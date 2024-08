José Manuel Maíz: «La televisión tradicional desaparecerá»

José Manuel Maíz, CEO de la productora mallorquina Backstage Producciones, responsable de programas como Illencs pel món en IB3 o Un país mágico en TVE, posee una larga trayectoria televisiva que recientemente ha sido galardonada con el premio FesTVal 2024 de Vitoria gracias a su programa gastronómico Sabor Madrid.

«Vivimos en una época donde la gastronomía es tendencia y la gente añora las recetas tradicionales. Es por ello que igual una persona prefiere ver la elaboración de un cocido madrileño que la de una hamburguesa gourmet». Pese a ser una productora de la isla, la mayoría de sus contenidos se encuentran en cadenas de la península como TVE, Canal Sur o TeleMadrid. «El presupuesto de IB3 es mucho menor que el del resto de cadenas nacionales. Una vez estás en Madrid es mucho más fácil moverse. Todos queremos vivir en Mallorca pero si quieres estar en la Champions de la tele tienes que irte».

El mallorquín revela que la insistencia ha sido la clave para su éxito, debido a la feroz competencia entre programas. «En Discovery me dijeron tras ir siete veces que de cien programas solamente cogían uno así que le dije que me iba a ver 93 veces más. Tienes que inventar algo que ha sido diferente e incluso una vez lo has vendido, tiene que funcionar su emisión».

En plena época de redes sociales muchas voces claman que la televisión ha perdido su popularidad y que se encuentra en una época de estancamiento. «La televisión solamente compra contenidos que sabe de sobra que funcionan, hay que asumir los menos riesgos posibles. Hay gente que dice que contenidos como Gran Hermano o Supervivientes, pero si lo ponen es porque lo amortizan». Sin embargo, José Manuel Maíz cree que la televisión se verá obligada a cambiar cómo hizo la radio. «No creo que haya marcha atrás, la manera tradicional de ver la televisión está condenada a morir y creo que en dos generaciones la manera en la que la conocemos no existirá».

