Corxeres d’estiu (XIII)

Les Quatre estacions de Vivaldi, en diferents enregistraments, és l’obra de música clàssica de la qual se n’han venut més còpies discogràfiques. Primer, a través de versions passades pel sedàs del romanticisme, com la de la Filharmònica de Berlín amb Karajan dirigint o bé a través d’altres acostaments més puristes que entren de ple dins l’àmbit de la Música Antiga, la que pretén acostar la interpretació a la realitat de l’època en la qual fou escrita.

En aquest segon estil hem d’emmarcar el concert que avui vespre a Pollença i dins el Festival de Música (claustre de Sant Domingo, 22h) oferirà el grup Le Consort a través d’un programa curiós, en el qual trobam aquestes estacions vivaldianes, alternant amb altres peces del barroc italià com una transcripció de l’Adoramus te de Claudio Monteverdi, un Preludi improvisat i el segon moviment del Concert per a violí ‘La stravaganza’ també de Vivaldi, així com la ‘Tempesta di mare’ de l’òpera La fida ninfa i una Ciaconna, del mateix compositor.

Le Consort, codirigit pel clavecinista Justin Taylor i el violinista Théotime Langlois de Swarte (que en el concert que comentam actuarà també de solista), està format per joves músics que interpreten el repertori dels segles XVII i XVIII de manera autèntica, purista, en definitiva. El grup es troba en residència al Banque de France, la Fundació Singer-Polignac i l’Abadia de Royaumont.

Avui, a la Torre de Canyamel (21h), un espai emblemàtic del segle XIII, actuació de Conxa Buika, la qual oferirà, en format íntim, un repertori que mescla estils i formes, aconseguint una línia pròpia que l’ha portada a ser reconeguda internacionalment. La cantant mallorquina cedirà la recaptació de la taquilla a finalitats solidàries, com ja va fer fa vuit anys. Aquest concert es va ajornar a causa de la tempesta de fa dos dies.

Una hora més tard i a Son Marroig, segueix el festival de Música de Deià amb el recital de la pianista xinesa Jingfang Tan i a través d’un programa que inclou obres de Chopin: Balades, Scherzos, Nocturns, Masurques, Valsos i Preludis.

A la Misericòrdia de Palma (20.30h), concert de jazz amb el Lolo jazz project i en el Fortí de Cala d’Or (21h), recital de guitarra a càrrec de José Maria Gallardo, amb obres de Gaspar Sanz, Piazzola i Tàrrega.

A la mateixa hora i a la Casa/Museu Blai Bonet de Santanyí, una experiència sonora curiosa, ja que mescla el gregorià amb la música tecno. Gregotechno és una proposta escènica, musical i audiovisual emmarcada dins el cicle La Lluna en vers.

Per demà tenim a l’església de la Sang de Sóller, un recital de veu i piano en el qual es mesclaran fragments d’àries de Puccini, Bizet i Verdi amb cançons de musicals prou coneguts com Els Miserables o el Fantasma de l’òpera. La intèrpret serà la cantant Lorena Bonnin. La cita és a les 20.30 hores.

També demà i a l’espai prehistòric dels Clossos de Can Gaià de Portocolom, recital de Maria Hein.

No oblidem que a la Cartoixa de Valldemossa segueix el Festival Chopin, en aquesta ocasió amb el polonès Kamil Pacholec, el qual interpretarà un programa amb peces de Chopin, naturalment, però també d’altres de Brahms i Ravel. La sessió començarà a les 21.30 hores.

