Rosario Nadal: «Proponemos a los residentes interactuar con arte de calidad y mostrar a los que vienen de fuera que somos más que playa»

Rosario Nadal es consultora en adquisiciones y gestión de colecciones para museos y colecciones de arte contemporáneo. Ha sido directora adjunta del museo Jumex (2012-2019) y actualmente continúa trabajando como asesora de la colección de esta institución y de otros clientes privados e institucionales. Es, a su vez, fundadora de la fundación ALTTRA en Balears junto con Bartomeu Marí y Blanca Cortés.

¿Cómo surgió la idea de establecer la Fundación ALTTRA?

Hace cuatro años, alguien del Gobierno balear se acercó a mí para activar un proyecto en Palma. Sin embargo, la pandemia del covid impidió que esto ocurriera. Como es imaginable, las prioridades y los presupuestos cambiaron, pero esto me hizo reflexionar sobre la posibilidad de volver a casa y considerar la viabilidad de hacer algo aquí, aplicando mi conocimiento y mis contactos. En ese momento, Bartomeu acababa de regresar de Perú y, siendo él de Ibiza, compartía un sentimiento similar. Así nació ALTTRA. Más tarde invitamos a Blanca, nuestra socia, que es mallorquina adoptiva y conoce cada rincón de las islas mejor que nosotros.

¿Cuáles son sus objetivos?

Nuestro objetivo es contribuir a la cultura de las Islas y desmitificar la idea de que el arte contemporáneo no es para todos. Queremos ofrecer a aquellos que viven aquí la posibilidad de interactuar con arte contemporáneo de calidad, inspirándolos a cuestionar su entorno. Y a los que vienen de fuera, mostrarles que somos más que playa.

¿Qué aporta ALTTRA al mundo del arte?

ALTTRA ofrece la oportunidad de experimentar con arte en lugares inesperados o no necesariamente destinados a exposiciones y brinda a los artistas una plataforma de experimentación, sin las presiones de las grandes capitales. Aunque no es un concepto nuevo y se ha utilizado en otros países. En nuestro caso, responde a dos razones específicas. Primero, la libertad y el dinamismo que ofrece al artista la posibilidad de elegir el escenario donde desarrollar y presentar su obra. Les ofrecemos tratar temas actuales de las islas, temas que nos conciernen. Segundo, porque aún no somos un país donde el mecenazgo esté arraigado o cuente con incentivos suficientes para que cambie en un futuro inmediato.

¿Qué perfil de artistas pretende impulsar?

Artistas nacionales e internacionales, sin ningún tipo de discriminación, siempre que creamos que son relevantes y su voz y práctica sea representativa para abordar el tema que se quiera tratar en cada ocasión.

¿Qué cualidades les han gustado de Clara Garau para decidir que ella es la persona más adecuada para el puesto de directora ejecutiva? ¿Será la responsable de todas las acciones de la Fundación?

—Hace años que conozco a Clara y siempre la he admirado por su visión y manera de navegar en el mundo del arte tanto local como internacional. Admiro su determinación y positividad; para ella no hay nada imposible. Clara complementa perfectamente nuestro equipo. No es fácil encontrar a alguien capaz tanto de dirigir un proyecto con un artista de gran renombre como de involucrarse directamente en un montaje. ALTTRA es un equipo pequeño, que sigue creciendo poco a poco. Cada uno de nosotros aportamos algo de manera única y, por el momento, nos repartimos las responsabilidades entre todos.

Bartomeu Marí, Rosario Nadal , Clara Garau y Blanca Cortés (sentada) posan en La Misericòrdia. / Bruno Daureo

¿Cuáles son las actividades que se van a presentar?

—Vamos a presentar nuestro programa de talleres, una serie de actividades híbridas que combinan elementos de un taller tradicional y un programa educativo, cada uno con una naturaleza única. En este caso, los próximos son Taller de Autocomposición, dirigido por Abraham Cruzvillegas, del 14 al 18 de octubre en Palma, destinado a colectivos no especializados, y el taller La Ruta del Colesterol, dirigido por Antoni Miralda, en sa Pobla, del 22 al 26 de octubre. Estos talleres son gratuitos, algunos son cupo limitado y otros no, pero todos requieren un compromiso de asistencia por parte del participante. El próximo 15 de noviembre también inauguraremos a un artista con exposiciones monográficas en los museos más prestigiosos del mundo: Moma, Tate, Reina Sofía, Macba, entre otros. Estamos muy contentos de incluir a la isla en su extenso currículum, de tener la oportunidad de que su obra se exponga en un contexto como el nuestro y que mucha gente que no está familiarizada con su obra tenga la oportunidad de descubrirla.

ALTTRA es una organización sin ánimo de lucro, ¿cómo piensa involucrar a las entidades y a los artistas, sin tener además un espacio físico?

Esta es la parte más complicada que dicta nuestro ritmo. En estos momentos, nuestro patrocinador es la Doris y Thomas Ammann Foundation, una fundación suiza a la que admiramos profundamente. Nos sentimos muy privilegiados de contar con su apoyo, pero también esperamos ganar la confianza de mecenas y patrocinadores locales y nacionales en un futuro próximo. Creemos que las alianzas son esenciales en estos momentos y nos sentimos afortunados de estar conociendo y descubriendo el programa de instituciones con las que nos sentimos muy afines y con las que creemos que podemos hacer grandes cosas juntos. Pensamos a largo plazo y creemos en la continuidad de nuestros proyectos. Este noviembre, tendremos nuestra segunda colaboración con el COAIB y estamos comenzando a trabajar con Estudi General Lul·Lià y Espai Buit. Próximamente, iniciaremos nuestras publicaciones con Esment. Aunque la falta de un espacio físico representa un reto, también nos impulsa a establecer estas alianzas, que resultan muy interesantes tanto para los artistas como para nosotros. Como fundación privada, tener una sede, aunque sea una base, en estos momentos es algo que no es viable; preferimos que los recursos que recibimos se destinen directamente a la realización de exposiciones y talleres.

¿Cómo ve usted Mallorca en el panorama mundial del arte? Esta isla siempre ha atraído a grandes artistas y tiene el mayor número de galerías en relación al número de habitantes…

Es verdad que tenemos una historia envidiable y que hemos sido, y seguimos siendo, un imán para artistas. En la actualidad, una gran cantidad de artistas contemporáneos, sean nativos o no, han elegido Mallorca como su base o segundo hogar. Contamos con una riqueza cultural impresionante; solo necesitamos cuidarla y mantener un estándar elevado.

Hace poco hicieron un taller sobre el turismo de masas: ‘Repensar Mallorca. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?’. Pero, ¿qué piensa del turismo del arte? Tenemos joyas como la Fundación Miró, Sa Bassa Blanca y otros. ¿Deberíamos fomentarlo más?

Es algo que me pregunto constantemente. El turismo en las islas es algo que nos tenemos que replantear y encontrar un equilibrio. El turismo es bueno y necesario desde que gran parte de la isla vive de él, pero no todo vale, hay que poner límites. En el arte es un poco lo mismo: no todo vale. La cultura es esencial para el crecimiento y emancipación de una sociedad.

¿Tiene usted intenciones de pasar más tiempo en Mallorca a raíz de este proyecto y volver a vivir aquí a largo plazo?

Siempre contemplo la idea de volver aquí, pero aún no ha llegado el momento. Hago visitas esporádicas, para hacer bien mi trabajo necesito viajar, ver cosas y gente. Sigo trabajando en otros proyectos que me llevan a diferentes partes del mundo. Soy muy nómada.

¿Cuáles son sus mayores inquietudes en este momento y qué otros proyectos le gustaría desarrollar en Balears?

—La intolerancia a nivel global, la manipulación de la información, la inmediatez, el hecho que avanzamos a gran velocidad pero no aprendemos… son algunas de mi larga lista. Establecer ALTTRA y realizar proyectos con el apoyo continuo de entidades y privados, sería una excelente meta. Como soy inconformista, también me gustaría encontrar una manera de combinar la artesanía y la agricultura en nuestro proyecto, aunque aún no tengo la fórmula para hacerlo.

Nos estamos esforzando para convertirnos en capital europea de la cultura en 2030. ¿Cuál es su visión al respecto?

—Todo es posible. Fuimos sede de CiMAM hace dos años. Creo que para alcanzar esta meta hay que tener una visión a largo plazo y poco a poco ir construyendo. Apostando por mejorar e invertir en lo que tenemos que es mucho. Hay que subir el listón y apostar por la gran calidad a todos los niveles. La evolución de la oferta culinaria en las baleares ha sido ejemplar, la calidad con la que trabaja el sector gastronómico es un referente a seguir, pues ha marcado un camino y unas metas. Pienso en el arte en las islas del mismo modo, el nivel alto tan solo se alcanza proyectando a largo plazo.