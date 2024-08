Corxeres d’estiu (XIV)

Festa de Sant Bartomeu, avui dia 24 d’agost. Bona data per celebrar-ho amb música. Per començar, tenim a l’Auditòrium de Palma, un musical per a tota la família, Aladdin, amb la companyia Max, teatre musical. La cita és doble, avui i demà a les 17 hores.

Avui i en els jardins de La Misericòrdia a Palma (20h), un espectacle de dansa espanyola i flamenc.

A sa finca Cas Músic de Sineu (22h), David Gómez al piano ens proposa un curiós concert en el qual la música s’escoltarà envoltada de múltiples ciris.

Als cellers Santa Caterina de Sencelles i dins el marc del Festival de Deià, el violoncel·lista Zuill Bailey i la pianista Natasha Paremsky ens proposen un recital en el qual interpretaran dues sonates, una de Chopin i l’altra de Rakhmàninov. El concert començarà a les 21 hores. A la mateixa hora i en el claustre Sant Bonaventura de Llucmajor, Maika Makovski presenta, dins el cicle Sonsdenit 2024, les cançons del seu darrer disc, MKMK, enregistrat fa dos anys i que és el vuitè dins la seva discografia.

A Pollença, segueix el Festival de Música, en el qual avui i en el claustre de Sant Domingo, l’Orquestra Barroca de Friburg, interpretarà un programa molt mozartià: la Simfonia número 29, els Concert per a piano i orquestra números 9 i 17, així com una simfonia de Johann Christian Bach. El programa és del tot coherent, ja que ambdós compositors varen tenir una bona amistat, per tant, podem dir que la vetllada es mourà entre estètiques classicistes. Per a la interpretació de les parts solistes dels dos concerts, el director artístic de la formació, Kristian Bezuindehout, un dels teclistes més destacats de la seva generació pel que fa a la música antiga, utilitzarà un pianoforte, que és l’instrument pel qual foren escrites les partitures esmentades.

Per a demà diumenge, l’esmentat duo de violoncel i piano, Zuill Bailey i Natasha Paremsky repetirà sessió a la Fundació Miró de Palma, a les 11 hores.

A Consolació de Sant Joan (21h), també demà, el cicle La lluna en vers porta Judit Neddermann que posarà fi a la gira que ha realitzat per presentar el seu disc Lar.

Per tancar el diumenge, res com anar a Valldemossa per escoltar, dins el Festival Chopin, dos pianistes locals, Miquel Estelrich i Bartomeu Jaume. Junts i com a cloenda del cicle valldemossí, oferiran un programa amb obres per a dos pianos de Pere Tintorer, Frédéric Chopin, Jaume Mas Porcel i Francis Poulenc. La sessió s’iniciarà a les 21.30 hores.

De cara dilluns, a Pollença, el Festival ens proposa un concert per a tots els públics, una sessió que ja ha esdevingut tradicional dins el cicle. En aquesta ocasió el grup Cello Republic, format per violoncel·listes d’alt nivell, residents a la República Txeca, exmembres del Quartet de violoncels de Praga i guanyadors de concursos internacionals, mesclaran la interpretació acurada amb el sentit de l’humor. Petr Špaček, Jan Zemen, Matěj Štěpánek i Ivan Vokáč, els membres del grup, ens acostaran a partitures d’èpoques i estils molt diversos, adaptades a aquesta formació de quartet. Així, podrem escoltar des de les Variacions Rococó de Txaikovski o les Czardes de Monti, a fragments de musicals com El fantasma de l’òpera i Cats, passant per Bohemian Rapsody o Don’t stop me now de Queen. Aquesta curiosa proposta començarà a les 21.30 hores i tendrà lloc en el claustre.

