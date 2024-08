La nueva era de los museos de Palma en época de Instagram

En la era digital, la manera en que consumimos arte y cultura ha evolucionado dramáticamente. Los museos, antaño venerados como santuarios de la alta cultura y el conocimiento histórico, están experimentando una metamorfosis sorprendente. Hoy, muchos de estos templos de la sabiduría se están adaptando para atraer a una nueva generación de visitantes: los nativos digitales y entusiastas de las redes sociales. Así nacen los museos instagrameables.

Estos museos modernos, diseñados y curados con la era de Instagram en mente, ofrecen experiencias visuales únicas y fotogénicas que van más allá de las exposiciones tradicionales. Con áreas interactivas llenas de colores vibrantes, instalaciones inmersivas y fondos perfectos para selfies, estos espacios buscan no solo educar sino también inspirar y, sobre todo, ser compartidos.

En esta corriente, Palma ha abierto sus puertas a la modernidad y ha inaugurado dos centros que encapsulan perfectamente esta tendencia: Fantasy Museum y Foko.

Un concepto distinto

Mientras los visitantes deambulan por la Plaza Mayor, muchos se quedan estupefactos ante el luminoso cartel del Fantasy Museum. Algunos de los sorprendidos se atreven a entrar en este misterioso lugar que promete una experiencia ‘mágica’. Una de sus principales características es que cada una de las áreas se debe visitar de manera individual. Los asistentes se embarcan en la siguiente sección solamente si se encuentra completamente libre. “Es uno de los elementos que nos hace diferenciales”, afirma Mónica Halewyn, encargada de transportar a los visitantes al mundo de ilusión que se ofrece. "Es un concepto diferente ya que está orientado al entretenimiento para todas las edades, aquí vienen desde jóvenes hasta abuelos que acompañan a sus nietos".

Mónica Halewyn, recepcionsta de Fantasy Museum / Toni Dunne

Los espacios juegan con distintos colores y los pensamientos que evocan. Nada más entrar, se encuentra un cubículo con luces de neón rojas, acompañado de una cortina, ofreciendo una visión sensual acorde al color relacionado con la pasión. Sin embargo, una vez se atraviesa este enigmático cubo, se halla un entorno completamente oscuro con unos puffs y un techo que imita las estrellas del firmamento.

Fantasy Museum ofrece una noche de estrellas a plena luz del día / Toni Dunne

Otra de las áreas lleva a los visitantes directamente a una escena de película de acción. Este espacio oscuro está iluminado por luces de neón verdes que crean un ambiente electrizante y dinámico. La música de acción de fondo añade una capa adicional de emoción, haciendo que los asistentes se sientan como protagonistas de una de las aventuras de Daniel Craig en 007. Cada esquina de esta sección está diseñada para captar la atención y el interés, proporcionando el telón de fondo perfecto para fotos llenas de energía y dramatismo.

En una sección con forma de cubo, los visitantes encuentran un entorno rodeado de cortinas coloridas en tonos de azul, lila y rosa. Esta instalación inmersiva invita a explorar y fotografiar la interacción de los colores y las formas en un espacio íntimo y envolvente.

Una de las salas más llamativas / Toni Dunne

El museo también cuenta con una proyección sobre la isla de Mallorca. Aquí, una mesa llena de arena permite a los visitantes dibujar lo que deseen, fomentando la creatividad y la conexión con el entorno local. Es un espacio interactivo donde la participación activa es parte integral de la experiencia.

Los asistentes realizan varios dibujos en la arena / Toni Dunne

Finalmente, otra de las atracciones destacadas es una piscina de bolas, que ofrece un ambiente lúdico y alegre. Este espacio invita a los visitantes a sumergirse en la diversión, proporcionando una oportunidad perfecta para fotos espontáneas y llenas de color.

Al salir, una mujer llamada Kim comparte con su hija la experiencia que acaba de vivir en el museo. “Estaba buscando lugares para ir con la niña y lo hemos pasado muy bien. Se lo ha pasado en grande dibujando con la arena”.

Kim De la Cruz tras su visita / Toni Dunne

Foko, el lugar donde los adultos vuelven a ser niños

Por su parte, Foko, situado en Baró de Pinopar, no es un museo tradicional diseñado para niños, sino un espacio donde los adultos pueden reconectar con su infancia a través de experiencias lúdicas y nostálgicas. Cada área de Foko está cuidadosamente diseñada para ofrecer una mezcla de arte, cultura pop y diversión interactiva, haciendo que cada visita sea inolvidable. “No es un sitio para los más pequeños, sino que está diseñado para que los mayores vuelvan al pasado”, recalcan desde el centro.

Durante todo el recorrido, Rosie López, dueña junto a su marido, explica todas las curiosidades de cada espacio. “Todo lo que se ve está hecho por artistas locales y siempre se intenta representar a la isla, la mayoría de nuestros clientes suelen ser de la isla. El matrimonio, ambos locales, decidió abrir el negocio después de observar otros ejemplos por toda Europa. "Habíamos visto museos como el Ikono en Madrid que son similares pero nuestro principal objetivo era el regreso a la etapa más feliz de la vida".

Al entrar, los visitantes se encuentran con una pared cubierta de dibujos que representan distintos puntos emblemáticos de Mallorca, como la Catedral y el Mercat de Sineu. Los asistentes no solo pueden admirar estas ilustraciones, sino que también tienen la oportunidad de colorearlas con lápices gigantes, reviviendo la alegría de los libros para colorear de su niñez en un contexto moderno y artístico. Maleni, que ya había visitado otros museos de este tipo, acompaña a su familia por primera vez en esta aventura mientras sus hijas se lo pasan en grande coloreando. “Es el futuro, cada vez más museos de Europa incluyen este tipo de espacios más interactivos y es de esperar que lo terminen haciendo en sitios como El Prado. A mí me encanta porque llega un momento que no sabes dónde llevar a los niños”.

Maleni pintando algunos de los dibujos basados en la isla de Mallorca / Toni Dunne

Otra área está llena de máquinas arcade clásicas con juegos icónicos como Pac-Man y Street Fighter. Además, hay numerosas referencias a ciney música , incluyendo El Padrino, Kill Bill, El Club de la Lucha, AC/DC, The Beatles y Guns N' Roses. Este espacio no solo celebra la cultura pop, sino que también ofrece a los visitantes un viaje nostálgico a sus pasatiempos juveniles.

Otro rincón del museo rinde homenaje a Londres, con cabinas telefónicas de distintos colores y peluches de donuts que imitan la estética mostrada en Los Simpsons. “Es la parte idílica para subir a redes”.

La ciudad de Londres llega a Mallorca gracias a Foko / Toni Dunne

En una sección oscura, los visitantes pueden encontrar sacos de boxeo que cambian de color al ser golpeados. Esta experiencia interactiva combina ejercicio y arte visual de manera emocionante, invitando a los asistentes a liberar su energía mientras disfrutan de un espectáculo de luces.

Sacos de boxeo de distintos colores que cambian al ser golpeados / Toni Dunne

Foko también cuenta con una habitación rosa, llena de peluches y con una pared hecha de plumas y otros elementos suaves. Este espacio, que evoca un ambiente similar a la estética de Barbie, es conocido por inspirar a los visitantes a hacer 'ángeles de nieve' en las plumas, según afirma la propia Rosie.

Uno de los rincones más hechos para redes sociales / Toni Dunne

Las paredes previas al baño están ambientadas en el mar de Mallorca, con medusas y arrecifes de peces. En Foko incluso el baño se encuentra completamente decorado con una ornamentación que incluye desde la taza del inodoro hasta una estantería de libros pintados. Entre los autores representados se encuentran María Antònia Oliver, Almudena Grandes y George R. R. Martin, creador de Juego de Tronos. “Queríamos representar a hombres y mujeres de todas partes del mundo”.

En Foko incluso el baño parece estar dibujado / Toni Dunne

No podría faltar una piscina de bolas, que añade un toque lúdico adicional, así como una zona llena de grafitis, destacando las obras del artista Suso33. Este espacio urbano y vibrante ofrece un contraste interesante con las otras áreas del museo. "Había gente que veía la pared y preguntaba sorprendida si había sido tocada por Suso".

Por último, Foko cuenta con una Silent Disco, inspirada en la vida nocturna de Magaluf. Aquí, los visitantes pueden ponerse auriculares y bailar al ritmo de canciones como Me Rehúso y Rayos de sol.

Suscríbete para seguir leyendo