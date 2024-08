Es Jardí cierra su ciclo con 23 fechas y 70.000 asistentes

El sábado 31 de agosto, Es Jardí cerrará su segunda edición tras haber recibido a 70.000 personas en el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià, lo que lo confirma como un punto de encuentro clave del verano mallorquín. Desde el 11 de julio, este evento ha ofrecido una programación que ha incluido música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos, reforzando su posición como uno de los principales referentes culturales en la isla. La organización ha afirmado que los eventos más exitosos han sido la fiesta de la Bresh y los conciertos de la Oreja de Van Gogh, Viva Suecia y Amaral.

Imagen del concierto de Amaral / Guillem Bosch

Una variada selección de artistas

La organización del festival presentó el balance de esta edición en una rueda de prensa celebrada en Ca n’Oleo, sede del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), donde estuvieron presentes Pedro Vidal, secretario general de Cultura del Govern de les Illes Balears; Llorenç Perelló, director del IEB; y Laura Llorente, directora de Es Jardí. En el evento, se destacó la apuesta por dar visibilidad al talento balear, con la inclusión de artistas y DJ locales en el Escenario Bienvenida. Representantes de la escena artística balear, como The T-Makers, Vënkman, Cuervo Hermanos, Lalo Garau, Baaldo y Victoria Lerma, asistieron para subrayar la importancia de esta plataforma para la promoción del talento local.

La Oreja de Van Gogh uno de los conciertos con más audiencia del ciclo. / José Francisco Urquizar Bermúdez

Esta programación local se complementó con un cartel ecléctico que abarcó tanto nombres internacionales como Carlos Vives, Babasónicos, Gente de Zona y Morcheeba, como destacados artistas nacionales, entre ellos India Martínez, Rozalén, Amaral Viva Suecia y La Oreja de Van Gogh. A estos nombres se debe sumar el de Ana Mena, que actuará este 30 de agosto con una gran expectación por su nueva canción junto a la argentina Emilia Mernes.

El festival también incluyó la recuperación de eventos populares como Children of the ‘80s, que abrió el ciclo con Nacha Pop y lo cerrará este sábado con New Limit. Además, se celebraron dos ediciones de la fiesta Bresh, ambas con entradas agotadas, y la fiesta Summer of Love, entre otras. Una de las novedades más notables fue Sacro by Mëstiza, un dúo de DJ que fusiona electrónica y flamenco, ofreciendo una propuesta innovadora que captó la atención del público.

Concierto de Viva Suecia. / Manu Mielniezuk

Un hogar donde no solo la música tiene cabida

La oferta gastronómica de Es Jardí fue uno de los pilares del evento, con una selección de empresas locales que ofrecieron productos de proximidad. Entre ellas, destacaron La Rosa, L’Artista y Can Company, quienes aportaron calidad y sabor a la experiencia del festival. Además, en la Zona VIP y Premium, los asistentes pudieron disfrutar del servicio de El Bandarra.

Es Jardí no solo se centró en la música y la gastronomía, sino que también ofreció una amplia gama de actividades para todas las edades. Entre estas, hubo espectáculos de acróbatas, malabares, talleres de baile y actuaciones de fuego, que añadieron un toque especial a las noches del festival. Como novedad, se habilitó Es Jardinet, un espacio diseñado específicamente para los más pequeños, asegurando que toda la familia pudiera disfrutar de la experiencia.

Concierto de Carlos Baute / José Francisco Urquizar Bermúdez

El éxito de esta edición también se reflejó en la Zona Premium, que atrajo a numerosas figuras públicas del ámbito social, cultural y político de la isla. Entre los asistentes se encontraban personalidades como Llum Barrera, Carlos Moyá, Carolina Cerezuela, Maribel Nadal y Marga Prohens, quienes se unieron a las celebraciones en la que ha sido catalogada como la mejor terraza del Mediterráneo.

Es Jardí continuará su impacto cultural en octubre con las Jornadas Profesionales, un encuentro que reunirá a expertos de la industria musical tanto a nivel local como nacional. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la programación e inscripción de este evento, que promete ser un referente en la escena musical.

La audiencia durante el concierto de Amaral. / Guillem Bosch

El festival ha contado con el apoyo de importantes instituciones como el Consell de Mallorca, la Fundació Mallorca Turisme y el Institut d’Estudis Baleàrics, además del respaldo de patrocinadores como Estrella Damm, CaixaBank y Air Europa. La colaboración de estos actores ha sido fundamental para el éxito y crecimiento de Es Jardí, que se consolida como un evento esencial en el calendario cultural de Mallorca.