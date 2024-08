Corxeres d’estiu (XII)

Fa set anys, el 2017, un dels ballarins solistes més famosos del Teatre de l’Òpera de Kíev, Viktor Ishchuk, va crear una companyia estable i jove. Per a la qual cosa va reunir artistes de tota Ucraïna. D’aquí va sorgir el Ballet de Kíev, que des de la seva creació ha ofert gires i ha omplert espais i teatres importants d’arreu del món.

Un dels objectius de la companyia és mantenir l’esperit del ballet clàssic, a partir d’emprar coreografies dels grans mestres així com un vestuari tradicional. El Ballet de Kíev té la seu al Centre Internacional de Cultura i Arts de Kíev, Ucraïna.

Aquests dies, la companyia ucraïnesa és a Mallorca, per oferir un títol molt popular, El llac dels cignes de Txaikovski a partir d’una coreografia feta per Marius Petipa. No hi ha obra de dansa més popular que aquest títol del compositor rus, estrenat el 1877 al Teatre Bolxoi de Moscou. En ell, la música, però també l’argument, tot i tenir un final tràgic, han seduït a diferents generacions.

Repassem la història: Un mag està obsessionat amb el príncep Siegfried i utilitzarà un dels seus bells cignes encantats per a la condemna del jove. L’amor neix entre el príncep i Odette, qui ha estat convertida en cigne. Un clàssic per sobre els clàssics. La cita és avui a les 20 hores.

Una hora més tard i a Son Marroig, segueix el Festival de Música de Deià amb el recital de la pianista xinesa Jingfang Tan i a través d’un programa que inclou obres de Chopin: Balades, Scherzos, Nocturns, Masurques, Valsos i Preludis.

A Alcúdia i més prest (19h) la Banda de Música, dirigida per Jaume Garcia, presenta un repertori que inclou música de ball. La sessió comptarà amb la col·laboració d’alguns DJ’s.

I sense deixar les bandes, dir que demà horabaixa, en dues sessions (19h i 21h), l’Auditori de Porreres acollirà el concert titulat ‘Joan Martorell Filharmònic’ i en el qual el compositor, director i pianista Joan Martorell Adrover, que fou director de la banda, la conduirà de nou a través de peces seves i d’altres autors, però sempre harmonitzades amb el seu segell característic.

També demà i al Casal de can Verdal de Sa Pobla (20.30h), jazz amb Toni Rian Trio, una formació nova que interpreta temes propis i estàndards i formada pel mateix Toni Rian al piano, Toni Frontera a la bateria i Miquel Bennàssar, a contrabaix.

També de jazz va la proposta que tindrà lloc demà vespre (21.30h) en el castell de Bellver, ja que ens trobarem amb Rita Payés i Xavi Torres, dos músics que han preparat un repertori que inclou una gran varietat d’estils, des de composicions originals, boleros, fins a temes del pop.

De cara divendres, tornam a la pianista Jingfang Tan, que repeteix programa a Sa Bassa Rotja de Porreres a les 20.30 hores.

I a la Torre de Canyamel (21h), un espai emblemàtic del segle XIII, actuació de Conxa Buika, la qual oferirà un repertori que mescla estils i formes, aconseguint una línia pròpia que l’ha portada a ser reconeguda internacionalment. La cantant mallorquina cedirà la recaptació de la taquilla a finalitats solidàries, com ja va fer fa vuit anys.

