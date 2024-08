Cristina López, responsable de Cultura de la Alianza Francesa en Riad: «Como mujer, nunca me he sentido tan segura y feliz como estando en Arabia»

Preséntese, ¿quién es Cristina López Ortiz?

Tengo 26 años, nací en Palma y soy licenciada en Derecho en la Sorbona de París. Aunque mis padres no son de Mallorca, yo me considero mallorquina pura. De hecho, creo que es algo que me representa, porque aunque me fui de la isla cuando era bastante joven, siempre quedó esa parte en mí de decir: «Yo pertenezco aquí». Para mí, Mallorca es el sitio más bonito que tenemos en España. Creo que lo que mejor me define es que soy una persona bastante aventurera y fiel a mis principios.

¿Con qué frecuencia regresa a Mallorca?

Siempre intento visitar la isla una vez al año, pero viviendo aquí en Arabia es un poco más difícil. La última vez que estuve fue el año pasado. Me gusta ir de vacaciones con amigos a la isla y mostrar que nosotros tenemos también nuestra cultura. Incluso viviendo en Riad siempre hablo de Mallorca.

¿Qué es lo que más extraña de la isla?

Lo que más extraño es la gente. Los mallorquines somos personas muy abiertas y generosas. Tenemos una riqueza única de paisajes, cultura y gente.

¿Cómo se desarrolló su etapa académica?

Cuando era niña y vivía en Mallorca, mis padres quisieron inscribirme en un colegio público, pero no se pudo dar porque ya no habían plazas ni siquiera en colegios concertados. Así que al final acabé yendo al Liceo Francés con cuatro años. Por lo tanto, el francés es como una lengua materna más, aunque en casa nadie lo habla. Luego me fui a estudiar a Barcelona, porque mi familia se tuvo que mudar por trabajo, y seguí en el mismo colegio, lo cual fue como una continuación hasta la universidad en Francia.

¿Cómo fue su trayectoria hasta llegar a su puesto actual en la Alianza Francesa?

Cuando estaba estudiando Derecho, llegó la pandemia y me replanteé varias cosas. Me pregunté si realmente quería ser abogada y me di cuenta de que no. Quería hacer algo en el sector cultural, ya que es un medio para crear relaciones con el extranjero y enriquecer el mundo. Así que decidí irme a Ginebra y fue entonces cuando empezó mi carrera profesional. Allí empecé a trabajar en un banco francés, donde estuve dos años. Además, estuve trabajando en una empresa de relojería y alta joyería suiza. El año pasado me vine a Oriente Medio por un viaje de vacaciones para ver un concierto. En ese momento me di cuenta de que quería salir y demostrar que, aunque vengas de un sitio que a lo mejor no es tan conocido, puedes llegar hasta donde tú quieras. Así que un día abrí mi ordenador para ver qué tipo de trabajos había en Arabia Saudí, se me presentó la oferta de empleo de la Alianza Francesa y dije: «Esto es para mí». Envié mi currículum, escribí una carta explicando por qué quería pasar de un banco a esto e hice varias entrevistas. Creía que no me iban a coger, pero al final me dijeron que sí y que en un mes hiciera la maleta.

¿Cuáles son sus principales responsabilidades como jefa de Asuntos Culturales en la Alianza Francesa en Riad?

Quisiera destacar que, además de a la Alianza Francesa, pertenezco al equipo de cultura de la Embajada de Francia. Dicho esto, la principal actividad que realizo es la organización de eventos culturales, que permiten llevar la lengua y la cultura francesa y europea hacia la población saudí y así crear un vínculo. Además, tengo la suerte de tener un equipo en el que nos apoyamos mucho. De hecho, da la casualidad de que tengo compañeras que también tienen padres mallorquines.

¿Cree que Arabia Saudí está más abierta a recibir a personas de todo el mundo y fomentar la cultura?

Arabia Saudí es un país que ha evolucionado mucho en estos últimos cinco años. He de decir que vine con esa idea de cómo se organizaba aquí la sociedad hace diez años, pero hoy en día es un mundo totalmente diferente. Los saudíes son gente súper hospitalaria y creo que compartimos, sobre todo en España, muchos más valores de los que pensamos. Son personas que quieren que este país se pueda abrir para todos, siempre preservando su cultura, que es algo que al final enriquece.

¿Cómo es el papel de las mujeres en Arabia Saudí?

Hoy en día, puedo decir que las mujeres tenemos un rol mayor. Tenemos la suerte de que hay toda una comunidad que se dirige hacia nosotras para empoderarnos y que nuestras carreras y propósitos se cumplan. Yo nunca me he sentido tan segura y tan feliz como mujer como estando aquí.

¿Qué le parece que Arabia Saudí haya sido elegida para presidir el foro sobre igualdad de género de la ONU?

Ha habido opiniones muy diversas, pero yo creo que se inscribe perfectamente en lo que es la Arabia de hoy en día y la visión 2030. Si una mujer quiere estudiar o ser una profesional, lo puede ser incluso teniendo hijos, cosa que en Occidente se nos complica a veces un poco más por el ritmo de vida. Aquí hay mucha solidaridad entre mujeres y entre hombres y mujeres. Más que una igualdad, creo que ahora mismo hay un empoderamiento femenino muy importante. Cuando se llega a Arabia, se habla mucho sobre cómo suelen vestir las mujeres. Sin embargo, me gustaría recalcar que ellas no se ponen el abaya o el niqab por obligación, sino porque forma parte de su cultura. Nadie te obliga a vestirte de una manera o de otra, siempre teniendo en cuenta que sí que hay un respeto que tal vez hace que el país todavía no esté preparado para ciertos tipos de vestimenta. Pero nadie te mira mal ni te oprime. Así que creo que Arabia es el mejor lugar para hacer este foro, no había otro sitio mejor. Esto solo es el inicio de todo lo que va a pasar aquí con las mujeres.

¿Cómo fue el proceso de adaptación a vivir en Arabia Saudí?

Cuando llegas a Arabia tienes una serie de ideas en la cabeza que tal vez no son tan positivas, pero en realidad el proceso de adaptación es muy fácil. Siempre hay una persona con una sonrisa. Son gente que tal vez tienen en mente el pasado del país y quieren invitarte a conocer de otra manera su país. Yo tengo la suerte de vivir en un barrio diplomático, en una vida un poco más occidental, pero aún así he podido hacer muchas amistades locales durante este año.

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo en su carrera?

A largo plazo, ahora pienso quedarme aquí un tiempo. Este primer año es el inicio de tal vez otras aventuras profesionales y por lo menos en Oriente Medio. A muy largo plazo sí que me gustaría volver a España, pero creo que todavía no ha llegado el momento. Además, como mallorquina, me gustaría seguir explicando dónde está nuestra isla, cuál es la riqueza que tenemos y por qué hay que visitar Mallorca.

Suscríbete para seguir leyendo