El artista emergente Alan Álvarez graba su single 'I'll Keep My Promises' en Mallorca

El asturiano Alan Álvarez ha lanzado su tema I’ll Keep My Promises junto a la cantante británica Heraa. El videoclip ha sido grabado en Magaluf, Portixol, Palma y el Teatre Principal d’Inca además de contar con la colaboración de la Orquesta Lauseta y Toni Pons, actor y presentador de IB3. “Somos todos residentes en Mallorca. El talento está aquí, muchos artistas se han establecido en las islas y han influido en cantantes locales. Antes la gente se veía obligada a irse pero ahora no es así, Mallorca es Europa”.

Una historia de superación

La canción habla sobre una historia de superación a través de una bailarina de ballet que sacrifica todo para volver a bailar. “Como músico uno siempre se enfrenta a muros, y muchas veces piensas en abandonar. El superar esos obstáculos es lo que te hace evolucionar y te otorga experiencia. Si la música fuera un camino fácil no tendría sentido”.

Apoyo de un sello internacional de renombre

I’ll Keep My Promises cuenta con el sello internacional de zyxdance, discográfica que representa a gente como Gigi D’Agostino o Mauro Picotto y que cuenta con casi 600.000 suscriptores en su canal de Youtube. “Mi principal deseo es que llegue a un público masivo y llegar lo más lejos posible. Veremos qué recibimiento tiene en las redes”.

El tema se lanzó el pasado viernes y se encuentra disponible en todas las plataformas.