Catherine Alcina: «Agustí Villaronga escribía en imágenes perfectamente y era de los mejores adaptadores»

La impactante ópera prima de Agustí Villaronga, Tras el cristal, es el primer ejemplo que el cineasta mallorquín cita en el texto inédito publicado en este diario, Imatges i paraules. Les fronteres líquides, en el que habla de la relación entre el cine y la literatura poniendo como ejemplo su filmografía hasta 2013, cuando escribió este pequeño ensayo.

La película de 1985 fue protagonizada por Marisa Paredes, ha sido digitalizada por la Filmoteca de Catalunya y la proyectó en mayo en una retrospectiva sobre «un adaptador nato, de los mejores», además de «muy buen escritor. Escribía en imágenes perfectamente», como destaca su amiga Catherine Alcina, que atesora como oro en paño las reflexiones inéditas de Villaronga.

El director de las premiadas El mar y Pa negre le regaló dicho texto para que pudiese usarlo en un curso de docencia. «Para no aburrir, di una clase de cine, aunque me quedó muy genérica y fue un caos. Se lo conté a Agustí, que me recomendó que no fuese tan dispersa y además me pasó estas ideas personales. Al final no las utilicé, pero en otra clase hablé de sus películas y, como quería captar la atención de los asistentes, empecé quitándome varias prendas de ropa hasta que me quedé con una camiseta ilustrada con el cartel de Tras el cristal», recuerda como anécdota la amiga del cineasta fallecido el año pasado.

Estudiaron juntos en el Institut del Teatre de Barcelona, en concreto en el llamado CIPLA (Curs d’Iniciació a la Pràctica del Llenguatge Audiovisual) y rodaron hace 40 años el cortometraje documental Mallorca, un encargo de Fomento del Turismo que entonces no se llegó a proyectar y vio la luz por primera vez el pasado abril de la mano del Arxiu de la Imatge i el So.

"Apasionado de la literatura"

Catherine Alcina detalla que el cineasta era un «apasionado de la literatura», de ahí que siempre rumiase en su mente la adaptación de personajes e historias. «Muchas veces no tenía por qué ser una novela o un cuento, sino simplemente una idea, que podía ser abstracta, aunque para ello tenía que leer mucho con el objetivo de documentarse», tal como explica. Y añade que «iba cogiendo cosas de los demás y las aplicaba a su propio mundo interior, que era muy grande», según refleja en el texto Imatges i paraules. Les fronteres líquides, que divide en cuatro apartados: la información literaria como fuente de inspiración, el mundo literario de un autor también como fuente de inspiración, el encargo literario y la obra hecha a medida.

«Es un texto muy valioso, muy bien explicado, que muestra con claridad cómo trabajaba Agustí y donde menciona algunos proyectos que quedaron en el aire», lamenta Alcina. Uno es el que inicia y finaliza el escrito, la adaptación cinematográfica de La mort i la primavera. «No ha llegado nunca a buen puerto, pero es, desde hace muchos años, mi gran deseo», afirma Villaronga, que no lo pudo cumplir. Dejó estas palabras y «fue muy generoso al compartir su conocimiento», concluye su amiga.

