Neon Gogh, una experiencia artística y sensorial que revoluciona Mallorca

En el vibrante mundo del arte y la creatividad surge Neon Gogh, un negocio que ha revolucionado la forma de disfrutar de la pintura en Mallorca. Fundado por Alessandra Bruera, este proyecto innovador fusiona los dibujos fluorescentes con música y gastronomía, lo cual crea una experiencia multisensorial donde los participantes pueden liberar su imaginación en un ambiente lleno de color y energía.

La idea de Neon Gogh nació de una vivencia personal de Bruera durante su estancia en Nueva York. «La idea surgió porque me fui a estudiar a EE UU, probé la experiencia allí, pero no me gustó nada y era muy caro», recuerda. Así pues, después de experimentar esta actividad en «la ciudad que nunca duerme» y sentir que no cumplía sus expectativas, decidió crear algo diferente y mucho más accesible en Mallorca.

Así, convirtió una simple sesión de pintura en una aventura integral, donde la diversión y la desconexión del mundo cotidiano son tan importantes como el arte mismo. «Quería crear experiencias, no solo pintar como si fuera un taller de arte, sino que hubiera música y diversión», explica.

Un ambiente único y cómodo

Neon Gogh se distingue por ser un espacio inclusivo, donde no se necesita formación previa en pintura para disfrutar de la actividad. Siempre se aseguran de que todos los participantes se sientan cómodos, proporcionando dibujos sencillos y una guía paso a paso por parte de una profesora. Esto permite que cualquier persona, independientemente de su nivel artístico, pueda sumergirse en el proceso creativo sin miedo.

Clientes de Neon Gogh, durante una sesión de pintura fluorescente, acompañados de una tapa española. / Neon Gogh

«El ambiente en Neon Gogh es único. Desde el momento en que los participantes cruzan la puerta son recibidos con música, animadores que invitan a bailar y un entorno que estimula la diversión», asegura la creadora de esta propuesta.

«Hay mucha gente que viene aquí y no sabe a lo que viene, pero luego se lo pasan ‘bomba’», afirma Bruera con una sonrisa. Las dos horas de la sesión pasan volando y la reacción habitual de los clientes es querer repetir la experiencia. «Siempre quieren quedarse más tiempo», comenta.

Además de la pintura, Neon Gogh ofrece una cata culinaria que complementa la actividad artística. Cada participante recibe una tapa, lo que añade un toque de gastronomía española a la sesión. La iniciativa se puede disfrutar de miércoles a sábado en el bar restaurante La Consentida, en la calle Simó Ballester de Palma.

La versatilidad del negocio también se refleja en la amplia gama de actos que pueden organizarse en este espacio, desde baby showers hasta eventos corporativos. La popularidad de estas actividades ha sido tal que Bruera ya está considerando expandir el negocio fuera de Mallorca, aunque por el momento los detalles se mantienen en secreto.

El impacto de Neon Gogh

Desde su inauguración, Neon Gogh ha tenido un gran impacto en Mallorca. Los clientes no solo disfrutan de las sesiones, sino que vuelven y recomiendan la experiencia a otros, lo que ha permitido que el negocio crezca y se realicen actos fuera de su ubicación habitual, como el evento del Día de la Mujer en el Ayuntamiento de Andratx.

Participantes de Neon Gogh, disfrutando de la experiencia. / Neon Gogh

Neon Gogh promete seguir brillando y conquistando nuevos territorios, llevando su concepto revolucionario a más personas fuera de Mallorca. «La gente que viene lo hace para desconectar del mundo. Al final, es una experiencia para pasárselo bien», concluye Alessandra Bruera, capturando la esencia de lo que hace que Neon Gogh sea tan especial.