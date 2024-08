Carlos Baute escribe de su puño y letra la historia de sus 30 años

Carlos Baute celebró anoche en Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live, sus 30 años de carrera musical con un concierto lleno de energía y cargado de baile. Como parte de su gira De mi puño y letra, 30 años tour, el venezolano llevó al público en un viaje a través de sus grandes éxitos y las nuevas propuestas que forman parte de su repertorio actual. No faltaron temas como Colgando en tus manos, Te regalo o el reciente Muy loco.

Desde el primer acorde, Baute dejó claro que la noche sería una celebración de sus raíces latinas y su pasión por la música bailable. El concierto empezó a las 22.15 horas con el contagioso ritmo de Mi medicina, una de sus primeras canciones de su amplia carrera musical. El público mallorquín, animado y preparado para bailar, respondió de inmediato a la energía del cantante, creando una atmósfera de fiesta desde el primer momento.

«Amo Mallorca, es el caribe europeo». Con esta frase cautivó a todos los presentes, para inmediatamente después presentar una de sus últimos temas, Esta canción, un merengue fresco que se ha convertido en uno de los temas recientes favoritos entre sus fans. También cantó Muy loco, una bachata que él mismo describe como Bauchata y que encendió aún más el ánimo de la gente, que no paró de bailar al ritmo contagioso de la música.

La noche continuó con un tema muy especial para su país, Vamo’ a la calle. «Quiero dar las gracias a España por el apoyo a los venezolanos. Queremos una Venezuela libre», reivindicó antes de cantar la canción.

El público estuvo muy entregado durante todo el concierto. | ZAFIRUS

La capacidad de Baute para conectar con los asistentes, entre los que había mucho público latino, se hizo evidente, puesto que cada uno de sus movimientos era recibido con gritos de alegría y aplausos.

Euforia con sus grandes éxitos

Como no podía ser de otra forma, el punto culminante de la noche llegó cuando interpretó Colgando en tus manos, el tema icónico que todos esperaban, la cantó junto a su corista Elena.

Las primeras notas arrancaron gritos de emoción entre la multitud y no hubo una sola persona que no acompañara al artista cantando de principio a fin. Este clásico romántico, que ha marcado a generaciones, fue uno de los momentos más emotivos del concierto y Baute no decepcionó.

También cantó Perdimos el control, Te sigo pensando, Quién te quiere como yo y Amarte bien, entre otros temas, que, a pesar de los años, siguen sonando frescos y llenos de vida en directo.