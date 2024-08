La metamorfosis de Los oficios terrestres

En 1928 la familia Picornell abrió una barbería en la calle Joan Miró, que incorporó en 1966 una novedad insólita: la venta de libros de poesía. En 2012 Lola Fernández, bisnieta del artista Joan Miró, alquiló el local renombrándolo como Los oficios terrestres y manteniendo el concepto del negocio original. Sin embargo, en 2018 el local cerró sus puertas. Hoy, desde hace ocho meses, el establecimiento lo regenta el biólogo José Antonio Mateo, quien ha montado una tienda de artesanía africana llamada Black Market.

Todo empezó a finales de los años veinte cuando se abrió una barbería en El Terreno, Palma. Poco tiempo después, Miquel Picornell incorporó también un servicio de peluquería para mujeres. A mediados de los sesenta, Picornell cedió el negocio a su sobrino Xavier Abraham, quien introdujo en 1994 la venta de libros de poesía. En 2010 Abraham se jubiló y Lola Fernández tomó el relevo nombrándolo Los oficios terrestres. La bisnieta de Miró siguió con la peluquería-librería hasta que hace seis años dejó el negocio.

Según cuenta el actual dueño del local, José Antonio Mateo, a Xavier Abraham le habían propuesto montar un restaurante, cosa que implicaba un cambio estructural muy grande. Mateo cree que esta oferta no le acababa de convencer, por lo que cuando vino a contarle su idea de negocio, no lo dudó y le alquiló el local.

El origen de Black Market

Mateo es biólogo nacido en Marruecos, aunque de padres españoles, y llevaba muchos años trabajando en programas de conservación de la naturaleza en países como Argelia, Marruecos, Cabo Verde, Madagascar, Senegal y Túnez. Durante un tiempo trabajó en La Gomera, donde conoció a su mujer, Patricia, que curiosamente es mallorquina. En 2009 ambos dejaron las Canarias y decidieron venir a Mallorca.

Mateo estuvo trabajando un tiempo en el Govern balear en una sección de conservación de la naturaleza, pero la crisis provocó que hubiera poco dinero para sostener este ámbito. «Hubo un momento determinado en que un amigo que se dedica al comercio de artesanía africana en Canarias me dijo que por qué no me dedicaba a esto de la venta de artículos», recuerda el biólogo.

1. Máscaras del Congo, Mali, Burkina Faso y Sierra Leona. 2. Platos de metal reciclado de bidones. 3. Tejidos de varios países africanos, como Costa de Marfil y Ghana. 4. Cerámica litúrgica vudú. juan a. moreno

Así que en 2013 su mujer y él decidieron abrir Black Market, una tienda que ofrece piezas únicas del continente africano. Empezaron en un pequeño local en la calle Paraires, pero siete años después, en plena cuarentena por la covid, se mudaron a un establecimiento cercano que estaba situado en la calle Guixers.

No obstante, el pasado verano pensaron en cambiarse de establecimiento a uno en Joan Miró. Así lo decidieron porque son del barrio y querían ampliar la oferta incorporando muebles y objetos más grandes, ya que en los locales que tenían antes no cabían. Así pues, desde diciembre del año pasado están en la antigua peluquería-librería Los oficios terrestres ofreciendo diferentes productos de artesanía africana.

De Mauritania a Camerún

En Black Market ofrecen todo tipo de artículos de origen africano, desde textiles hasta máscaras y mobiliario. La gente que visita la tienda suele preguntarse si se trata de un anticuario, pero José Antonio Mateo deja claro que no lo es. «Algunos productos pueden ser como mucho de la época colonial de los años cincuenta, pero casi todos son posteriores», aclara el biólogo.

El responsable de la tienda explica que venden artículos fabricados por aquellos que tienen la técnica necesaria para cada producto. Actualmente también hay mucha artesanía en masa. Por ejemplo, en Camerún pueden elaborar una máscara camerunesa, pero también una de Mali o de cualquier país africano. No obstante, Mateo intenta evitar este tipo de productos en masa, salvo en casos especiales.

Normalmente su esposa y él viajan a África a comprar la mercancía. «De vez en cuando vienen amigos pero no acaban muy contentos porque acompañarnos es algo aburrido para quien no compra», manifiesta. «Buscar lo que queremos, encontrarlo y negociar toda una mañana es divertido para quien lo hace, pero el que mira al final se cansa».

El propietario destaca que casi todo lo que traen es de África del oeste, desde Mauritania hasta Camerún. Precisamente hace poco estuvieron en Burkina Faso, Benín, Togo, Ghana y Senegal, entre otros lugares. «Hay países a los que acceder desgraciadamente empieza a ser difícil. Por ejemplo, Burkina Faso hace tres años era magnífico y ahora corres el riesgo de que te peguen un tiro», lamenta Mateo.

Recepción en Palma

«No es que sea un negocio tremendo, pero tiene su gracia». Así describe Mateo la recepción que los productos africanos está teniendo en Palma. Los residentes extranjeros (suecos, alemanes e ingleses, entre otros) son los mejores clientes, según el biólogo. «Primero, porque tienen una capacidad económica elevada y, segundo, porque vienen aquí a vivir y tienen que comprar cosas para montar su casa», explica.

Luego le siguen los residentes locales debido a que «hay muchos mallorquines que se interesan por este tipo de artículos». Asimismo visitan la tienda muchos turistas, pero normalmente solo se llevan «pulseras de bajo precio». Por esta razón, en verano el negocio sufre una pequeña bajada, puesto que venden, pero suelen ser «cosas muy pequeñitas». Por último, también visitan la tienda coleccionistas. «Son los primeros que vienen cuando traigo productos nuevos y se los llevan el primer día», concluye Mateo.

