Texto inédito de Agustí Villaronga: 'Imatges i paraules. Les fronteres líquides'

En un passatge de la seva novel·la La mort i la primavera en que parla de la incapacitat o de la dificultat d’expressar de vegades per escrit el que un sent, Mercè Rodoreda es desarma dient: «No hi ha paraules. No. S’haurien de fer».

Amb aquesta citació vaig encapçalar el guió cinematogràfic que vaig escriure quan vaig adaptar la seva novel·la. I ho vaig fer perquè resumia prou bé la motivació fonamental amb que un s’ha d’encarar a l’hora d’adaptar una obra literària al cinema. És a dir, trobar la manera de comunicar i de transmetre tot això als altres, des d’una òptica diferent.

En el meu cas, aquesta òptica diferent és la de les imatges, que són etèries, que tenen moviment i que, juntes, l’una darrera l’altra, arriben a crear la sensació del pas del temps. I a més —i sobretot—, perquè són del mateix material que els somnis, ja que un somia en imatges, no pas en paraules.

Particularment, sempre m’ha interessat que les meves pel·lícules participin del món del somni. Alguns ho defineixen dient que jo elaboraria un món poètic, però insisteixo en que el que jo vull fer és deslligar les històries del terra, fer-les levitar, i produir una nova manera de mirar el món, de traduir-lo, de somiar-lo; baldament sigui un malson.

La literatura té molt a veure amb aquesta tendència personal, perquè és una gran font d’inspiració, i ho és de manera molt diversa. D’això és del que intentaré parlar; i ho faré sense allunyar-me massa de la meva experiència personal, de les meves pel·lícules, perquè no sóc un teòric i no conec una altra manera d’expressar-me.

La informació literària com a front d’inspiració

No sempre la influència literària en una obra cinematogràfica sorgeix d’una novel·la. De vegades, la inspiració o el punt de partida ve de textos històrics, d’assaigs divulgatius... Aquest és el cas de les meves primeres pel·lícules: Tras el cristal i El niño de la luna.

Tras el cristal neix d’una idea abstracta. Algú, impossibilitat per viure de manera autònoma, viu la vida a través d’una altra persona. Aquesta és la llavor de la pel·lícula, que es concreta amb l’argument en que un exnazi pot continuar vivint depenent de la respiració assistida, gràcies a un pulmó d’acer i amb l’ajuda d’un suposat infermer.

A més a més, en una segona línia, hi ha l’impacte que em va produir la lectura de La verdadera historia de Barba Azul, en què Georges Bataille ens introdueix, a través de les actes judicials del procés contra Gilles de Rais, en la complexa psicologia d’un peculiar assassí en sèrie. Gilles de Rais era menescal de Jeanne d’Arc durant la guerra dels Cent Anys a França i va ser acusat de l’assassinat de més de quatre-centes criatures. Aquesta barbàrie consentida durant molts anys va ser possible perquè eren temps de guerra, temps revolts que permetien la impunitat davant dels fets delictius.

Volia parlar d’això i de la profanació de la innocència; i no volia que em quedés molt lluny en el temps, per això vaig acabar situant la història en l’època de la Segona Guerra Mundial, en ple auge del nazisme, amb la seva llibertat de transgredir els límits sense conseqüències penals. Això em va dur a documentar-me sobre aquesta època, fins que vaig trobar els diaris d’alguns metges jueus polonesos que havien participat en els experiments clínics infantils que s’havien fet en alguns camps de concentració. Tot aquest material, bàsicament literari, és el que va anar conformant l’argument d’un guió que, als ulls dels altres, ha estat considerat original.

Una cosa semblant es produeix amb El niño de la luna, en què una font important d’inspiració ve del llibre d’Aleister Crowley Moonchild. El guió resultant no té res a veure amb la novel·la, però l’esperit esotèric, tan present a la cultura d’entreguerres, es converteix en la base fonamental de la pel·lícula, que no renega gens del seu origen fantàstic.

El món literari d’un autor com a font d’inspiració

Fa uns mesos, la productora Issona Pasola, juntament amb l’escriptor Emili Teixidor, em van proposar de fer un guió, i conseqüentment una pel·lícula, sobre la novel·la de n’Emili Pa negre. Un cop llegit el llibre, em vaig adonar que el món que proposava l’autor era ple de suggeriments i d’emocions literaris, però que molts d’aquests eren difícils de traslladar a la imatge. Un dels motius fonamentals era que una gran part de l’encant del llibre residia en situacions contemplatives, o molt interioritzades, que feien difícil de crear accions que visualment s’expliquessin soles.

Tot i tenir més de quatre-centes pàgines, una vegada despullat el llibre de la seva poètica, quedava una lima d’acció molt minsa. Vaig llegir altres obres de n’Emili i vaig veure que una gran part de la seva obra literària utilitza els mateixos entorns, fins i tot els mateixos personatges. Gent obrera de la postguerra rural a Vic. Concretament hi havia una excel·lent novel·la, El retrat d’un assassí d’ocells, un llibre de contes, Sic transit Gloria Swanson, que tractaven la mateixa època i fins i tot la mateixa problemàtica. I això em va animar a ajuntar els tres llibres per tal de fer un Pa negre cinematogràfic, en el qual allò més important, en lloc de la novel·la en si, seria la riquesa del món literari de l’autor.

Molts anys enrere havia fet una cosa similar amb el conjunt de l’obra de l’escriptor mallorquí Llorenç Villalonga: Bearn, Mort de dama, L’hereva de donya Obdúlia, Les Fures i Desenllaç a Montlleó. Posades l’una darrera l’altra, i amb aquest ordre, conformaven una saga que donava una visió de Mallorca des del segle XIX fins a la seva explosió turística en els anys cinquanta.

També amb una actitud similar va néixer el guió de Les bàrbares d’Occident, fruit de la gran admiració que sempre he tingut per l’escriptor i pintor francès François Augiéras. Durant anys li vaig donar voltes a la idea de fer un guió sobre aquest personatge. A la fi, partint sobretot de Le vieillard et l’enfant, Le voyage des morts i de la seva autobiografia, vaig anar construint, juntament amb l’algerià Hamid Krim, una història que, tenint com a teló de fons la revolta algeriana del 1954, en realitat del que ens parla és de la manera que tenia Augiéras de percebre el món.

Els cinc personatges principals de la pel·lícula tenien les seves característiques i la seva personalitat; tant li feia que fossin europeus o africans, joves o madurs. En tots ells flotava l’esprit d’Augiéras. Amb aquesta elecció, el que intentava era transmetre l’univers de l’escriptor, fins i tot per damunt de la pròpia història, que tan sols n’era el vehicle.

Aquesta manera d’aproximar-se al món literari d’un autor de vegades sobrepassa el camp de la ficció, i pot produir-se en el gènere del documental. És el cas de Miquel Bauçà: Poeta invisible, en què juntament amb entrevistes i arxius biogràfics conviuen fragments de l’obra de Bauçà. A instàncies dels guionistes Jordi Coca i Miquel Obiols, varem incloure en el documental fragments ficcionats de Carrer Marsala, d’El vellard i fins i tot alguns poemes. Tot això per ajudar a entendre millor el procés creatiu de l’autor, ja que vida i obra difícilment van separades.

Com a darrer exemple d’immersió en el món d’un autor, parlaré d’un encàrrec per a una sèrie de televisió sobre contes de Pere Calders. Sota un títol genèric que es deia Cròniques de la veritat oculta, s’hi incloïa un petit relat: Pedagogia aplicada, el qual, en passar-lo a imatges, no va mantenir pràcticament res de l’estructura argumental original. De vegades recursos que funcionen molt bé en la narració literària no admeten la transposició al cinema, que es regula per uns altres codis. La llibertat en la manera d’enfrontar-se amb un text de vegades és molt útil, no per anar en contra, sino precisament per anar a favor de mantenir l’esperit de l’autor.

L’encàrrec literari

Hi ha vegades en que les pel·lícules no sorgeixen d’una dèria personal, sinó que són fruit d’un encàrrec. Algú té interès a traslladar un text literari al cinema i t’ho proposa.

És el cas de la invitació que ens ha fet fa poc l’actriu Rosa Maria Sardà a Benet i Jornet com a guionista i a mi com a director. Durant anys, l’actriu havia volgut fer El gat, la novel·la de Georges Simenon. Volia interpretar el personatge de Marguerite, la protagonista: fer-se’l seu. I a més a més, tenia una intenció ben clara: allunyar-se del film que durant els anys setanta havia fet el director francès Pierre Granier Deferre, amb la Simone Signoret i el Jean Gabin.

No volia, com passa en el film, agafar distància de l’original, volia fidelitat a la novel·la. El repte era gran perquè en El gat el temps va constantment cap endavant i cap endarrere, i una gran part del llibre s’alimenta dels desitjos ocults i inexpressables dels seus personatges. A més a més, calia compensar el protagonisme dels personatges, ja que a la novel·la sempre es manté el punt de vista del protagonista masculí. En ser un material que et cau a sobre, de cop, i amb premisses ja establertes, tardes més a fer-lo teu, però cal trobar l’equilibri entre el que pretenen els qui t’encarreguen la feina i la teva pròpia personalitat. És imprescindible que es produeixi una simbiosi.

Anys enrere, amb un altre Simenon, El passatger clandestí, ja m’havia trobat amb una cosa similar, però en aquest cas la simbiosi no es va arribar a produir mai. Era una producció francesa per al canal Arte: ells pretenien fer un ventall d’adaptacions de ‘Simenons exòtics’, és a dir, de novel·les que tenien com a teló de fons punts geogràfics allunyats de l’anomenat primer món. A nosaltres ens va tocar la Polinèsia Francesa, concretament Tahití. D’entrada, era un univers que no m’era propi, i tots els intents que vaig fer per dur-lo al meu terreny van ser infructuosos. El resultat va ser una pel·lícula sense ànima: el pitjor que li pot passar a una pel·lícula.

Una altra experiència d’aquest tipus, i per a mi molt satisfactòria, va ser l’adaptació, juntament amb Miquel Obiols, de l’obra teatral Després de la pluja, de Sergi Belbel. Si normalment el pes literari fa perillar l’obra cinematogràfica, en el cas del teatre el risc encara és més gran. La típica frase: «És massa teatral» se sent a dir moltes vegades. I és veritat: El teatre té unes convencions encara més rígides que la novel·la. Les situacions s’encadenen l’una darrera l’altra a través d’actes de llarga durada i en un mateix espai, la qual cosa obliga a donar quasi tota la informació a través dels diàlegs.

Transcriure-ho al cinema t’obligaria a fer seqüències cinematogràfiques interminables. En el nostre cas, a sobre, Després de la pluja passava tota al terrat d’unes oficines. Vàrem intentar donar mobilitat a l’acció en descobrir que gran part del que deien els personatges al terrat eren coses que havien passat a les oficines. Vàrem crear, doncs, dos mons, el del terrat, a dalt, i el de les oficines, a baix. Tota la part de diàleg que a l’obra era explicativa, en passar-ho a imatge, ens permitia simplement de mostra-ho. Curiosament, hi ha blocs llarguíssims de la pel·lícula en què no hi ha ni una sola paraula. El resultat acaba conservant completament l’esperit de l’obra teatral i al mateix temps posseeix un discurs propi absolutament cinematogràfic.

L’obra feta a mida

A diferència de l’encàrrec, que et cau a sobre d’una manera sobtada, de vegades hi ha l’aparició d’un material literari que s’apodera de tu, que apareix en la teva vida i passa a formar part del teu univers. És com si algú hagués posat en paraules alguna cosa que t’és molt familiar, una cosa que ha sabut expressar-la per tu i millor que tu, és com si et trobessis un vestit fet a mida i només cal posar-te’l.

El mar, la novel·la de Blai Bonet, és un d’aquests poc casos. Amb la seva lectura, quan jo només tenia vint anys, aquesta obra ja va entrar a formar part del meu imaginari. Va passar molt de temps fins que, juntament amb en Biel Mesquida i n’Antoni Aloy, vàrem fer un guió per al cinema. En Blai també hi va col·laborar, sobretot en l’elaboració dels diàlegs, que curiosament va escurçar i va alliberar del pes literari. Però baldament fos per mi com un vestit fet a mida, es feia difícil el traspàs al cinema.

En Blai va estructurar la seva novel·la a través de quatre discursos, quatre veus interiors de quatre personatges, que de vegades parlaven d’accions concretes, però que la major part del temps eren reflexions internes. No volíem utilitzar la veu en off. Volíem que pràcticament tot s’expliqués amb la imatge, peró és clar teníem molts buits.

Vàrem decidir omplir aquest buits sense anar a cercar coses alienes a la novel·la. Tant el personatge de Ramallo com el de Manuel Tur, els dos protagonistes, es varen mantenir quasi inalterables, però no va ser així amb el cas del capellà Caldentey, que va desaparèixer, ni en el de Sor Francisca Lluna, que va passar de ser una monja d’edat avançada a una noia que tot just comença el seu noviciat. A més a més, per enriquir aquest personatge, el vàrem fusionar amb una antiga enamorada de Ramallo, de quan eren al poble. El mateix va passar amb don Eugeni, el farmacèutic-contrabadista que manté econòmicament Ramallo. Aquest personatge agafa a la pel·lícula les característiques del pare de Ramallo. És més: molts dels diàlegs de don Eugeni pertanyen al pare de Ramallo, adaptant-los, això sí, a la nova personalitat de qui els expressa.

El resultat és com una sacsejada que se li fa a la novel·la, on hi és tot, no sempre en el mateix ordre, no sempre en la seva funció original, però hi és. Tot junt acaba conformant una fidelitat al que Blai volia contar. Fins i tot ell mateix així ho va veure.

I per acabar voldria parlar d’un projecte que no ha arribat mai a bon port, però que és, des de fa molts anys, el meu gran desig. Es tracta de La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda. Un altre vestit fet a mida, o aixó almenys és el que en penso jo, però que, com El mar, planteja moltes dificultats per a l’adaptació. La Rodoreda escriu quasi sempre en primera persona, i de la manera més senzilla i inesperada possible. Té una poètica que moltes vegades deriva cap al fantàstic, encara que sempre continua arrelada al terra. A sobre, La mort i la primavera és una obra inacabada.

Construïda en quatre parts, tan sols una d’elles, la primera, es manté igual a totes les versions que va fer durant els darrers anys de la seva vida. Les altres varien ostensiblement i tenen diferents finals. Del que parla, ens és pròxim, però ho situa en un grup ètnic estrany creant així una mena de gesta antropològica. Les paraules i els conceptes que fa servir ens creen imatges que de vegades ens porten al neolític, i de vegades ens situen en un poble que podria ser perfectament Romanyà de la Selva.

Tota aquesta volubilitat és molt bona per a la literatura, perquè allà la nostra imaginació visual es converteix en un aliat; però al moment de fer les imatges i que aquestes es projecten a la pantalla, la imaginació acaba essent triada i imposada per un altre. És una responsabilitat tremenda, a la qual, de totes maneres, no tens més remei que enfrontar-te.

Ara bé, al marge de totes aquestes dificultats, la Rodoreda ofereix infinites ajudes. Ella adorava el cinema, i això es nota en la manera d’escriure. Quan utilitza la veu interior, no deixa de crear imatges, situacions, atmosferes... que s’expliquen per si mateixes. És material cinematogràfic al cent per cent. I no divaga. No entenc com el nostre país no ha utilitzat més el material que ella ens ofereix, perquè no pot ser millor.

He intentat acostar-me a la relació que hi ha entre imatge i paraula, i no crec que en pugui treure cap conclusió. Diria que el cinema neix, tot i que neix mut, de la narrativa literària, i que amb el temps ha anat creant un llenguatge cada vegada més propi, però per molt que evolucioni crec que sempre anirà al costat de la literatura, perquè els dos formen part de la mateixa geografia. Una geografia que té les fronteres líquides.

