremecen, callados, sin desvelar ningún secreto, según pudo constatar Gaspar Borchardt en su aventura para encontrar la mejor madera del mundo en los bosques más antiguos del planeta.

El lutier italiano tenía un sueño, fabricar un violín perfecto con el tronco del arce flameado, aunque «al hallar el árbol después de todas las dificultades del viaje, tuvo una especie de epifanía, una enorme conexión con ese ser vivo que lleva 300 años en el mismo lugar".

"Fue muy humilde al pensar que el arce es tan hermoso como cualquiera de nosotros o la música que podría salir de su instrumento y decidió no talarlo». Lo cuenta Nívola Uyá al rememorar qué le impactó más del documental En busca del violín perfecto (The Quest for Tonewood, el título en inglés).

La reconocida ilustradora de Bunyola vio la película de Filmin una noche de invierno «casi por casualidad, porque el argumento parecía curioso», y disfrutó tanto que al día siguiente escribió por Instagram al lutier para decirle que le había encantado su historia.

Gaspar Borchardt con el arce flameado / Nívola Uyá

Plantó la semilla

«Me conmovió. Para satisfacer su ego creando el mejor violín, podría haber talado el árbol y, además, con total impunidad. Sin embargo, su decisión honesta y coherente fue la semilla que en el futuro le permitió fabricar el instrumento perfecto. El primero no lo hubiese sido», destaca sin desvelar el final.

La aventura de Gaspar Borchardt llevó a Nívola Uyá a vivir otra, ya que quiso convertirla en un álbum ilustrado para difundirla entre los niños y se embarcó en un viaje con su hija a Cremona, la capital del violín. Allí conoció los entresijos del oficio de lutier y la pasión con la que su protagonista lo desarrolla. Además, vivió un momento que parecía mágico.

En su taller, ubicado en la plaza del Duomo de la ciudad italiana, Gaspar tiene expuesto el deseado instrumento que fabricó para la prestigiosa artista Janine Jansen y, mientras la ilustradora y el lutier conversaban, una joven promesa de la música llegó al local. Traía un antiguo violín para ser reparado y cuando vio que estaba ahí el del documental, pidió permiso para tocarlo.

«Mi hija estaba jugando y los demás estábamos charlando, pero cuando empezó a sonar la música, se hizo el silencio, se paró el tiempo y todos nos quedamos maravillados. Está claro que es un violín especial, por lo que un buen músico puede encontrar su alma», asegura Nívola Uyá.

"Yo tocaré ese violín", dijo entusiasmada la violinista Janine Jansen / Nívola Uyá

Proceso de creación

La conexión con la naturaleza que transmite el documental es lo que más impactó a la ilustradora formada en Ciencias Ambientales, aunque también le encantó cómo se muestra el proceso de creación. «Soy muy inquieta y curiosa, de ahí que siempre esté explorando nuevas técnicas, y me intrigaba cómo alguien puede apasionarse tanto haciendo en teoría lo mismo. Pero no es así. Pregunté a Gaspar qué viene tras fabricar el mejor violín del mundo y contestó que entusiasmo sin fin o aburrimiento mortal», recuerda.

Él opta por lo primero, ya que eso significa que «hay que continuar el camino y seguir superándote, porque cada nuevo intérprete necesitará su violín perfecto y para ello debes buscar la mejor madera».

Otra pregunta que hizo al lutier es «dónde reside el alma de las creaciones». Su respuesta, «en la mente y las manos», la completó la artista valenciana afincada en Mallorca: «Y en el corazón». Ella piensa que «el alma puede residir no solo en el proceso de creación, sino también en los intérpretes y en las personas que lo reciben, ya sea una composición musical, una obra teatral u otra manifestación artística», enumera.

Prueba de ello es la vivencia de Gaspar Borchardt en busca del violín perfecto, que se transformó en música de la mano de Janine Jansen, un documental y ahora una fábula donde el lutier pregunta al viento, la lluvia y los animales lo que ya sabía en lo más profundo de su ser.

La ilustradora y el lutier en su taller de Cremona / Nívola Uyá

Suscríbete para seguir leyendo