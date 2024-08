Felanitx se llena de cultura para celebrar la Nitx de l´Art

El sonido plácido de las olas del mar y el sitar que domina el tema What dreams are made of, de la compositora Anoushka Shankar, guían hacia una inesperada visión a quienes se adentran en la iglesia del Convent de Sant Agustí. En la capilla de Sant Nicolau, de donde procede la música, una tradicional puerta oriental flota en el aire y contrasta con el barroquismo del templo de Felanitx. Es Gate small, la instalación de seda del artista coreano Do-ho Suh, protagonista de la Nitx de l’Art que se celebra hoy, aunque la pieza del reputado creador, con obra en el MoMA y la Tate Gallery, podrá visitarse hasta el domingo de 19 a 23 horas.

La fragilidad y vacío interior de la puerta son su manera de reflejar la nostalgia, soledad y sensación de no pertenencia que sienten las personas desarraigadas, como él, que tuvo que migrar a Nueva York en los años 90. Cuenta el comisario artístico de la exposición, Sebastià Mascaró, que «Suh habla de una arquitectura emocional modular que puede viajar donde sea, como si fuese un hogar transportable que permite llevarte un recuerdo de lo que fue», según sus palabras. Durante la anterior Nitx de l’Art, comisarió una performance de Susy Gómez y una exposición de Miquel Adrover, pero esta vez ha querido que dicha instalación dialogue con la «cápsula en el tiempo» en que se ha convertido la iglesia del antiguo convento de Sant Agustí, es decir, dos espacios arquitectónicos que han perdido sus raíces debido a la modernización del entorno, ya que los tradicionales portales coreanos están desapareciendo.

«Es la primera vez que aquí se exhibe una pieza contemporánea, pero representa muy bien lo que también ha ocurrido en el propio templo, por lo que en cierto modo la fragilidad y el vacío les une», tal como destaca Mascaró. Además, incide en el contraste entre uno y otro, «el conjunto patrimonial de los siglos XVII y XVIII, imponente y dramático, frente a una creación delicada, liviana, hecha con seda, que invita a la calma, el silencio, la contemplación y la introspección» en un templo donde la liturgia de la espiritualidad católica todavía se practica de forma esporádica. Los amantes del arte, los feligreses y cualquiera con curiosidad podrán comprobarlo en la Nitx de l’Art.

Reivindicación y metafísica la noche más artística de Felanitx

Una paleta y una llana gigantes dan la bienvenida a la sala Miquel Barceló de la Casa de Cultura de Felanitx. Las herramientas de obra para mezclar y alisar son «guiños al Pla, que están aplanando a base de cemento», explica el artista Marcos Vidal sobre su propuesta titulada DIY (Do it yourself), que completa con 14 piezas en total. Fue el ganador de la pasada edición de los premios de la Nitx de l’Art, por lo que esta noche protagoniza la exposición del centro cultural municipal con la reivindicación por bandera, incluida una crítica a la dependencia del móvil.

Habrá que usar el smartphone para conocer otro de los proyectos, Més enllà dels límits, esta vez por las calles del pueblo, ya que a través de un código QR distribuido en varios lugares céntricos los paseantes se adentrarán en una historia llena de misterios y curiosidades sobre la localidad. La experiencia ha sido creada de forma colectiva, guiada por el artista Albert Iglesias con la mediación de Tina Codina, y las intervenciones que han realizado en comercios y espacios públicos harán pensar que quizá en Felanitx hay extraterrestres. El pueblo se ha llenado de creatividad, la de más de 200 artistas repartidos en 62 espacios en una Nitx de l’Art que se inaugurará a las 21,30 horas, tras la entrega del Premi del X Certamen d’Arts Plàstiques 2024.

Entre los muchos proyectos, está La otra orilla, de Joana Cera, Magda Durán y Mariana Sarraute, que crean «desde la subjetividad, en su dimensión metafísica, con el propósito de conectar mundos». Parten de la entrega y se exponen al misterio para que emerja. «En la propuesta expositiva tomamos como referencia el paso de las grandes aguas para llegar al otro lado de lo visible. Invitamos al espectador a abrirse a la contemplación desde el corazón, como un paso recomendable para sumergirse en la experiencia perceptiva de la obra, que puede transportarnos a la otra orilla», animan para abordar su arte en Felanitx.

