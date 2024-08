Retorn a Venècia

He tornat a Venècia, la ciutat construïda sobre l’aigua. He trescat la bellesa fantasmal dels carrers estrets, de les places amples, dels ponts que cavalquen sobre els canals, entre edificis que s’enfonsen en les aigües verdes, sempre a punt de caure. La bellesa de Venècia es transforma segons la distribució de la llum humida. La llum ens mostra el miracle de sostenir-se sobre l’aigua. La bellesa existeix, diu Aschenbach, l’escriptor protagonista de Mort a Venècia, perquè aflora de manera espontània, al marge de la nostra presumpció d’artistes.

Hi he tornat mentre he rellegit un llibre memorable: Quadern venecià, el primer dietari d’Àlex Susanna i que m’ha servit per retre homenatge a l’amic que, ara fa un mes, va partir d’aquest món. Aquells dies es va escriure a la premsa que acabava de morir l’hereu del Noucentisme. Es tractava d’ubicar el poeta, el dietarista i el gestor cultural en el context del nostre temps, el de la lluita pel sentit del rigor i la modernització de la Cultura Catalana. El sentit classicista i cosmopolita amb què Susanna –home elegant i educat- revestí els seus treballs feu d’ell l’hereu d’aquells homes que somiaren en un país modern i una cultura que havia de posar-se al nivell d’Europa. L’havien somiat, aquell país, però la Dictadura franquista va trencar els seus somnis. Un cop que havia mort el dictador era l’hora de recomençar la feina i recobrar el projecte. Àlex Susanna en fou capdavanter des de la direcció de l’Institut Ramon Llull, des de la direcció de La Pedrera i des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Abans, vers la meitat de la dècada dels vuitanta del segle passat, havia fundat i dirigit juntament amb Miquel Alzueta l’editorial Columna que es proposà la recuperació dels clàssics catalans, de publicar les traduccions imprescindibles –com fou el cas de A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, traduïda per Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany- i d’apostar per la literatura que s’obrís als camins de la modernització. Un noucentista que cerca reordenar el món i el poeta que viu la poesia com una emoció recordada en la calma.

La poesia d’Àlex Susanna des de Les anelles dels anys, el poemari que obtingué el premi Carles Riba l’any 1988, juga amb aquella emoció que retorna a través del record. Els seus grans temes són els temes de sempre: la fragilitat de la vida, el pas del temps, la complaença amb l’entorn natural, el reducte on pot defensar-se dels renous del món que l’atordeixen i desconcerten.

Poeta, professor universitari, editor, gestor cultural... En totes aquestes activitats Àlex Susanna va deixar el seu rastre d’home compromès amb el país, d’escriptor que viu la literatura des de l’experiència que li depara la vida.

El curs 1985-1986 va establir-se a Venècia i impartí classes a la Universitat. El Quadern venecià, premi Josep Pla, 1988, és el resultat de l’experiència de viure en la ciutat més meravellosa del món i que pot esdevenir un turment insuportable. El Quadern fou el seu primer dietari. N´escriví altres cinc. Paisatge amb figures i El món en suspens foren els darrers. El convertiren en un dels principals dietaristes de la literatura catalana.

Amb ell he pogut veure la ciutat des del nivell de l’aigua, la mar dòcil, el so de les sirenes en avisar que la mar s’alça, l’»acqua alta», en diuen, les places inundades, les esglésies que afloren... Quan se’n va i parteix de la ciutat, ens diu: «me’n vaig deixant rere meu una estela d’escuma». També la seva vida ens ha deixat una estela: els seus versos, la prosa dels dietaris, l’afany immens de dir-nos que, malgrat el desencís, sempre hi haurà un món en suspens que ens espera.

