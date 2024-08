El Onsareño marcará un hito en la historia de la ganadería brava de Mallorca

Por primera vez en la historia, una ganadería de Mallorca lidiará sus reses en una plaza de toros de segunda categoría de la península. El Onsareño será la ganadería protagonista de este hecho que, sin duda, marcará un hito en la historia de la tauromaquia balear. Los ganaderos Ángel y Sergio Galdón, padre e hijo, propietarios del hierro cuyo ganado pasta en las inmediaciones de Son Ferriol, en Palma, verán así cumplido este jueves 15 de agosto uno de sus sueños en el coso de Jaén.

Los novilleros Marcos Adame, Blas Márquez, Ángel Pérez, Mario Vilau, Alfonso Morales y David Moral ‘Moraleño’ serán los encargados de estoquear los erales de El Onsareño, ganadería que adquiere dicho nombre debido a los orígenes familiares de su fundador, Ángel Galdón, natal del pueblo Onsares, sito en la Sierra de Segura, en Jaén, quien ha manifestado a Diario de Mallorca sentirse nervioso y responsabilizado al mismo tiempo que ha reconocido: "Me siento orgulloso de este acontecimiento. Además de que sea un hecho histórico para la tauromaquia balear, justo se va a producir en la tierra que me vio nacer. Si bien me siento mallorquín al llevar medio siglo viviendo en Palma y adoro la isla, mis raíces son jienenses, lo que hace que no quepa en mí el orgullo de llevar a cabo semejante hito”.