Más allà de ‘Blackwater’, un torrente de novelas de terror

Entre tanto, en el campo de la ficción fantástica topamos, por un lado, con el parón creativo de Patrick Rothfuss y George R. R. Martin, el hiato en espera de su nueva serie el año próximo de Joe Abercrombie y los fiascos (algunos relativos, otros absolutos) de series de 'streaming' con capacidad de reactivar la atención sobre las novelas que adaptan (‘The Witcher’, ‘La rueda del tiempo’ o ‘La Casa del Dragón’). Y, por el otro, el público lector se desliza masivamente hacia la fantasía con elementos románticos destinada a una audiencia entre juvenil y veinteañera, predominantemente femenina.

A. Y. Chao, autora de ‘Shanghai inmortal’, con elementos de romance muy contenidos, apunta que la industria tiene muy claro es peso de este sector del mercado, aunque a menudo no reciba una atención mediática proporcional (en este diario, Judit Bertran sí nos mantiene puntualmente informados). “Históricamente, el romance es el género que más ingresos genera, al menos en la literatura en inglés, y como se trata de mujeres escribiendo para mujeres se lo menosprecia. Pero la demanda, con un crecimiento del número de lectoras jóvenes y no tan jóvenes, no para de crecer y ahora se dirige al campo de la fantasía, con una particularidad, los libros con cubiertas especiales, que los hacen coleccionables”. Las grandes triunfadoras en este campo han generado un auténtico fenómeno fan a su alrededor, como Rebecca Yarros, Cassandra Clare, Sarah. J Mass o Leigh Bardugo. Aunque no toda la prosa que se produce en este ámbito convence a Chao: "Cuando leo cosas como 'ella me vio y me di cuenta de que sus pechos se animaron de alegría', me digo: 'no, la anatomía humana no funciona así…'".