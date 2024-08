Pau Vizcaíno: «Siempre quise dedicarme a la música, pero me ha costado reconocerme como artista»

Pau Vizcaíno (Madrid, 2000) es un joven artista emergente que el pasado día 8 de agosto publicó su primer EP, titulado Para ti o para mí. Madrileño de nacimiento, pero de sangre mallorquina, Vizcaíno ha sacado seis canciones producidas por él mismo que hablan sobre historias amorosas personales.

La idea para este proyecto surgió justo después de haber terminado un curso de producción musical. «Tenía ganas de producirme algo, pero no encontraba nada que me gustase. De repente, hubo un día que empecé a producir un tema y en ese momento ya empezó todo a salir rodado», comentó en un encuentro con este diario.

Así pues, todas las canciones del EP las produjo en su casa y luego llevó las maquetas al estudio palmesano Goodman Records para finalizarlas. «No tengo un nivel muy alto de producción para que quede acorde a los estándares de hoy en día, así que una vez tuve las canciones hechas las llevé al estudio para terminar de empastarlo todo bien», explica.

Portada del primer EP de Pau Vizcaíno, 'Para ti o para mí' / .

Para ti o para mí abarca una variedad de géneros, lo que Vizcaíno describe como una «ensalada de géneros». Aunque considera que el sonido urbano es el más identificable en el proyecto, también hay influencias de rap y pop-rock indie, como en su tema favorito Sueño que escapo.

Otra de las canciones es Bailando por ahí, un tema de corte comercial que surgió de manera espontánea mientras jugaba a Fortnite con sus amigos. «De repente escuché una melodía y les dije: ‘Lo siento chavales, tengo que hacer una canción’», recuerda.

Un proyecto personal

Pau Vizcaíno reveló que las canciones están inspiradas en experiencias personales. «Este EP se lo he escrito a dos chicas», confiesa. Además, el orden de los temas narra una historia que comienza con Me pone :(, basada en una relación de hace unos años, y termina con Sueño que escapo, que refleja la más reciente. «Es un proyecto tan personal que la primera vez que lo escuché, me eché un cigarro y me puse a llorar», admite.

Su padre, Alberto Vizcaíno, un reconocido artista mallorquín, está muy orgulloso de su trabajo. Aunque mantiene una cierta distancia en cuanto a la influencia directa de su padre en su música, valora sus consejos, especialmente uno que le anima a seguir adelante con lo que le gusta. «Me dijo: ‘Lo que te guste, hazlo, porque si te gusta es que es bueno’».

Sobre sus expectativas con este debut, Vizcaíno admitió que no tiene claras sus metas, lo cual refleja la dualidad que expresa en el título del EP, Para ti o para mí. «No sé si lo hago por mí o por la gente que me escucha», asegura. Lo que más desea es que sus oyentes disfruten de su música y la hagan suya.

«Siempre he sabido que quería dedicarme a la música, pero me ha costado reconocerme como artista», confiesa. Sin embargo, ahora considera que lo más importante es que su música es sincera, lo que en última instancia lo define como artista.

