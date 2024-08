Labios de Bourbon presenta ‘Dancing on the clouds’

Labios de Bourbon, la aventura musical del cantante, compositor, guitarrista y artista multidisciplinar Biel Mulet, presenta un nuevo sencillo: Dancing on the clouds (Bailando sobre las nubes) que está pisponible a partir de hoy mismo en plataformas digitales. Un tema de corte rock clásico que ha sido grabado en Nashville con producción de Brad Jones y con el que Labios de Bourbon lanza un grito de amor y de esperanza ante la pérdida de un ser querido. Se trata de una «canción sin subterfugios, sin falsos efectos, sin adornos, directa desde el corazón».

Grabada en mayo de 2024 en los estudios Alexander The Great en Nashville Tennessee, el resultado lleva a Labios De Bourbon lejos del sonido añejo de madera de las guitarras acústicas, para elevar la presencia del ritmo al más puro estilo rock clásico, en el que los breaks de batería y las guitarras eléctricas, consolidan una propuesta al más puro estilo Nashville.

«Dancing on the clouds no es una despedida», explica Mulet. «Es un hasta pronto, un homenaje a todo el cariño y al amor que se puede tener hacia alguien que ha sido importante en tu vida, es la afirmación de que seguimos juntos, siempre vivirás en mí, volveremos a vernos».

Su primer disco Loco por respirar fue un álbum que bebe de las fuentes del southern rock y el blues, para ofrecer temas propios, conectados a la esencia de la vida y que pivotan en la búsqueda desesperada del camino. Labios de Bourbon aporta una propuesta fresca de blues y rock sureño, con matices mediterráneos.

Los créditos de producción de Brad Jones (Nasville-Tennessee-USA) son extensos e incluyen a Jill Sobule, Bobby Bare Jr., Butterfly Boucher, Hayes Carll, Caitlin Cary y Thad Cockrell, Steve Forbert, Government Cheese, Jason And The Scorchers, Josh Rouse y The Shazam, entre muchos otros.