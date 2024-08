Uma Kim Gómez: «Este ensayo fílmico es un homenaje a la figura paterna»

Uma Kim Gómez es una artista multidisciplinar nacida en Barcelona de padres de diferentes culturas (mallorquina y coreano). Su práctica se basa en el uso del lenguaje como punto de partida para indagar sobre nociones de realidad, finitud, azar, ausencia y presencia, memoria e identidad. Estudió Bellas Artes en la Staedelschule de Frankfurt am Main. Previamente, estudió literatura y sociología en Amsterdam, donde también se formó en actuación en el método Meisner así como en el estudio Corazza de Madrid. Se ha formado desde su niñez en música (piano, guitarra, canto), danza clásica y contemporánea en el conservatorio de Palma. Su interés por las lenguas ha sido una constante en su vida. A través de su formación académica, una manera de comprender experiencias y sus raíces, se embarcó en un año donde aprendió cuatro lenguas más de las seis que ya conocía, para profundizar en su idioma paterno viviendo en Seúl, y seguir formándose en otras lenguas y en sus respectivas culturas, que marcan su práctica artística.

¿Cómo se le ocurrió este proyecto?

Cuando mi vida se partió en pedazos, inmersa en el dolor de la pérdida, me era imposible atender a las clases y prestar atención después del fallecimiento de mi padrastro Juan Antonio Horrach y de mi abuelo con apenas dos meses de diferencia. Un día como otro más salí de mi habitación y me refugié en mi estudio. Esa tarde retomé la escritura en mi cuaderno; como desde mi niñez me sumergía para tratar de explorar mis emociones ante los avatares exteriores, empecé a escribir, una mena de improvisación poética, algo así como un stream of consciousness. Es un homenaje a la figura paterna.

¿Cómo lo ha desarrollado?

Fue un proceso volcánico. Entendí inmediatamente que el monólogo interior tenía que ser un ensayo fílmico. El contexto de este proyecto de género ambiguo o híbrido, que puede tanto ser un corto como un videoclip, una obra de videoarte o un poema, no es un hecho casual. El conjunto del texto, la voz, la música, todos creados y realizados por mí, subrayan la intensidad emocional del proceso del duelo en toda su plasticidad.

¿Qué ha logrado al realizarlo?

El hecho de que mi obra sea autorreferencial y confesional no significa que sea su propósito último; es cierto que nace de una necesidad psicológica de transformación a través del arte, pero como obra de arte se libera del dato biográfico para convertirse en una emoción universal sin rostro para que detone la propia vivencia del público espectador. Llevarlo a cabo personalmente era una cuestión de supervivencia. Fue un antes y un después, un renacimiento, una luz en la profundidad de mi duelo. Haberlo realizado significa todo para mí; es un homenaje a un ser querido que ya no miras u oyes sus pasos llegando a casa, al que ya no abrazarás ni oirás su voz al levantarte.

¿Qué ha significado para usted proyectarlo en el Atlántida Film Fest?

Que fuera seleccionado en el Atlántida Mallorca Film Fest, un festival que cuestiona y desafía el status quo y que esté ahora en la plataforma Filmin ha sido más que un honor. Ha significado mostrarlo en Mallorca, mi tierra, y en cierta forma que me dieran un espacio para oír mi voz ha sido artística y personalmente muy sanadora.

¿Qué ‘feedback’ recibió de los espectadores?

He tenido varias experiencias en visualizaciones privadas con distinto público. Cuando lo mostré por primera vez en el Deutsche Film Institut en Frankfurt, eran espectadores del ámbito del arte contemporáneo y tuvo muy buena acogida. En esta ocasión, estaba en relación a una obra mural. La experiencia en Mallorca fue más íntima y de confrontación con el espectador. Fue una convulsión de emociones.

¿Qué otros retos se ha propuesto?

Trabajo simultáneamente en varios proyectos. He estado muy inmersa en las obras realizadas con tejidos bordados con la voluntad de mostrar cartografías involuntarias. Algunos de estos trabajos estuvieron expuestos recientemente en la exposición de Son Tugores, Alaró, y en Alemania. Estoy trabajando una serie de trabajos en escultura, siguiendo la fama de crear automática.

¿Qué le atrajo del mundo del arte?

Desde niña he tenido la necesidad de expresarme través del arte. El arte no lo eliges; es una forma de traspasar los propios miedos y los propios límites. Tomar conciencia de que esta forma de traspasar emocionalmente ha sido un proceso al que finalmente me rendí y dejé de dudar qué camino tomar. Recuerdo una conversación con Lawrence Weiner; estuvimos hablando en distintas ocasiones, hasta que le expresé mis inquietudes y la insalvable duda de decidirme qué camino tomar. Fue entonces cuando me dijo que el arte es un lugar donde todo puede confluir y ahí tomé conciencia.

¿Cómo se definiría como artista?

Sigo estudiando mi definición como artista. Es una puerta abierta para seguir explorando las fronteras que conforman mi propia existencia. Aun así soy una artista conceptual, muy influenciada por la música electrónica como lugar de liberación. Me interesa el lenguaje como medio, tanto escultórico como pictórico o performance y video, o la escritura.

¿Le ha influido mucho su madre, Susy Gómez?

Mi madre nunca me impuso el arte; para ella es una elección personal que nadie ha de incentivar o facilitar. Es personal y en primera persona. Se cuidó mucho de decirme que lo que hacía desde pequeña podía ser arte. Con el tiempo, a medida que me he formado, he podido ver cada vez más a mi madre, como la gran artista que es. Para mí ella era simplemente mi madre.

