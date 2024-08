Maria del Mar Bonet: «La mía es una música muy hecha a mano, por eso nunca fui a Eurovisión»

Hay cambios en su grupo: ahora, junto a Borja Penalba (guitarra, voz) y Antonio Sánchez (percusiones), están el laudista Toni Pastor (que tocó con el grupo folk mallorquín Música Nostra y, más recientemente, con Joan Miquel Oliver), y el contrabajista Marc Prat (que ha sido cómplice de Lluís Llach y Toti Soler).

Hacía tiempo que necesitaba un instrumento como el laúd y él toca también muy bien la guitarra. Me siento muy bien con este grupo. Es un nuevo comienzo.

Venimos de unos años en que su canción Què volen aquesta gent? no podía faltar en sus recitales. ¿Seguirá interpretándola?

De vez en cuando la canto, sí. Todavía tiene un sentido. El maltrato de gente inocente… Hay cosas que han cobrado un color muy feo. Lo de las amnistías… Lo veo como una película. Y lo de los carteles de Ernest Maragall… A mí me gustaría que la política de aquí fuera algo más unitario, que estuviéramos más juntos para defender este país.

¿Opina usted, como su amigo Lluís Llach, que en la vida todo es política?

Estoy de acuerdo con él. Vives en un país y quieres lo mejor para él, desde tu lugar, porque tienes una historia detrás. Yo la tengo, siempre he sido de izquierdas. Para mí eso es básico, y defender la lengua, y los Països Catalans, a mí manera, con mis canciones. Pero me guardo mucho de hacer política explícitamente. Nunca lo he hecho.

Se podría pensar que su modo de estar en la música ya dice muchas cosas.

Ahora veo que todo el mundo canta en muchas lenguas. Quizá acabemos todos cantando en chino para que nos entiendan muchos millones de personas. Luego ves a artistas que, por mucho que hayan cantado en castellano o en inglés, no han salido adelante. Yo pertenezco a una raza de gente que canta con la intención de representar un país, unas raíces, a través de la música y la poesía. La mía es una música muy hecha a mano, no de pensar en triunfar aquí y allá, y por eso nunca fui a Eurovisión. Me lo propusieron dos veces, con la canción que yo quisiese y en catalán. Yo se lo agradecí, pero nunca he sido competitiva. Estoy en otro lugar.

Durante muchos años se habló de un maltrato a la cançó por parte de los gobiernos catalanes. El año pasado recibió la Medalla d’Or de la Generalitat. ¿Se siente bien tratada por las instituciones?

Agradezco mucho la Medalla d’Or, pero no creo que se haya hecho suficiente por la ‘cançó. No se cumplen leyes como la del 25% de música en catalán en las radios y las televisiones. Nos encerramos una vez en la Conselleria de Cultura por eso. En Francia sí que ayudan a los músicos.

¿Ha visto ‘Eufòria’ (TV3)?

Pobres críos, no puedo criticarlos, más bien me dan un poco de pena. Los ves ahí gritando y, a esas edades, si gritan más se quedarán sin voz en dos días. Pero como ahora las voces se pueden grabar y procesar… Ahora eso gusta mucho a la gente joven, lo disfrutan como si fuera de verdad.

El auto-tune está a la orden del día en todo el pop urbano y electrónico.

¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tenemos que ver con eso Raimon, Lluís (Llach), Serrat…? Nosotros hemos hecho otra cosa.

En ese nosotros están Ovidi Montllor y Toti Soler, a quienes siempre canta en sus recitales. Ellos le acompañaron en 1975 en el viaje a París del que salió el disco A l’Olympia. Un álbum que planea reeditar el año que viene en vinilo con motivo de su 50º aniversario.

Es un disco entrañable. Quedaron fuera algunas canciones y ahora las incluiré en la reedición. Una es Què volen aquesta gent?, que entonces no se podía publicar. Y estoy recuperando solos, introducciones y finales preciosos de Josep Maria Bardagí y Albert Moraleda, músicos que luego se fueron con Serrat a hacer bolos por América. Saldrá el 27 de abril, la fecha en que se grabó el disco y que es mi cumpleaños. Me hace mucha ilusión.

¿Cómo fue aquella experiencia en el Olympia?

Hicimos una matinée, Ovidi y yo, cada uno nuestra parte, porque el Olympia estaba mejor de precio a mediodía que por la noche. Vino Toni Catany a hacer fotos, y Vicent Andrés Estellés, Pere Quart, Lluís Serrahima… La relación con Ovidi era muy bonita, aunque nosotros nunca hicimos duetos como los que tanto se hacen ahora. Podríamos haberlos hecho, pero ni se nos ocurrió.

Hablaba de un nuevo álbum. ¿Con canciones nuevas de esas que, como dice, lleva tiempo escribiendo y guardando en los cajones?

Sí, de hecho, Sempre hi ha vent está creciendo y se convertirá en una nueva canción. Estoy escribiendo cosas que me gustan mucho. A ver si me siguen gustando. Me gusta dar con un hilo y seguirlo, y que el árbol crezca. Soy una escritora de coplas, historias cortas. Trabajar con Toni Pastor me ha hecho ver que aquí hay un camino.

