El renacer de la Cofradía de la Belleza: Paseos y literatura por la Serra de Tramuntana

El óleo Costanera de Son Marroig, pintado por John Singer Sargent, probablemente fue esbozado en uno de los paseos campestres de la llamada Cofradía de la Belleza. El artista norteamericano, uno de los más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX, impulsó en 1908 junto a Juan Sureda este grupo excursionista que pretendía regenerar culturalmente la isla. Singer se asentó en Can Mossenya (Valldemossa) en otoño de ese año y se calcula que pintó en Mallorca más de 60 obras.

Se convirtió en un habitual de las salidas por la Serra de Tramuntana, como los artistas Pilar Montaner, Santiago Rusiñol, Joaquín Mir y Antonio Gelabert; y contaron además con otros ilustres invitados, entre ellos Joaquín Sorolla, Rubén Darío y Miguel de Unamuno.

Joaquín Sorolla, Pilar Montaner, Clotilde García del Castillo, Juan Sureda y otros excursionistas de la Cofradía de la Belleza originaria, en Cala Sant Vicenç en 1919 / Guillem Bestard

En una entrevista en 1908 en La Almudaina (el actual Diario de Mallorca), el cofundador de la cofradía dedicada a potenciar tanto las artes como el entorno silvestre proponía: «En vez de conquistar al turista indiferente y trashumante, yo atraería aquí a todos los grandes contempladores y enamorados de la naturaleza, cada día más incompatibles con los gustos de esos rebaños traga-leguas», afirmaba Sargent hace más de un siglo. El pintor fue un auténtico visionario, aunque su advertencia cayó en saco roto.

Sin embargo, actualmente, un grupo de «apasionados de la cultura y la naturaleza» ha recuperado parte de la esencia de la antigua Cofradía de la Belleza y la semana pasada una veintena de personas hicieron un paseo vespertino por la Serra de Tramuntana para contemplar el paisaje y la puesta de sol, recitar poemas –como los originarios– y llevar a cabo una meditación y un improvisado picnic.

La iniciativa fue organizada por la entidad Yoga y Cielo, aunque su gestor de proyectos culturales y educativos, Miguel Ángel Cayuela, tuvo la colaboración de la artista Tatiana Sarasa y del profesor de yoga Lleo Escandell. Ella asumió la selección de la poesía y la leyó. «Para elegirla, me imaginé cómo debían de ser aquellos paseos de principios de siglo y los adapté a mi propio imaginario. Visioné un águila sobrevolando el acantilado, el mar con el horizonte al fondo y la puesta de sol, y también pensé en la contemplación y el silencio», rememora.

Así surgieron poemas como Cel d’horabaixa, de Maria Antònia Salvà; Volar, de Anna Aguilar-Amat; A callarse, de Pablo Neruda; y el bilingüe Let us gather in a flourishing way, de Juan Felipe Herrera. La conexión de la poeta mallorquina con la naturaleza, la yuxtaposición de la catalana entre águila y sargantana, «el cielo y la tierra», el activismo de Neruda y «un poema en castellano e inglés que es un canto a la belleza y a compartir» se alternaron con dos textos en prosa leídos por otros asistentes, un fragmento de Elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki, y del último libro del escritor mallorquín José Carlos Llop, Si una mañana de verano, un viajero.

Lectura de un fragmento de un libro / C. Company

La energía de la naturaleza

Escandell se encargó de la elección del recorrido en una zona entre Valldemossa y Deià que «desde antiguamente es destacable por su energía. Por eso tiene pequeños circuitos con cuevas, capillas y lugares destinados a orar o realizar retiros espirituales», detalla. «Además, el contacto con la naturaleza frente a un sol que cae imponente y rodeados de un encinar incrementa aún más todas esas sensaciones energéticas que transmite el entorno», según las palabras de quien también fue el guía de la meditación.

La Cofradía de la Belleza originaria era considerada por la sociedad mallorquina como un grupo de extravagantes alocados, una descripción que no le sorprende porque «a lo largo de la civilización occidental siempre se ha tratado así a las personas que buscan recuperar el contacto con la naturaleza», lamenta Escandell. Sin embargo, «nos estamos dando cuenta de que la tendencia general a despegarnos de ella nos hace más infelices y por eso resurgen iniciativas como esta, que nutren a nivel cultural, natural, energético y emocional», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo