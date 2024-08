Ya con la idea de abandonar Bayreuth para seguir hacia Leipzig, decidimos, primero ir a charlar con el propio Wagner que nos espera sentado en un banco junto a su mascota (no en sentido literal, claro) justo antes de ir por última vez al Festspielhaus para asistir a la cuarta representación de la nueva producción de Tristan e Isolda.

Tarde intensa, musicalmente hablando, como pocas pueden vivirse. Para el Tristan wagneriano no caben medias tintas, o te seduce e imanta o te aburre por completo, la indiferencia no está permitida. Ahora bien, puedes pasar del odio al amor, es cuestión de tiempo.

Las primeras notas de la Obertura de esa obra magna ya intuyen mucha de la música que vendrá tiempo después: el Impresionismo bebe de ellas, pero también la Escuela de Viena, liderada por Arnold Schönberg. ¿Qué habría sido de la música del siglo XX sin ese acorde mágico que congela el sonido para siempre? Un acorde que, para algunos, como el amigo Bernat Quetglas, que de eso sabe y mucho, no es tal, sino que se trata de un ir hacia la tonalidad que no llega o tarda en llegar, partiendo de una sorprendente y mágica atonalidad. Sea como sea, no hay duda que en el inicio y en toda la obra (son más de cuatro horas de música) la pasión y el amor por y para la música se suceden en un continuo ir y venir, hasta llegar a ese momento que el compositor nos intuye desde mucho antes: la muerte de Isolda por amor, el canto supremo, el Liebestod.

Me preguntaba mi amigo y colega (y a pesar de ello, sabio) Josep Antoni Mendiola, con quien siempre es un enriquecimiento conversar, si hay mejor muerte sobre un escenario que la que creó Wagner para su Isolda. ¿Se puede morir mejor de cómo lo hace la heroína (es un decir) wagneriana? Rotundamente no. Ni la Leonora verdiana, ni por supuesto la Lucia de Donizetti mueren como lo hace Isolda. Todas ellas mueren, directa o indirectamente, por amor, pero ninguna lo hace de forma tan poética como la protagonista de uno de los mitos más interesantes provenientes del ciclo artúrico y que tomaron como suyo los románticos.

Pero volvamos al Festspielhaus y a esa producción escénicamente creada por Thorleifur Örn Arnarsson y musicalmente dirigida por Semyon Bychkov. En ella, el espacio minimalista de la primera escena, con solamente unas gruesas cuerdas que cuelgan sobre el escenario y que pretenden recordar que estamos en un barco, se reconvierte en un entorno recargado, en el segundo y tercer actos, en el que los cantantes tienen difícil moverse con soltura. Hay que decir que Tristan e Isolda no es una ópera con mucho movimiento, es más bien estática, aunque no por ello no debe limitarse a los intérpretes el poder interactuar entre sí. Y eso sí sucedió en esa sesión que comentamos: la dirección de escena, conscientemente o bien obligada por la cantidad de elementos situados sobre el escenario, brilló por su ausencia. Valga un detalla nada menor: ¿Cómo pueden dos amantes, dispuestos a morir uno por el otro, declararse su amor sin mirarse y sin ni siquiera abrazarse? Ese soberbio dúo del segundo acto, que escribió Wagner para esa pareja embrujada por el filtro del amor, resultó un tanto anodino, estéticamente hablando, claro, pues musicalmente, con una Camilla Nylund y un Andreas Schager en estado de gracia, fue sobresaliente. Amor eterno al Tristan wagneriano. ¿Hasta la muerte?

