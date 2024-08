Ana Mena, la ‘princesa del pop español’, ilumina Es Jardí con su Bellodrama Tour

Ana Mena ha vuelto a demostrar por qué se le llama la ‘princesa del pop español’ y esta vez lo ha hecho en Es Jardí, Mallorca, como parte del Bellodrama Tour. La malagueña cerró anoche la segunda edición del festival veraniego celebrado en el recinto del Mallorca Live, en Calvià, lleno a reventar, y deslumbró a todo el público presente con su música. No faltaron grandes hits, como Madrid City, Las 12 o Un clásico, además de sus ya habituales versiones de éxitos de la música española.

Pasadas las 22 horas, la cantante de Estepona apareció en escena bajando unas escaleras blancas, mientras las primeras notas de Me he pillao x ti inundaban el ambiente, provocando el delirio entre el público, mayoritariamente joven. Siempre acompañada de sus bailarines, ofreció un concierto que contó con coreografías que no dejaron indiferente a nadie. La artista siguió con Solo, Ya es hora y Un beso de improviso, temas muy bailables que hicieron vibrar a todos los presetes.

“¡Buenas noches Mallorca! Estoy muy emocionada y flipando con la energía que tenéis”, dijo la malagueña, provocando el delirio del público. “Hacía mucho tiempo que no venía a la isla y tenía muchas ganas de venir con el tour”, añadió.

Como no podía ser de otra forma, la malagueña interpretó el éxito que logró junto a Abraham Mateo hace dos años, Quiero decirte, coreado por todos sus fans. No faltaron los típicos teléfonos móviles, grabando los grandes momentos de un concierto que seguramente no olvidarán nunca. Antes, había cantado temas de su último disco que da nombre a la gira, como Lentamente (uno de los más aclamados), Bebé, Ben & Jerry’s y Me enamoro.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando versionó a cappella la mítica canción de Romeo Santos, Obsesión, que tantas veces ha interpretado en sus conciertos. Acto seguido, cantó un himno de La Oreja de Van Gogh: Puedes contar conmigo. Todos los asistentes corearon la canción y saltaron como nunca. Además, mientras entonaba la versión del grupo español, bajó del escenario para cantar cerca de aquellos afortunados que estaban en primera línea.

Ambiente de fiesta

Fue entonces cuando llegó el momento de animar el ambiente aún más si cabe, creando una atmósfera de discoteca con su exitoso Madrid City. Probablemente, el estribillo de la canción definía a la perfección lo que deseaba el público entero: «Quisiera que esta noche no se acabe».

La marcha no acabó con Madrid City, puesto que minutos después interpretó otro de sus temas más animados: Las 12. Este hit que sacó junto a Belinda se ha convertido en una de las canciones más aclamadas por los fans de Ana Mena.

Tras la fiesta de estas dos canciones, la cantante y actriz presentó por primera vez su nueva colaboración con la cantante argentina Emilia, tan esperada por sus fans: Carita triste. Este tema, que se estrenó ayer por la madrugada, no tardó en llegar a los escenarios y Mallorca fue testigo del debut de un potencial hit de dos de las artistas pop más consolidadas del panorama musical.

Casi al final, con los ánimos a tope, la malagueña interpretó La Razón, Música ligera, Un clásico y el contagioso A un paso de la luna. Ana Mena cerró así una noche mágica, dejando claro por qué es una de las artistas más queridas del momento. Mallorca vivió una noche para recordar, llena de música, baile y emociones a flor de piel.