Agnès Llobet: «Soy actriz antes que muchísimas cosas»

Agnès Llobet (Palma, 1984) forma parte del reparto de Sueños de libertad, una serie diaria en la que interpreta a Gema. Esta producción supuso su vuelta al trabajo audiovisual tras un parón profesional tras el nacimiento de su hija, que ahora tiene dos años y medio. En ese tiempo, dijo no voluntariamente a cuatro proyectos -«algo impensable» antes-. En septiembre volverá a Madrid, a rodar de nuevo esta ficción, pero mientras, avanza con la que será su primera novela tras haber publicado varios poemarios.

¿Un merecido descanso?

Sí, una serie diaria es una locura, son muchas horas, muchos días... Sobre todo por la rapidez del mecanismo de funcionamiento: cuándo recibes el guion, cuándo estudias, cómo te lo preparas, todo es muy rápido y el cansancio se va acumulando. Vas de lunes a viernes a rodar, muchas horas, más el trabajo que te llevas a casa. Es verdad que también es un privilegio, de golpe tienes un proyecto que ya de por sí, si no hay ninguna debacle, son diez meses de trabajo. Y ha sido muy bonito e interesante, sobre todo cuando comienzas un proyecto de cero.

Lleva ya unas cuantas series...

Sí, de hecho comencé con Llàgrima de sang aquí, en Nova Televisió para IB3. Estuve cuatro años y para mí fue una escuela, yo venía del Institut del Teatre, había hecho cursos de cámara muy puntuales, pero la escuela de audiovisual la hice aquí.

¿Tiene algún personaje que recuerde de una manera especial?

Para mí hay dos. Cronológicamente, el primero fue el de mi primera producción en Madrid, La sonata del silencio, que era un personaje peculiar, un poco complejo en cuanto a construcción. La producción y la factura era de un prime time, pero con la filosofía de grabar como en el cine. Y después llegó Amor de cans, que para mí, en interpretación, fue el reto más grande en audiovisual. El personaje, Àngela, tenía la poética de la novela y llevarla a un registro naturalista era complicado y estoy muy contenta del trabajo que hicimos todos.

¿Qué personajes le atraen más?

Lo más interesante, interpretativamente, es hallar las contradicciones. Es lo de siempre, alguien que escribe tampoco quiere crear un personaje plano y tú, como espectador, nunca quieres que te den cosas muy masticadas. Huir de la literalidad, de los estereotipos, encontrar las contradicciones, los conflictos humanos... ¿Qué personajes me gustan? Cualquiera, pero hay que encontrar la organicidad, que el foco lo pongas en conflictos internos reales y dejarte sorprender mucho, sobre todo en una diaria, por cómo construyes con el compañero.

Agnès Llobet posa para esta entrevista, antes de volver a la escritura de su novela. / Guillem Bosch

¿Qué le aporta lo audiovisual frente al teatro?

Hay una cosa muy evidente y muy tremenda, que es a nivel económico, es otro universo laboral. Trabajar en lo audiovisual me permite poder elegir, en según qué momentos, qué hacer y qué no. Y también es un entrenamiento increíble, aplicas las herramientas de la inmediatez, las herramientas actorales diariamente. Siempre lo digo, yo, sin audiovisual podría vivir, malviviría y seguro que tendría que hacer, y más viviendo en Balears, otros trabajos que no tuvieran nada que ver, pero sin hacer teatro no podría vivir.

¿Y está haciendo algo de teatro?

No, no puedo, hay proyectos de esta envergadura que no me lo permiten. Y más con la niña pequeña.

¿Cómo ha sido compaginar el rodaje con la maternidad?

Muy complejo, sobre todo por el hecho de irme de aquí, yo allí [en Madrid] no tengo red familiar, los inicios fueron muy duros porque es una dinámica que no tienes hecha, la tienes que construir y los primeros meses fueron muy complicados. Y es verdad que yo lo he podido hacer porque tengo un compañero que me dijo: «Vamos, yo me hago cargo». Y después vas trampeando con la guardería, canguros...

Declaró en otra entrevista: «Soy actriz antes que mujer». ¿Lo mantiene?

No sé exactamente a qué venía, pero si lo tengo que recuperar ahora, ser actriz, en mi caso y en el de muchos compañeros, abarca gran parte de tu vida. Sí, soy actriz antes que muchísimas cosas. Yo he pasado por encima de mi salud, de mi pareja, de mi confort vital muchas veces por el trabajo. ¿Qué es ser actriz? Es algo más grande, es cultivar tu espíritu crítico. Miras y te relaciones con la gente desde una óptica artística. Soy actriz antes que mallorquina porque mi profesión me ha llevado a viajar, a conocer y ojalá me lleve a vivir a otros países. Sí, lo sigo defendiendo.

¿Qué proyectos tiene después de estas vacaciones?

Pues volveremos a comenzar el rodaje de Sueños de libertad, para Atresmedia y son unas pseudovacaciones un poco tramposas porque el Institut d’Estudis Balears me dio una ayuda para escribir la novela que tenía a medias. Después de cinco años o seis, ya no sé cuántos proyectos te quedan dentro de un cajón y los vas cogiendo por fases, este era el año para finalizarla.

¿Qué puede contar de esa novela?

Trata de una mujer que recupera la historia familiar, a través del abuelo materno, de sus cuatro bisabuelos. Es una historia de historias.

¿Todavía escribe poesía?

Siempre tomo notas, soy una friqui de cuadernos, porque en mi vida todo son cuadernos de cosas, listas, ideas, momentos y pensamientos... pero no, no hay a la vista nada de poesía ahora mismo.

Aludiendo al título de la serie, ¿cuáles son sus sueños profesionales?

En el fondo, mi sueño realmente es poder vivir dignamente de mi oficio, a largo plazo. Que, si esta serie se acaba en equis meses o equis tiempo más adelante, pueda minimizar los bajones. He trabajado mucho, pero si miramos el currículum anual, casi todos los años he podido vivir de esto por compaginar proyectos con la escritura. Mi sueño es trabajar cuidadosamente como a todos nos gusta, un poco más calmados. Y esto pasa por proyectos más largos y económicamente más solventes.