El desafío de la música urbana en Mallorca: "Si te quedas en la isla es difícil que llegues a tocar en algún lado importante"

En Mallorca, donde la escena musical urbana ha sido históricamente pequeña y con recursos limitados, algunos artistas han conseguido lo que parecía casi imposible: trascender las fronteras de la isla y hacerse un nombre en la industria musical nacional e internacional. Rels B y Marc Seguí son dos claros ejemplos de este fenómeno, habiendo logrado colocar sus nombres entre los más destacados de la música urbana española. Estos artistas han demostrado que, a pesar de las limitaciones, es posible construir una carrera musical sólida y exitosa desde la isla.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no es sencillo. Las oportunidades para los artistas mallorquines son escasas en comparación con las que existen en ciudades como Madrid o Barcelona, donde la industria está más consolidada y las posibilidades de crear contactos son mayores. Así lo expresó Vgomez, un joven talento emergente, en una entrevista para este diario: "En Madrid haces más contactos en un día que en toda la vida en Mallorca". Esta frase ilustra una realidad con la que muchos artistas locales deben lidiar: la falta de infraestructura y eventos que faciliten la creación de redes y conexiones vitales para el desarrollo de sus carreras. “Si te quedas en una isla es difícil que puedas llegar a tocar en algún lado importante”, afirma con rotundidad Maky7pisos, rapero nativo de Alcúdia que ha logrado actuar frente a más de 300 personas y junto a músicos de renombre como Saske. El rapero se inició con 13 años mediante las tradicionales batallas y sueña con llegar a países fuera de España y dedicarse al hip-hop. “Al ser una industria pequeña es normal que sea difícil destacar. Por suerte, cada vez están viniendo más raperos, pero sí que es verdad que falta un apoyo más grande”, afirma el alcudiense.

A pesar de estas dificultades, Mallorca sigue siendo un lugar de inspiración y creatividad. La tranquilidad y el entorno natural de la isla ofrecen un espacio único para la creación artística, lo que ha permitido a estos artistas desarrollar un estilo propio y auténtico que ha resonado con audiencias más allá de sus fronteras. Sin embargo, el verdadero desafío comienza cuando intentan llevar su música a un público más amplio, donde la competencia es feroz y las oportunidades son limitadas.

El éxito de Quevedo y las Islas Canarias

Mientras tanto, las Islas Canarias han experimentado un auge notable en la música urbana desde 2021, cuando irrumpieron en la escena con Cayó la Noche. Este éxito ha demostrado que, a pesar de las limitaciones geográficas de una isla, es posible romper barreras y alcanzar un estatus internacional. “Lo que pasó es que el artista más grande de la hornada que salió, que en este caso fue Quevedo, apoyó a los músicos de su isla y grabó con todos los que pudo. Antes del boom, Cruz Cafuné era quien apoyaba a los artistas emergentes y les hacía crecer. Es gente que trabaja constantemente para que su sitio esté en el mapa”, afirma Amalfitan. El colombiano residente en Mallorca contó con el apoyo de un intérprete consolidado como Rels B cuando lanzaron el remix de Intocable, aunque afirma que es algo poco común. “Diría que aquella vez fue la única ocasión en que ocurrió algo así. Fue un shock cuando Rels nos contactó diciendo que le gustaba lo que hacíamos”, afirma.

Sergio Gatti, originario de Palmanyola, comenzó su carrera haciendo covers de artistas como Ed Sheeran o Guitarricadelafuente y recientemente ha empezado a componer sus propias canciones que reflejan sus vivencias personales. Su mayor referente es Rels B, con quien sueña colaborar algún día. Para él, la diferencia con el archipiélago canario se debe a una falta de talento en las Baleares. “Aquí hay cantantes a los que no les gusta la música, lo único que quieren es pegarse. Si en algún momento surge una generación tan talentosa como la canaria, acabarán destacando”. Sin embargo, también defiende la idea de que los artistas más grandes apoyen a los más pequeños, como hizo JC Reyes con el mallorquín Vgomez en Por ti. “Siempre viene bien esa figura de padrino que te ayude en tu trayectoria. A VGomez y Amalfitan les vino bien sacar una canción con Rels”, dice.

Mallorca, una isla sin unión entre sus artistas

Ele T, de Palma, propone soluciones como los llamados camps que han hecho artistas como Jhay Cortez o Sech, donde productores y profesionales de la música se reúnen en casas para crear composiciones. “En nuestras islas eso no se hace ya que hay una lucha de egos continua. No hay ningún tipo de unión. Me parece casi imposible crear una carrera musical desde aquí, ya que solamente se fijan en ti una vez te vuelves viral y tienes ciertos números. A gente como Diegote solo le empezaron a contactar una vez se popularizó un video suyo, a pesar de que llevaba haciendo un buen trabajo durante bastante tiempo”.

Pese a los retos significativos, la escena musical urbana en Mallorca sigue evolucionando y adaptándose. Los jóvenes talentos como Amalfitan, Ele T, Sergio Gatti y Marky7pisos están forjando su camino en un entorno desafiante, pero también lleno de potencial. Los tres primeros intentarán seguir la estela de Xavibo, Rels B y Marc Seguí, el de Alcúdia planea lanzar un disco en noviembre para seguir conquistando con su lírica. Con perseverancia y apoyo mutuo, estos artistas emergentes pueden contribuir a que Mallorca se convierta en un referente más sólido en el panorama de la música urbana, demostrando que, aunque pequeña, la isla posee una vibrante y prometedora escena musical.

