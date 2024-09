Un ‘grand jeté’ de Sineu a Londres

La jovencísima Emma Palau Hurtado ya conoce lo que es prepararse para ser una bailarina de una compañía profesional y cómo se enseña en The Royal Ballet School, considerada una de las mejores escuelas de danza del Reino Unido y del mundo. Este verano, la alumna del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca ha participado en uno de los cursos intensivos del centro londinense.

Emma, junto a la bailarina Anna Rose O'Sullivan, del Royal Ballet. / DM

«Ha sido una experiencia muy positiva, he aprendido mucho y he conocido a niñas de todo el mundo con las mismas inquietudes y los mismos intereses. Y he podido estar con profesionales del ballet, con los profesores, que saben mucho. Y recibimos la visita de una bailarina de la compañía, Anna Rose O’Sullivan, que yo ya conocía de verla bailando en vídeos, y nos explicó cómo había vivido sus años de estudiante de ballet. Y bueno, también, estar en otro país me ha ayudado a hablar inglés», comenta esta joven de Sineu sobre su paso por White Lodge, la residencia de la Royal Ballet School donde se instruye a bailarines de 11 a 16 años.

Emma es el claro ejemplo de que desde una academia de danza de un pueblo de Mallorca, aunque ahora esté en el Conservatorio, se puede adquirir la técnica y la formación necesaria para llegar a vivir esa experiencia en la Royal Ballet School y por ello ha querido contar su experiencia personal, por si otros bailarines de la isla ven inalcanzable realizar un curso de este nivel. «A veces parece que estando en una isla, o en academias más pequeñas, no se puede optar a ir a estos sitios, pero sí, son experiencias muy buenas y todo suma después», afirma la adolescente. «De nivel me vi bien, pero es verdad que había niñas muy buenas y a las que admiro porque lo hacían muy bien», añade sobre lo vivido en esas clases.

Además de ser aceptada, a través de una audición fotográfica, hay que tener en cuenta que esta oportunidad también tiene un coste económico, por lo que las familias deben hacer sus números para saber si pueden afrontar el precio, que varía dependiendo de si el curso es de solo una semana o de más días y el régimen en el que se queda el alumno.

Desde el centro se indica que el curso intensivo de verano está diseñado para presentar a los bailarines el sistema de entrenamiento de la Royal Ballet School. «Y, al mismo tiempo, ofrecerles la oportunidad de recibir entrenamiento de primer nivel por parte de nuestro cuerpo docente artístico y distinguidos instructores invitados», como ha podido vivir esta joven de Sineu.

En el Teatre Principal de Palma. / DM

Su formación y sus profesoras

Emma, a los 4 años, comenzó a estudiar danza clásica con Ariadna Alfonso en Bunyola, continuó con Raquel Martínez en Sineu -«para mí ha sido una gran profesora y todavía voy a sus clases los fines de semana y me sigo formando con ella», afirma - y también ha estudiado con Iana Martín, antes de pasar al Conservatorio Profesional, donde este mes de septiembre comenzará el tercer año de Danza Clásica, enseñanza que compagina con la ESO en el instituto Joan Maria Thomàs de Palma, gracias al Programa de Estudios Integrados. Con este programa, le convalidan ciertas asignaturas y fijan los exámenes en fechas que no coincidan con los artísticos.

Fue su tutora en el Conservatorio, Claudia Rosa, quien le propuso audicionar para hacer algún curso de verano fuera de España y The Royal Ballet School era la que más le apetecía a la joven, ya que la compañía es de sus preferidas. Emma dice estar «muy agradecida» por la ayuda de la profesora, quien se encargó de realizarle las fotos con las diferentes posiciones de ballet que debían enviar a la prestigiosa escuela para optar a una plaza del curso intensivo. Y un par de meses después llegó la respuesta, ofreciéndole la oportunidad.

Allí, en esa semana intensiva, tuvo clases no solo de ballet clásico, sino también de danza contemporánea, pilates, coreografía… Además, Emma menciona otro punto positivo de la experiencia y es el de tener que trabajar con profesores a los que no conocía de nada ni les tenía la confianza que sí tiene con los del Conservatorio y con sus maestras, «y claro, es como un entrenamiento».

Una vez vivida esta experiencia, la joven afirma que no descarta volver porque le ha «encantado», pero también le gustaría intentarlo en otras escuelas, primero por Europa y, más adelante, en Estados Unidos.

A sus casi 14 años, Emma imagina su futuro. «Lo que tengo claro es que la danza formará parte de mi vida siempre, de una manera u otra. Y si al final, cuando crezca, decido que prefiero estudiar otra cosa y no dedicarme a esto, supongo que daré clases a niños y niñas, siempre estaré conectada a la danza aunque no llegue a una compañía y a dedicarme profesionalmente», declara sin dudar.

Además de tener muy presentes a sus profesoras, la joven también insiste en destacar el respaldo que ha tenido en casa: «Tengo el apoyo de mi familia, porque a veces es muy difícil organizarlo todo. Y mis padres insisten en que un buen bailarín debe tener unos estudios y que no se deben abandonar», concluye.