Buika: «Es vital reconocer a quienes tienen la capacidad de pensar en los demás»

Si por algo se caracteriza Buika, aparte de ser una gran artista, es por su facilidad de encandilar a cualquiera con sus reflexiones sobre la vida. Así lo demostró ayer en una rueda de prensa en la que habló sobre su concierto de esta noche a las 21 horas en la Torre de Canyamel, en Capdepera. Dicha actuación es en beneficio de la Asociación Amigos de Tilloli, dedicada a la educación de niñas indias con el objeto de garantizarles un futuro.

La cantante mallorquina se mostró agradecida por la oportunidad de regresar a este escenario, tras haber actuado en 2016. «Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo y más aún de poder apoyar una causa tan importante como la que promueve la asociación», afirmó. «En una sociedad donde cada vez es más común pensar solo en uno mismo es vital reconocer y agradecer a quienes tienen la capacidad de pensar en los demás» añadió.

Buika mantuvo el misterio sobre el repertorio que interpretará, pues prefiere dejar que la magia del momento guíe su actuación. «Los shows están vivos, no es algo que puedas planear. No sé qué va a pasar, pero sé que será mágico», expresó la cantante, quien enfatizó en la importancia de la espontaneidad en sus actuaciones. La mallorquina prefiere no preparar un repertorio fijo para sus presentaciones, permitiendo que la emoción y la conexión con el público guíen su música.

A la artista mallorquina le esperan más de 500 personas en Capdepera que ansían disfrutar de su voz y su carisma en un entorno tan emblemático como la Torre de Canyamel.

Cabe recordar que el concierto estaba previsto para el día de ayer, pero se tuvo que suspender por las fuertes tormentas, lluvias y viento provocadas por la DANA. «La alerta meteorológica de estos días ha obligado a introducir cambios en el tradicional concierto solidario», explicaba el Grup Torre de Canyamel.

Conexión única con Mallorca

Buika compartió su emoción por actuar en Mallorca, una tierra que considera suya y que, según confesó, siempre le genera nervios debido a la profunda conexión personal y emocional que tiene con la isla.

Además, expresó su admiración hacia los mallorquines: «Mallorca es una gran maestra del sentimiento. Aquí he aprendido a vivirlo todo con naturalidad y a decir: ‘Todo está bien, me lo merezco y es normal que me lo merezca’».

Buika concluyó con un mensaje inspirador para los periodistas presentes, a quienes consideró «héroes valientes» por su labor de informar en «un mundo donde no siempre se quiere que la verdad salga a la luz». Con su característico estilo directo y apasionado, animó a todos a seguir siendo resilientes y a no perder nunca el espíritu de lucha por la libertad de expresión.

