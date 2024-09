La actriz Annette Bening visitará Mallorca para recoger un premio en el festival Evolution

La actriz estadounidense Annette Bening visitará Palma para recibir el premio Icon del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF), el próximo 30 de octubre. Nominada cinco veces a los Oscar, la premiada intérprete se declara «sumamente orgullosa y honrada» por este reconocimiento, que considera «un honor», según ha comunicado el festival que la traerá a la isla.

El festival Evolution premia a Bening, de 66 años, por toda su carrera, en la que ha conseguido dos Globos de Oro, un premio Bafta, dos premios Tony y cinco nominaciones a los Oscar. «Estamos muy emocionados de recibirla en Palma en octubre para rendir homenaje al conjunto de su trabajo. Deseamos darle el mejor de los recibimientos en la isla y que los asistentes se sientan inspirados por su trabajo y talento incesante e inquieto», remarca la directora del EMIFF, Sandra Lipski.

«Espero con ansias visitar Mallorca este octubre y disfrutar del festival y de la ciudad. ¡Gracias EMIFF por este maravilloso honor!», ha sido la respuesta de Bening, quien tiene pendiente de estreno el filme The Bride!, la versión de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal, junto a Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz y Peter Sarsgaard.

La actriz recogerá su premio en la gala inaugural del Evolution el 30 de octubre. En esa velada, Bening presentará y comentará la película dirigida por Stephen Frear The Grifters [Los timadores], en la que ella actuó y por la que en 1990 fue nominada por primera vez a los Oscar, informó ayer el festival. Otros directores con los que ha trabajado son Sam Mendes, Rob Reiner o Tim Burton, por citar algunos.

Más de 30 años de carrera

En sus más de tres décadas de carrera cinematográfica, destacan títulos como Bugsy (1991) - interpretada junto a su marido Warren Beatty-, American Beauty (1991) y Being Julia [Conociendo a Julia] (2004), por las que ganó el Bafta y el Globo de Oro a Mejor Actriz, respectivamente. También ha sido nominada a los premios de la Academia de Hollywood por su papel principal en The kids are all right [Los chicos están bien] (2010) y más recientemente, interpretando a la nadadora Diana Nyad en la película Nyad (2023) de Netflix. En teatro, su último trabajo en Broadway fue Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, dirigida por Jack O’Brien.

En anteriores ediciones, el premio Icon del Evolution se ha concedido a Isabel Coixet, Marjane Strapi, Danny DeVito o Ana de Armas. El festival anunciará próximamente quiénes serán los otros premiados en esta edición, que estrena nueva imagen: un pez surcando los cielos.

La programación de este año se dará a conocer en unas semanas, así como los cineastas que se premiarán. Evolution recordó que en años anteriores ha galardonado a Asif Kapadia, Lone Scherfig, Ruben Östlund, Wim Wenders, Mads Mikkelsen, Melissa Leo, Angela Molina, Fernando Trueba, Erik Messerschmidt, Ed Lachman, John Boorman y Larry Sher.