Maria Hein: «En Mallorca hay demasiada gente, hay que poner unos límites al turismo, regularlo»

Se lo digo desde la admiración: nunca le he visto ni despeinada ni desarreglada.

Porque tengo una imagen pública y también soy un poco presumida. Siempre lo he sido, y siempre me interesó el mundo de la moda, y además mi madre es peluquera.

¿Su madre se encarga de su estilismo?

Muchas veces sí, aunque no siempre puede estar en Barcelona, que es donde vivo ahora. Cuando estoy en Mallorca siempre se encarga, y en Barcelona cuando son cosas importantes, y si ella no puede pues lo hace Arnau Vadell, artista multidisciplinar y gran amigo.

¿Qué define su imagen?

No me planteo mucho lo que quiero transmitir con mi imagen pero sí tengo claro lo que a mí me gusta, y quiero que el público vea las cosas que me representan y me inspiran. Mi imagen va cambiando aunque siempre hay una coherencia. Cuando empecé no tenía tan claro que la imagen fuera importante dentro de la música, ahora sí.

Disfruta de unos días de descanso. ¿Realmente llega a desconectar, siendo la suya una profesión tan absorbente?

No consigo desconectar. El otro día me lo decía mi madre: «necesitas vacaciones». En vacaciones surgen imprevistos pero en verano siempre trato de estar en Portocolom porque me gusta estar en mi pueblo, no quiero estar en otro sitio, para estar con mis amigos y mi familia, aunque solo sean unos días.

Maria Hein, cantante y compositora / B.RAMON

Vive exclusivamente de la música, ¿el estrés y la ansiedad son habituales en su profesión?

Soy una persona que se agobia con mucha facilidad, así que intento que eso no me suceda. Pero en un sector como este, en el que el público, al ser yo un personaje público, siempre tendrá algo que decir, y habrá a quien le guste y a quien no, tienes que ir con cuidado. Yo procuro no fijarme en esas cosas, intento quedarme con lo bueno, y no pensar en lo malo. A veces sí que aparece la frustración, cuando no me sale nada, y eso crea un poco de ansiedad.

Solo 21 años y ya tiene un nombre dentro de la música.

Ahora hace cuatro años que saqué mi primera canción, y tengo la sensación de que solo haya pasado un año, todo me ha pasado súper rápido. No diría que todo ha ocurrido de la noche a la mañana, han sido cuatro años de ir picando piedra, y creo que ahora estoy en mi mejor momento. Estoy muy agradecida porque nunca hubiera pensado llegar hasta aquí. Yo siempre seguiré trabajando y esforzándome para que esto funcione.

¿Cómo se ve dentro de 21 años?

No lo sé, quiero pensar que dedicándome a la música y haciendo discos.

Pop, hyperpop, K-pop, indie y R&B. ¿Qué será lo próximo?

Ahora estoy probándome con sonidos más urbanos, pero conservando la intimidad de mis canciones, y también esa parte más tradicional.

¿Cuál es el premio más importante que ha logrado hasta ahora?

Poder compartir esto con otros músicos. Que te den un premio físico es un gran reconocimiento, sobre todo cuando una empieza, pero el mayor premio es poder tener conexión con gente que también hace este tipo de música. Yo aprendo muchas cosas así. Uno de mis grandes premios también fue poder actuar en el Primavera Sound, que era un gran sueño. Cada día te encuentras con pequeñas cosas que hacen que poder vivir de esto sea como un gran premio.

¿Le quedan muchos sueños por cumplir?

Sí, tengo muchos sueños que no sé si se acabarán cumpliendo o no. Yo qué sé, me gustaría mucho tocar en el Coachella, y hacer un Palau Sant Jordi.

¿Portocolom sigue siendo una fuente de inspiración?

Sí, pero ahora estoy de vacaciones, en teoría, estoy intentándolo, pero estar en Portocolom me inspira mucho. Aquí es donde estoy más tranquila, y más cómoda, y cuando estás más cómoda es también cuando salen más cosas. Ahora no estoy haciendo nada en Mallorca, todo lo que hago es en Barcelona o Madrid, cuando voy a los estudios. Hay canciones que necesitan quizá cinco sesiones y otras, solo una. Pero bueno, en Mallorca siempre me salen ideas con el piano que tengo en casa.

¿Por qué decidió cambiar de residencia y fijarla en Barcelona?

Porque tenía 17 años y quería salir de Mallorca para estudiar en Barcelona, un sueño que tenía desde muy pequeña. Cuando empecé a estudiar música fue una buena oportunidad para abrirme allí. Conocí a mucha gente y también pude darme a conocer al público de allí, que se interesó por mi proyecto.

¿En qué le ha cambiado musicalmente el hecho de vivir en una ciudad como Barcelona?

Mi música ha cambiado desde que estoy en Barcelona. Estando en Mallorca escuchaba otro tipo de música, y allí he descubierto cómo se hace esta música más electrónica, una música que desconocía. Cuando vivía en Mallorca yo sabía tocar la guitarra, el piano y ya está; en Barcelona he aprendido diferentes maneras de hacer música, algo muy interesante.

A diferencia de otros puntos del litoral mallorquín, el turismo no se ha cebado con Portocolom.

Estoy muy contenta de que Portocolom conserve una esencia, teniendo en cuenta de que en todos los pueblos de por aquí se construye mucho. Al turismo desmedido hay que ponerle límites. Mucha gente vive del turismo en Mallorca pero creo que cuando se abusa de este turismo todo empieza a ir mal. Hemos vivido bien muchos años pero en los últimos dos la isla ha cambiado de golpe. Hay demasiada gente y hay que poner unos límites, regularlo. El aeropuerto y las carreteras se colapsan, no estamos preparados para tanta gente. También es importante cuidar a la gente de aquí.

¿Se siente una activista antiturista?

Yo defiendo lo que pienso, y si pienso que al turismo hay que ponerle límites, pues defenderé eso. Como soy un personaje público, quizá aprovechen eso para dedicarme titulares.

¿Qué les diría a quienes le critican por cargar contra el turismo y luego asistir a ferias, como la ITB de Berlín, promocionando Mallorca y cobrando por ello?

Ese artículo [publicado en un medio digital] está bastante mal escrito. El caché del que hablan es incorrecto, era mucho más bajo. Y yo fui a Berlín a actuar de la mano del Mallorca Live, donde posteriormente ofrecí un concierto. En ningún momento tuve palabras ni con el Consell ni con el Govern. Y me hizo muy feliz actuar en Berlín, porque mi familia, por parte de mi padre, es berlinesa. Y te diré que eran los únicos alemanes de aquella sala.

Su padre falleció cuando usted tenía solo 11 años.

Sí, falleció de un infarto. Superarlo fue chungo, difícil. Mi padre tenía una empresa de barcas de alquiler, en Portocolom, y durante un tiempo también llevó una tienda de ropa slam. Se instaló en Mallorca en 1999, y ahí fue cuando conoció a mi madre.

¿Qué le da paz a Maria Hein?

Estar en Mallorca, estar con mi familia, con mis amigos, ir a la playa, bucear…

Seguro que la lectura es otro de sus pasatiempos. ¿Qué está leyendo ahora mismo?

Tengo algo de dislexia, así que leer me cuesta un poco más. En cualquier caso ahora estoy con un libro que me regalaron por Sant Jordi: La moda justa [de Marta D. Riezu], que habla de que hay que vestir con cabeza y seny.

Puede presumir de muchos seguidores. ¿Cuál es la mayor locura que ha cometido un fan suyo?

En un festival una fan vino y me dio una pulsera, con perlitas y con su número de teléfono. «Maria, llámame por favor, estoy enamorada de ti», me dijo.

¿Cuántas veces le ha pedido a Maria del Mar Bonet hacer algo juntas?

Nunca se lo he pedido. A Maria del Mar Bonet le tengo mucho respeto, y si tiene que llegar algo, ya llegará. Me haría mucha ilusión poder colaborar con ella, la admiro muchísimo. Me encanta su manera de interpretar, y cómo escribe, también admiro el hecho de que comenzara tan joven, y más en la época en la que lo hizo. Hay intenciones de pedírselo, de proponerle algo, pero ya veremos.

¿También ha sucumbido a Rels B, el músico español más escuchado en el extranjero?

Me encanta Rels B, y me emociona pensar que es mallorquín. Lo vi en el Mallorca Live, y fue muy agradecido con el público. Es muy difícil ser profeta en tu tierra, y él lo está consiguiendo.