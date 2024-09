Adele anuncia que se retira una larga temporada de los escenarios para descansar y 'vivir la vida' que ha construido

Adele anunció en pleno concierto el domingo en Las Vegas que se retira de los escenarios durante una larga temporada para "vivir la vida" que ha construido y descansar.

En uno de sus últimos 10 conciertos que le quedan antes de poner un punto y aparte a su carrera, Adele agradeció a sus fans que asistieran al show. "He disfrutado mucho de actuar durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he estado en los escenarios y probablemente el más largo del que lo haré", dijo.

"No me vais a ver durante un tiempo increíblemente largo", lanzó la cantante que insistió en que necesita un descanso. "Me he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y ahora quiero vivirla", aseguró.