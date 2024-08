Corxeres d’estiu (XV)

Durant dos mesos i des d’aquesta secció, hem intentat donar a conèixer les diferents propostes musicals estiuenques, que han estat moltes, majoritàriament referents al món de la mal anomenada música clàssica. Passades aquestes setmanes, la secció tanca com a tal, tot i que intentarem, des d’aquestes pàgines, continuar recomanant concerts.

Per avui tenim la cloenda del festival de Pollença amb l’Orquestra del Palau de les Arts de València, amb el seu director titular James Gaffigan i amb el violinista Sergey Khachatryan, interpretant la part solista del Concert per a violí i orquestra de Sibelius. L’orquestra sola també ens acostarà l’Obertura Leonora número 3 de Beethoven i la Tercera Simfonia de Brahms. La cita és a les 22 hores en el claustre de Sant Domingo.

Referent al concert, dir que les tres obres del programa estan entre les grans del seu gènere. A la de Brahms, escrita vora el Rin el 1883, hi trobam elements que la varen fer popular ja des del l’estrena, de fet, només un any després de la primera audició es va programar a Viena en un concert en el qual es va interpretar la simfonia dues vegades. De l’obertura beethoveniana paga dir que és una de les tres que va compondre per a la seva òpera Fidelio i del concert de Sibelius no és nou dir que es tracta d’una obra molt virtuosística, de difícil execució i a la vegada que entra molt bé a l’oient. Una bona manera de tancar el festival pollencí, que ha omplert durant diferents vetllades el claustre de bona música.

Una mica abans a Sa Bassa Rotja de Porreres (20.30h) el pianista Richard Vinton, resident a Mallorca i un nom dins el jazz, ens acostarà peces pròpies i estàndards.

A les 21 hores i a la casa Villalonga de Binissalem, segueix el cicle La Lluna en vers amb Caamaño & Ameixeiras un duo de música gallega d’arrel que presentarà el seu darrer disc Quitar o aire!. Aquest duo ja havia vengut a Mallorca fa dos anys per participar en el mateix cicle musical que organitza la Fundació Mallorca Literària.

Per a demà horabaixa (20 h) i en els jardins de la Misericòrdia de Palma, concert titulat Macedonian song, amb música per a guitarra clàssica dels Balcans. L’intèrpret serà Jovan Milosevsky.

Més prest (17 h) i a l’Auditòrium de Palma, el musical Aladdin, produït per Max, teatre musical. La sessió es repetirà diumenge a la mateixa hora.

A diferents espais de Costitx tenim per a demà dissabte, la tercera edició de Clàssics a Costitx, una curiosa proposta que fa que a diferents espais del poble es realitzin concerts. Així, a la Plaça Pesadora (21h) el Duet Cubas-Hondal de violí i acordió interpretant obres de Sarasate, Germán Díaz i Gorka Hermosa; al Carrer Cordes (22h) el Quartet de Cordes Eclipse amb obres de Mozart, Schubert, Albéniz, Verdi, Borodin i Debussy i a la Plaça del Morer (23h), David Gómez al piano oferirà un recital de peces seves, revoltat de petites espelmes.

