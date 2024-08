El Teatre Principal de Palma, pionero en conciliación con el adelanto horario

Para muchas personas mayores, familias con niños o cualquiera a quien no le guste salir de noche, «es demasiado tarde» que una obra de teatro, actuación de danza u ópera comiencen a las 20 horas, según ha escuchado en múltiples ocasiones el nuevo director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell. A veces una representación lírica puede prolongarse hasta casi la medianoche, debido a que son más largas y tienen un intermedio. En cuanto al resto de artes escénicas que se estrenan en la sala pública, suelen terminar sobre las 22 horas. Sin embargo, estos horarios van a cambiar durante septiembre y más todavía a partir de octubre. Este mes a punto de empezar las funciones los fines de semana se iniciarán a las 19 horas y el siguiente mes, a las 18 horas, como destaca el responsable.

«Es una apuesta muy personal incluida en mi proyecto directivo con el fin de facilitar la conciliación familiar y porque me preocupa mucho que las personas mayores no quieran venir al teatro por ese motivo», explica Martorell, gran conocedor del espacio escénico por sus 20 años de trayectoria entre bambalinas. «Queremos captar nuevas audiencias con el adelanto horario y además hemos creado un abono intergeneracional para familias y jóvenes que acompañen a sus mayores; y la ludoteca será gratis con puericultoras todos los sábados y domingos», añade.

Facilitar la cultura

«Tenemos que intentar todo lo que suponga facilitar el acceso al teatro y la cultura en general. Son estrategias que debemos probar y, en caso de que no funcionen, no pasa nada por volver a lo anterior». Destaca que el lunes pusieron a la venta por internet las entradas de la actual temporada y «muchas actuaciones que los espectadores están adquiriendo tienen el nuevo horario y en absoluto ha influido de forma negativa», dice sobre uno de los proyectos en marcha, aunque «habrá más para gente que tiene dificultad para venir al teatro», avanza el responsable.

Cree que este primer «cambio de chip» tendrá beneficios no solo para el público al que va dirigido, sino también para los restaurantes de la zona del Teatre Principal. «Sus cocinas cierran a las 23 horas y cuando sales de la función, en muchos sitios ya no te atienden. Por el contrario, terminando dos horas antes, es perfecto para ir a cenar; y si quieres regresar a casa, ya no llegas a las tantas», tal como argumenta el director. En pleno invierno hay todavía más ventajas: «Si es de noche y hace frío, da un poco de pereza salir de casa, pero con las funciones a las 18 horas, aún es de día cuando lo haces», en palabras de Miquel Martorell, que apuesta por este «horario más acorde al resto de Europa y a las costumbres de un público mayor o familiar que tiene menos facilidad para acceder a la cultura».