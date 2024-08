René Mäkelä, entre el Mallorca y Kamala Harris

El artista mallorquín René Mäkelä lleva meses trabajando en los murales que decorarán el estadio del Real Mallorca, pero posiblemente tendrá que aparcar este trabajo unos diez días para viajar a Miami. El multimillonario Moishe Mana, con el que tiene varios proyectos artísticos entre manos, quiere que pinte un gran retrato de Kamala Harris en uno de sus edificios del barrio de Wynwood para apoyar a la candidata demócrata en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. El pintor ya tiene diseñada esa obra, en la que representa a la política como una reina de corazones y con mensaje relacionado con la infancia. «La sigo en Instagram ahora y veo que está mucho por los temas sociales», explica el artista, quien no quiere limitarse a realizar un cartel propagandístico.

En estos días le tienen que enviar información de los muros disponibles para plasmar a gran escala a la actual vicepresidenta de EEUU. Además de este, Mana también quiere un retrato gigante de Nikola Tesla en otro edificio tecnológico en el mismo barrio de Miami. «En Wynwood están los mayores artistas urbanos, que tienen ahí su nombre. Es como para un actor tener su estrella de la fama en el bulevar de Hollywood», comenta Mäkelä sobre lo que le suponen esos encargos del multimillonario en un barrio conocido por sus grafitis.

Desde hace unos años, los murales del mallorquín de madre finlandesa adornan las casas de estrellas del deporte en Estados Unidos como Manny Machado, Cameron Newton, Matt Kemp y, más próximos, Vinicius o Griezmann. «Son superestrellas, pero luego, en el trato cercano, son encantadores», dice de ellos.

En su estudio, junto a un cuadro de Take Kubo. / Manu Mielniezuk

El trabajo de Mäkelä se relaciona inevitablemente con Madonna. La cantante le encargó que decorara con dos grandes murales un centro de su fundación en Malawi. No la llegó a ver en persona, sí por FaceTime y le impuso hablar con ella, reconoce. Quizás por ello no le preguntó cómo había conocido sus cuadros, aunque ha deducido que Rihanna, novia de Matt Kemp durante un tiempo, debió de mostrarle una de sus obras.

Pintando un mural en Son Moix. / René Mäkelä

La agenda del pintor se asemeja a un tetris, en el que el artista se ve obligado a realizar todo un ejercicio de planificación para cumplir con los encargos y los preparativos para la feria Art Basel que se celebrará en Miami a principios de diciembre. Tiene, también, la marca Mäkelismös, junto a dos socios, una firma de arte, moda y tecnología inspirada en las obras del mallorquín. Calcula que dos o tres meses al año los pasa trabajando fuera de la isla, pero de momento no se ha planteado seriamente mudarse a otro sitio.

Taller en Pere Garau

Su estudio, en el barrio de Pere Garau, al que se trasladó desde Santa Catalina hace más de un año, se asemeja a un almacén, en el que cuadros de gran formato comparten espacio con lienzos en blanco. Algunas obras están sin terminar, mientras que otras están listas para ser enviadas a la Art Basel de Miami. En el suelo hay varias cajas abarrotadas de pinceles, otras de tubos de pintura de colores ya inidentificables, también botes de espray a los que se les ha dado mucho uso... Sobre una mesa hay varias fotos enmarcadas, a la espera de que Mäkelä tenga un momento para colgarlas. En ellas se ve al artista con algunos de sus famosos clientes.

«Debería poner aire acondicionado», se disculpa el artista por el calor que hace en este amplio local. Lo ha pintado de color negro para que resalten más sus cuadros. Un gran retrato de Rafa Nadal se apoya en una de las paredes. Lo conoció en persona hace muy poco, en el partido del Mallorca contra el Real Madrid, aunque ese no era el momento de ponerse a hablar de su trabajo ni del homenaje que le ronda por la cabeza, aclara. «Veo que todos los grandes ídolos tienen su mural y lo he propuesto más de una vez: buscar un edificio con una pared gigante y hacer uno de Rafa Nadal. Y lo voy a seguir proponiendo, porque es necesario. Seguro que se lo van a hacer en Madrid o en otro sitio ¿y en Mallorca no?», plantea.

Al margen de los tres murales que ya tiene hechos en el estadio de Son Moix no hay ninguno más suyo en Mallorca, aunque él tiene muy claro dónde pintaría: «Cuando llegas por la autopista del aeropuerto hasta el Palacio de Congresos, ahí he visto un par de edificios, es un sitio de paso de toda la gente que viene y ahí sería perfecto».

Fotos enmarcadas en las que Mäkelä aparecen con clientes famosos y, también, con el Papa. / Manu Mielniezuk

En otro cuadro que se ve en su estudio ha plasmado a Marlon Brando en El Padrino. «He pensado también en una exposición en el Museo de Moishe Mana, en Nueva York, de iconos de películas que se han grabado en esa ciudad, tipo La semilla del diablo, a lo mejor con Mia Farrow cuando está llamando por teléfono...», imagina.

Hasta el momento, el mural más grande que ha realizado ha sido el de Eto'o en Son Moix. Tenía previsto, a finales de 2023, hacer un mural de Messi de 50 metros de alto, también en el Downtown de Miami, en unas antiguas oficinas bancarias, pero al ser un edificio protegido, los permisos no llegaron a tiempo. «En todos los proyectos, Moishe Mana quiere mezclar el arte y la tecnología. En general a los americanos les gusta mucho. Andy Kohlberg, el presidente del Mallorca, también tiene esta mentalidad de los murales y eso lo están haciendo muy bien, porque en España no se hace. Y tú te vas a cualquier estadio de la NBA y lo ves, es un sitio en el que te apetece estar y visitar, aunque no haya partido. Y eso es lo que están haciendo con el Mallorca y creo que, de momento, está quedando espectacular», opina

El trampolín de las redes

Mäkelä siempre ha dicho que las redes sociales han sido cruciales en su carrera y le han permitido que sus cuadros lleguen a gente muy famosa. Le ocurrió con uno en el que pintó dos caras de la modelo y actriz Cara Delevingne y esta lo vio. «Imagínate que te lo comparte alguien que tiene 30 millones de seguidores, pues claro, se vuelve loco el Instagram». Así entró en el mercado norteamericano. También le pasó con un retrato de Muhammad Ali que le compró el jugador de baloncesto estadounidense Austin Rivers. El medio USA Today vio su foto en redes sociales y lo reprodujo cuando falleció el exboxeador.

Pero entre tanto personaje famoso, cantantes, modelos y deportistas, quien realmente ha impresionado al artista mallorquín ha sido el Papa. «Ni me he bautizado ni nada, pero es que impacta cuando ves una figura así, cuando lo ves entrar tiene como un aura...», recuerda de su encuentro en El Vaticano. Le entregó una lámina de su serie Every child is an artist, una colección en la que sigue trabajando, entre otros tantos proyectos y encargos...

Suscríbete para seguir leyendo